2023/07/13,
商業

輝達受限拜登禁令難進中國市場，超微趁勢推新AI晶片，號稱算力優於旗艦級H100

輝達受限拜登禁令難進中國市場，超微趁勢推新AI晶片，號稱算力優於旗艦級H100
Photo Credit：GettyImages

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超微的MI300X的AI晶片是最受期待的產品之一，也被視為是追趕輝達的利器。該晶片中除了有一個圖形處理器（GPU）、通用型中央處理器（CPU）等，這凸顯了超微嘗試不同的組合技術，以尋找處理大數據更有效率的方式。

圖形處理器（GPU）大廠——輝達（NVIDIA）擴大中國市場卻遇到美國政府的阻撓，而為了站穩生成式人工智慧（Generative AI）領導者的地位，輝達再擴大和雲公司Snowflake合作。而超微近日順勢推出低價且不同組合的AI晶片，挑戰更高效的運算能力追趕輝達。

輝達欲站穩AI晶片市場

受惠於ChatGPT的生成式人工智慧風潮，帶動各種AI應用接連而起。根據研究調查機構報告指出，今（2023）年第2季起AI需求爆發，其中應用於生成式AI的GPU A100、H100，帶動輝達業績向上，推升台灣廠商如鴻海、緯創與廣達等運算中心的拉貨動能。

輝達正積極地站穩全球AI領導者的地位。6月26日輝達宣布和雲端資料公司Snowflake的合作，加速各規模的企業，使用自己的專有資料在Snowflake資料雲端中，得以安全地創建客製化的生成式AI。

輝達表示，未來Snowflake將使企業能夠使用其在Snowflake帳戶中的資料，為高階生成式人工智慧服務，包括聊天機器人。輝達執行長黃仁勳說：「資料是生成式AI最重要的部分之一，未來輝達和Snowflake將共同創建一個AI工廠，協助企業在雲端，直接將資料轉為全新的應用。」

另一方面，輝達也積極地向白宮表示，晶片禁令等相關制裁，將使得輝達錯失，擴大中國市場的機會，同時輝達也不斷強調，因為其總營收約20%來自於中國市場。

事實上，輝達除了擔憂中國市場受到美中對抗波及以外，也時時警惕對手超微（AMD）逐步壯大，危及到自身的事業版圖。超微執行長蘇姿丰於6月13日，在舊金山發表會上宣布，超微主打的最新AI晶片MI300X配備192GB記憶體，預計第4季開始量產。

超微推不同AI模組、低價晶片追趕輝達

外界普遍認為，雖然超微推出的晶片，未公布確切的金額，但預計將對輝達競爭形成「價格壓力」。蘇姿丰當時強調，AI對超微而言是最重大的長期成長機會，他預估，今年AI晶片市場規模達到300億美元，未來將以50%的年均複合成長率快速膨脹，2027年市場規模將超過1500億美元。

《金融時報》分析，超微的MI300X的AI晶片是最受期待的產品之一，也是追趕輝達的利器，該晶片中除了有一個圖形處理器（GPU）、通用型中央處理器（CPU）以及兩個處理器反饋數據的內建裝置，這凸顯了超微嘗試不同的組合技術，以尋找處理大數據更有效率的方式。

超微聲稱，它們的新晶片效能令人印象深刻，在多項指標上均優於輝達的旗艦產品H100。

值得注意的是，過去超微發表新款晶片時，都會公布重大客戶名單，但蘇姿丰當時除了未透露MI300X或低階的MI300A晶片的價格細節，甚至未提及採用的客戶名單，令投資人大失所望。

不過，研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師斯泰西拉斯貢（Stacy Rasgon）卻認為，超微要追趕上輝達有難度，因為當MI300X的AI晶片上市後，那時候輝達的H100已經上市18個月，並且穩定的站穩市場先機，但受惠於AI熱潮超微仍有水漲船高。

最後，由於輝達A800 GPU遲遲無法進入中國，英特爾（Intel）正式公布將用於AI 和 HPC 的第二代 Gaudi 深度學習加速器Habana Gaudi 2帶入中國市場，外界認為英特爾欲取代輝達GPU意圖明顯。

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核稿編輯：翁世航


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