2023黃金週福島之旅（下）：日本媒體針對「反面意見」的處理，常讓我十分失望

第三天

福島之旅的第三天，是到福島第一核電廠附近的幾個町（浪江、雙葉、富岡）看看重建及發展狀況。

浪江町請戶

福島的核電廠事故發生後，浪江町變得非常有名。因為當時高數值背景幅射劑量大多是在浪江町測到的。

浪江町靠海的半邊離福島第一核電廠不遠，所以事故發生後，靠海的半邊被列為管制區。但是之後有不少幅射塵飄到離核電廠比較遠的靠山的半邊，結果靠山的半邊被列為管制區。靠海的半邊反而沒有內陸山區那麼嚴重。浪江町靠海的地區在2017年3月解除管制，投入災後重建。

這一天，我離開浪江町的住宿設施後，從國道6號線高瀨路口往東，進入請戶地區。回味了2019年來過的大平山靈園、請戶漁港和請戶小學校。

請戶地區是海嘯受災地。這裡有漁港、社區、學校。311災害時，漁港和社區全部被海嘯沖毀。小學的校舍一樓也被海嘯破壞。

2019年，請戶漁港的設施和防潮堤都還在修建中。當時漁港內有一個簡易的瞭望台，天氣好的時候可以看到福島第一核電廠。有民眾特別到這裡看核電廠。可惜我來的時候的天氣不太好，無法看得清楚。

2023年，請戶漁港已經完全恢復運作（2022年完工）。雖然漁港內的簡易瞭望台拆除了，但是可以從漁港旁的防潮堤上看到福島第一核電廠。

請戶小學校在請戶漁港的南方不到一公里處。雖然是海嘯災區，但是這裡的學生因為避難得宜，所以全員生還。在日本，有不少311的災害遺址因為民眾反對保存所以遭到拆除。這些民眾的理由是看到災害遺址會覺得傷心，所以反對保存。請戶小學校因為沒有發生悲劇，所以這裡的民眾比較沒有反對保存的聲音。

2019年的請戶小學校四周被金屬圍籬圍住，只能從外面看學校外觀，不能進入。2023年，學校已經變成了災害展示設施（2021年10月開幕）。設施保留了被海嘯破壞後的樣子，民眾可購票進入參觀。我來的這一天，有看到可能是來自南美的學生足球團體搭遊覽車來這裡參觀。學生足球團體可能是住在J-Village。他們不踢足球的時候就被帶來參觀震災的相關展示。

和2019年相比，2023年的請戶地區的防潮堤已完工，另外還有防潮林以及零星的工廠。但是未整備的空地還是相當多。

雙葉町產業交流中心

復興祈念公園預定地南面河川的對岸是雙葉町。

雙葉町是全町避難的行政區。2020年3月，雙葉站前的一小部分至海岸地區解除部分管制。可以工作、停留，但是不能居住。

雙葉町的海岸地帶和浪江町一樣，大多是空地。這裡原來大多是農田，住戶本來就不多。這一帶解除管制後，規劃成新的工廠地帶。還建了東日本大震災原子力災害傳承館（2020年9月開館）及雙葉町產業交流中心（2020年10月開館）。

公路驛站浪江

這一天的午餐在公路驛站浪江解決。

公路驛站浪江在2020年8月開幕。是浪江町災後復興的象徵商業設施。有餐廳、無印良品，也有販賣當地的名產。餐廳賣的海鮮丼非常豪華。

2019年我來浪江町時，這個地方雖然有人、有店，但是商店的功能只是維持居民基本日常生活而己。當時的我要到南相馬市才能找到地方吃午餐。這次來到浪江町，有了公路驛站，解決了我用餐的煩惱。公路驛站浪江提供的餐點比較高級，可以吸引觀光客，讓觀光客在這裡駐足，帶給當地活力。

這一天，來公路驛站浪江用餐的遊客很多，但是業者供餐的速度和用餐消費者的流動速度相當，所以我買到餐券時就馬上找得到位子坐。

富岡町夜之森

吃完午餐，南下到富岡町。本來打算看看這裡的小良濱一帶的海岸，但是小良濱地區的除染作業還沒結束，仍然禁止通行。所以我就決定改去內陸的夜之森地區。

夜之森地區是富岡町的著名賞櫻景點。夜之森站附近的兩條大路的兩旁種滿了櫻花，春天花季時，道路上空全部都是櫻花，像是進入了櫻花的隧道。在核電廠事故後，這裡的居民全部避難。本來非常漂亮的小鎮，因為核電廠事故變成空城，非常可悲。這個地區是在2022年4月才特例開放居民臨時回家住宿，進行回歸日常的準備工作。然後在2023年4月解除管制。

這一天，我在車站看到兩名遊客、一名整備花圃的工人，以及一名坐在站內板凳上玩遊戲卡的人。但是沒有看到像居民的人。

雙葉町郡山海岸、雙葉站周邊

看完夜之森地區，北上到雙葉町，看郡山海岸及雙葉站周邊的區域。

郡山海岸是福島海岸地帶當中，離福島第一核電廠最近的已解除管制的海岸。

郡山海岸本來有個海水浴場，而且有一棟海水浴場附屬的遊客休憩設施「Marine House Futaba」。震災當時，有民眾到這裡的三樓避難而獲救。雙葉町考慮把這個設施保留成災害遺址。但是依然有「看到災害遺址會想起當時的樣子」的謎樣的反對聲音。

每次看日本媒體報導社會政策時，常常會看到一小段民眾的謎樣的反對意見的描述，感覺就像是「但是也有人認為～」。這種描述真的就像謎一樣。因為我從來沒有看過關於這些反對意見的深入分析報導。我很想理解這些意見，但是就是找不到相關報導。

而且媒體提到有這種反對意見時，幾乎都是一句話帶過。從寫文章的角度來看，這有點像是記者沒有確實調查，但是卻又想裝中立，所以就在報導中隨手加入了謎樣的反對成分來敷衍交差。這種手法有點像是學生在應付作業一樣，而且這種小動作會把本來意義不太大的雜訊過度放大。這是我對日本媒體非常失望的部分。