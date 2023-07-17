2023/07/17,
印太

2023黃金週福島之旅（下）：日本媒體針對「反面意見」的處理，常讓我十分失望

2023黃金週福島之旅（下）：日本媒體針對「反面意見」的處理，常讓我十分失望
Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

我們想讓你知道的是

這次的福島之旅，我在查各種相關資料時，發現幾乎只有官方資料和媒體報導，而官方網站的資料整理得非常差，實質的意義就只是「我有公布資料」的敷衍心態——正常的人類能否理解這些資料，他們根本不在乎。同時，這方面的農場文也不多，這代表多數日本民眾也不關心福島的事情，所以農場網站覺得福島沒有利用價值。

第三天

福島之旅的第三天，是到福島第一核電廠附近的幾個町（浪江、雙葉、富岡）看看重建及發展狀況。

浪江町請戶

福島的核電廠事故發生後，浪江町變得非常有名。因為當時高數值背景幅射劑量大多是在浪江町測到的。

浪江町靠海的半邊離福島第一核電廠不遠，所以事故發生後，靠海的半邊被列為管制區。但是之後有不少幅射塵飄到離核電廠比較遠的靠山的半邊，結果靠山的半邊被列為管制區。靠海的半邊反而沒有內陸山區那麼嚴重。浪江町靠海的地區在2017年3月解除管制，投入災後重建。

這一天，我離開浪江町的住宿設施後，從國道6號線高瀨路口往東，進入請戶地區。回味了2019年來過的大平山靈園、請戶漁港和請戶小學校。

請戶地區是海嘯受災地。這裡有漁港、社區、學校。311災害時，漁港和社區全部被海嘯沖毀。小學的校舍一樓也被海嘯破壞。

2019年，請戶漁港的設施和防潮堤都還在修建中。當時漁港內有一個簡易的瞭望台，天氣好的時候可以看到福島第一核電廠。有民眾特別到這裡看核電廠。可惜我來的時候的天氣不太好，無法看得清楚。

2023年，請戶漁港已經完全恢復運作（2022年完工）。雖然漁港內的簡易瞭望台拆除了，但是可以從漁港旁的防潮堤上看到福島第一核電廠。

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從請戶漁港的防潮堤看福島第一核電廠｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

請戶小學校在請戶漁港的南方不到一公里處。雖然是海嘯災區，但是這裡的學生因為避難得宜，所以全員生還。在日本，有不少311的災害遺址因為民眾反對保存所以遭到拆除。這些民眾的理由是看到災害遺址會覺得傷心，所以反對保存。請戶小學校因為沒有發生悲劇，所以這裡的民眾比較沒有反對保存的聲音。

2019年的請戶小學校四周被金屬圍籬圍住，只能從外面看學校外觀，不能進入。2023年，學校已經變成了災害展示設施（2021年10月開幕）。設施保留了被海嘯破壞後的樣子，民眾可購票進入參觀。我來的這一天，有看到可能是來自南美的學生足球團體搭遊覽車來這裡參觀。學生足球團體可能是住在J-Village。他們不踢足球的時候就被帶來參觀震災的相關展示。

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請戶小學校校舍一樓展示｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

和2019年相比，2023年的請戶地區的防潮堤已完工，另外還有防潮林以及零星的工廠。但是未整備的空地還是相當多。

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請戶小學校南邊約一公里處的福島縣復興祈念公園的預定地｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

雙葉町產業交流中心

復興祈念公園預定地南面河川的對岸是雙葉町。

雙葉町是全町避難的行政區。2020年3月，雙葉站前的一小部分至海岸地區解除部分管制。可以工作、停留，但是不能居住。

雙葉町的海岸地帶和浪江町一樣，大多是空地。這裡原來大多是農田，住戶本來就不多。這一帶解除管制後，規劃成新的工廠地帶。還建了東日本大震災原子力災害傳承館（2020年9月開館）及雙葉町產業交流中心（2020年10月開館）。

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雙葉町產業交流中心（左）及東日本大震災原子力災害傳承館（右）｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―
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從雙葉町產業交流中心的樓頂平台可以看到福島第一核電廠的排氣筒｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

公路驛站浪江

這一天的午餐在公路驛站浪江解決。

公路驛站浪江在2020年8月開幕。是浪江町災後復興的象徵商業設施。有餐廳、無印良品，也有販賣當地的名產。餐廳賣的海鮮丼非常豪華。

2019年我來浪江町時，這個地方雖然有人、有店，但是商店的功能只是維持居民基本日常生活而己。當時的我要到南相馬市才能找到地方吃午餐。這次來到浪江町，有了公路驛站，解決了我用餐的煩惱。公路驛站浪江提供的餐點比較高級，可以吸引觀光客，讓觀光客在這裡駐足，帶給當地活力。

這一天，來公路驛站浪江用餐的遊客很多，但是業者供餐的速度和用餐消費者的流動速度相當，所以我買到餐券時就馬上找得到位子坐。

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公路驛站浪江｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―
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公路驛站浪江室內的背景幅射劑量顯示器｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

富岡町夜之森

吃完午餐，南下到富岡町。本來打算看看這裡的小良濱一帶的海岸，但是小良濱地區的除染作業還沒結束，仍然禁止通行。所以我就決定改去內陸的夜之森地區。

夜之森地區是富岡町的著名賞櫻景點。夜之森站附近的兩條大路的兩旁種滿了櫻花，春天花季時，道路上空全部都是櫻花，像是進入了櫻花的隧道。在核電廠事故後，這裡的居民全部避難。本來非常漂亮的小鎮，因為核電廠事故變成空城，非常可悲。這個地區是在2022年4月才特例開放居民臨時回家住宿，進行回歸日常的準備工作。然後在2023年4月解除管制。

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JR常磐線夜之森站｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

這一天，我在車站看到兩名遊客、一名整備花圃的工人，以及一名坐在站內板凳上玩遊戲卡的人。但是沒有看到像居民的人。

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夜之森站前的樣子。這個地區雖然已經解除管制，但是路上看不到人。｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―
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夜之森地區道路兩旁的櫻花樹｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

雙葉町郡山海岸、雙葉站周邊

看完夜之森地區，北上到雙葉町，看郡山海岸及雙葉站周邊的區域。

郡山海岸是福島海岸地帶當中，離福島第一核電廠最近的已解除管制的海岸。

郡山海岸本來有個海水浴場，而且有一棟海水浴場附屬的遊客休憩設施「Marine House Futaba」。震災當時，有民眾到這裡的三樓避難而獲救。雙葉町考慮把這個設施保留成災害遺址。但是依然有「看到災害遺址會想起當時的樣子」的謎樣的反對聲音。

每次看日本媒體報導社會政策時，常常會看到一小段民眾的謎樣的反對意見的描述，感覺就像是「但是也有人認為～」。這種描述真的就像謎一樣。因為我從來沒有看過關於這些反對意見的深入分析報導。我很想理解這些意見，但是就是找不到相關報導。

而且媒體提到有這種反對意見時，幾乎都是一句話帶過。從寫文章的角度來看，這有點像是記者沒有確實調查，但是卻又想裝中立，所以就在報導中隨手加入了謎樣的反對成分來敷衍交差。這種手法有點像是學生在應付作業一樣，而且這種小動作會把本來意義不太大的雜訊過度放大。這是我對日本媒體非常失望的部分。

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郡山海岸防潮堤及海水浴場設施的廢墟｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―
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郡山海岸防潮堤的可通行終點。因為海岸方向及附近的山的關係，從這個地方看不到福島第一核電廠。｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

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