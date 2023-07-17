2023黃金週福島之旅（下）：日本媒體針對「反面意見」的處理，常讓我十分失望
我們想讓你知道的是
這次的福島之旅，我在查各種相關資料時，發現幾乎只有官方資料和媒體報導，而官方網站的資料整理得非常差，實質的意義就只是「我有公布資料」的敷衍心態——正常的人類能否理解這些資料，他們根本不在乎。同時，這方面的農場文也不多，這代表多數日本民眾也不關心福島的事情，所以農場網站覺得福島沒有利用價值。
第三天
福島之旅的第三天，是到福島第一核電廠附近的幾個町（浪江、雙葉、富岡）看看重建及發展狀況。
浪江町請戶
福島的核電廠事故發生後，浪江町變得非常有名。因為當時高數值背景幅射劑量大多是在浪江町測到的。
浪江町靠海的半邊離福島第一核電廠不遠，所以事故發生後，靠海的半邊被列為管制區。但是之後有不少幅射塵飄到離核電廠比較遠的靠山的半邊，結果靠山的半邊被列為管制區。靠海的半邊反而沒有內陸山區那麼嚴重。浪江町靠海的地區在2017年3月解除管制，投入災後重建。
這一天，我離開浪江町的住宿設施後，從國道6號線高瀨路口往東，進入請戶地區。回味了2019年來過的大平山靈園、請戶漁港和請戶小學校。
請戶地區是海嘯受災地。這裡有漁港、社區、學校。311災害時，漁港和社區全部被海嘯沖毀。小學的校舍一樓也被海嘯破壞。
2019年，請戶漁港的設施和防潮堤都還在修建中。當時漁港內有一個簡易的瞭望台，天氣好的時候可以看到福島第一核電廠。有民眾特別到這裡看核電廠。可惜我來的時候的天氣不太好，無法看得清楚。
2023年，請戶漁港已經完全恢復運作（2022年完工）。雖然漁港內的簡易瞭望台拆除了，但是可以從漁港旁的防潮堤上看到福島第一核電廠。
請戶小學校在請戶漁港的南方不到一公里處。雖然是海嘯災區，但是這裡的學生因為避難得宜，所以全員生還。在日本，有不少311的災害遺址因為民眾反對保存所以遭到拆除。這些民眾的理由是看到災害遺址會覺得傷心，所以反對保存。請戶小學校因為沒有發生悲劇，所以這裡的民眾比較沒有反對保存的聲音。
2019年的請戶小學校四周被金屬圍籬圍住，只能從外面看學校外觀，不能進入。2023年，學校已經變成了災害展示設施（2021年10月開幕）。設施保留了被海嘯破壞後的樣子，民眾可購票進入參觀。我來的這一天，有看到可能是來自南美的學生足球團體搭遊覽車來這裡參觀。學生足球團體可能是住在J-Village。他們不踢足球的時候就被帶來參觀震災的相關展示。
和2019年相比，2023年的請戶地區的防潮堤已完工，另外還有防潮林以及零星的工廠。但是未整備的空地還是相當多。
雙葉町產業交流中心
復興祈念公園預定地南面河川的對岸是雙葉町。
雙葉町是全町避難的行政區。2020年3月，雙葉站前的一小部分至海岸地區解除部分管制。可以工作、停留，但是不能居住。
雙葉町的海岸地帶和浪江町一樣，大多是空地。這裡原來大多是農田，住戶本來就不多。這一帶解除管制後，規劃成新的工廠地帶。還建了東日本大震災原子力災害傳承館（2020年9月開館）及雙葉町產業交流中心（2020年10月開館）。
公路驛站浪江
這一天的午餐在公路驛站浪江解決。
公路驛站浪江在2020年8月開幕。是浪江町災後復興的象徵商業設施。有餐廳、無印良品，也有販賣當地的名產。餐廳賣的海鮮丼非常豪華。
2019年我來浪江町時，這個地方雖然有人、有店，但是商店的功能只是維持居民基本日常生活而己。當時的我要到南相馬市才能找到地方吃午餐。這次來到浪江町，有了公路驛站，解決了我用餐的煩惱。公路驛站浪江提供的餐點比較高級，可以吸引觀光客，讓觀光客在這裡駐足，帶給當地活力。
這一天，來公路驛站浪江用餐的遊客很多，但是業者供餐的速度和用餐消費者的流動速度相當，所以我買到餐券時就馬上找得到位子坐。
富岡町夜之森
吃完午餐，南下到富岡町。本來打算看看這裡的小良濱一帶的海岸，但是小良濱地區的除染作業還沒結束，仍然禁止通行。所以我就決定改去內陸的夜之森地區。
夜之森地區是富岡町的著名賞櫻景點。夜之森站附近的兩條大路的兩旁種滿了櫻花，春天花季時，道路上空全部都是櫻花，像是進入了櫻花的隧道。在核電廠事故後，這裡的居民全部避難。本來非常漂亮的小鎮，因為核電廠事故變成空城，非常可悲。這個地區是在2022年4月才特例開放居民臨時回家住宿，進行回歸日常的準備工作。然後在2023年4月解除管制。
這一天，我在車站看到兩名遊客、一名整備花圃的工人，以及一名坐在站內板凳上玩遊戲卡的人。但是沒有看到像居民的人。
雙葉町郡山海岸、雙葉站周邊
看完夜之森地區，北上到雙葉町，看郡山海岸及雙葉站周邊的區域。
郡山海岸是福島海岸地帶當中，離福島第一核電廠最近的已解除管制的海岸。
郡山海岸本來有個海水浴場，而且有一棟海水浴場附屬的遊客休憩設施「Marine House Futaba」。震災當時，有民眾到這裡的三樓避難而獲救。雙葉町考慮把這個設施保留成災害遺址。但是依然有「看到災害遺址會想起當時的樣子」的謎樣的反對聲音。
每次看日本媒體報導社會政策時，常常會看到一小段民眾的謎樣的反對意見的描述，感覺就像是「但是也有人認為～」。這種描述真的就像謎一樣。因為我從來沒有看過關於這些反對意見的深入分析報導。我很想理解這些意見，但是就是找不到相關報導。
而且媒體提到有這種反對意見時，幾乎都是一句話帶過。從寫文章的角度來看，這有點像是記者沒有確實調查，但是卻又想裝中立，所以就在報導中隨手加入了謎樣的反對成分來敷衍交差。這種手法有點像是學生在應付作業一樣，而且這種小動作會把本來意義不太大的雜訊過度放大。這是我對日本媒體非常失望的部分。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。