【專訪】《茶室女人心》作者李玟萱：抹去獵奇心態，才能將她們生而為人的存在無限放大
我們想讓你知道的是
書寫《茶室女人心》時，李玟萱透過篇章安排與人物刻畫，著力強調每位婦女生命的獨特性，「卸下茶室工作，把每位婦女放回日常生活，她們都是某個人的阿嬤、母親、女兒，」她們的存在無法、也不該被概括表述。
文：愛麗絲
「我必須承認，一開始連我自己都帶著獵奇心態。」李玟萱曾以《無家者》書寫萬華街友的生命故事，這回由珍珠家園婦女中心策劃、李玟萱採訪書寫茶室工作者、萬華紅燈區的生命故事為《茶室女人心》。採訪過程中，李玟萱曾好奇茶室產業所有工作細節，「坐檯是以小時計費嗎？半套、全套的差別究竟是什麼？」起初，她曾想鉅細靡遺，卻逐漸發現這不是自己撰寫此書的目的。
《茶室女人心》不是為了揭開茶室產業的神秘面紗，而是要呈現茶室工作者們的內心掙扎，描繪生命歷經苦難卻仍有期盼的婦女群像。「寫這本書，其實像一次寫作的自省，」李玟萱漸漸刪掉書中的赤裸細節，「當我抹去獵奇心態，才能將她們生而為人的存在無限放大。」
「和她們聊天，像從哆拉A夢口袋掏出放大燈與縮小燈。」
在身為茶室工作者前，她們仍先是人。
她們有人曾懷抱歌星夢，卻在追夢途中遭受侵犯，人生被迫轉彎；有人從小被送養、家暴，青春葬送在掙扎求生裡；有人遇人不淑，有人終生不被孩子諒解。茶室工作者的生命故事，是遭逢現實凌遲，是長年來不見容於社會。但她們仍懷抱平凡夢想，譬如擔任幼稚園裡的煮飯阿姨。她們仍對人生帶著小小的盼望。
「和她們聊天，像從哆拉A夢口袋掏出放大燈與縮小燈。」李玟萱並非專業記者出身，謙稱自己的採訪不過是「去和她們聊天」，在過程中將她們放大，把自己縮小。
不同於《無家者》眾男性受訪者「好漢喜提當年勇」、熱切想告誡後輩不要步上自己後塵的侃侃而談，起初，要讓茶室婦女們願意說出故事是困難的。「珍珠家園的婦女彼此間甚至也不太談個人經歷，最多就是聊『今天吃什麼？』『有哪些地方好玩？』」李玟萱曾對此訝異，但後來知道了，這是她們對彼此的體貼。
許多茶室工作者成長於重男輕女的年代和家庭，從小被剝奪讀書權利，不識字，沒有話語權，更不知道要怎麼替自己發聲。人生苦難讓她們覺得「見笑」，感到難以啟齒，而長期不見容於社會，她們如何能鼓起勇氣、說出自己的故事呢？茶室工作者們彼此間心照不宣的默契，是沒說的就別多問，千瘡百孔不堪回首，揭開瘡疤又有何意義？
李玟萱曾聽聞珍珠家園找來心理諮商師與婦女個別面談，幾乎讓她們緊張得手足無措，直到其中一位有諮商經驗的婦女形容「就像警察問話啦！」——旁人聽來如坐針氈，對茶室工作者們卻稀鬆平常的場面，才讓她們稍稍卸下心防。
然而，茶室工作者們對李玟萱抱有防禦心，還有另一層原因。「她們眼中坐在對面的我，像站在對立面，是和她們不同世界的人。」年輕女性、從事被社會認可的職業，是茶室婦女們夢寐以求卻遙不可及的平凡身份。
但在每位受訪者動輒三小時的閒聊中，李玟萱與受訪者交換彼此故事，「對方經常訝異我知道她們用藥的品項。」因家人生病，李玟萱對部分藥品略為熟悉，共同話題讓雙方慢慢拉近距離，也讓李玟萱走進茶室工作者生命裡的滿佈荊棘。
越深入理解每個人生命的苦難掙扎，李玟萱越覺得自己不再能用過往規矩的那把尺度量、想像他人，所有我們認為的理所當然，奠基於家庭、教育背景與一切經歷，「有些時候，有些處境下，有些人真的沒有那麼多選擇。」茶室工作者的思考模式經常異於常人——她們即便受盡苦難也願意互助，分明是去討債，卻出於同情，錢沒討回反而自掏腰包幫助對方，輕輕一句「她也過得很辛苦啊」便一筆勾銷。她們嚐盡現實裡所有不公平，卻願意寬容待人，總是輕易原諒他人。
書寫《茶室女人心》時，李玟萱透過篇章安排與人物刻畫，著力強調每位婦女生命的獨特性，「卸下茶室工作，把每位婦女放回日常生活，她們都是某個人的阿嬤、母親、女兒，」她們的存在無法、也不該被概括表述。
不倒翁無價，點燃蠟燭後留下的是光亮
《茶室女人心》記錄群茶室工作者的生命經驗，更讓她們第一次知曉身邊圍繞著的故事，不免真情流露。
李玟萱透露，一位婦女每回談及過往總是泛淚，卻在閱讀他人故事後，發現自己竟算比下有餘，樂觀地說「現在我看自己的故事不會哭了耶！」另一位茶室工作者讀完《茶室女人心》後，隱約認為某位故事主角是一向與自己不對盤的人，憋不住真性情地說，「吼，那個白癡，我不知道她這麼慘，我以後不會再罵她了啦！」
茶室婦女的生命曾經沉默，珍珠家園透過畫生命繪本、兩天一夜的工作坊等活動，讓婦女們練習講出自己的故事。也許晚了點，但仍希望這群出生於四五〇年代的茶室工作者，能找回自己的聲音與價值。工作坊尾聲，她們點燃蠟燭，融化的蠟油好比走過這些年的淚水，「但最終，她們留下的是光亮。」一位曾從事性工作的婦女，本想著人生至此還能如何，但在珍珠家園的協助下，她有了盼望，也找回尊嚴，「她曾說若再有人問她的價格，她會說自己是無價的。」
「她們就像不倒翁」，李玟萱憶及珍珠家園對這群婦女的形容，即便遭逢一切難以想像的打擊，她們的生命韌性卻更超乎常人。她們是認命的人嗎？不認命的選項或許從未出現，而茶室婦女們讓李玟萱見到認命卻永不放棄的人生。「她們像被扔進深不見底的泳池，腳踩不到底，載浮載沉，卻永遠努力拍打水面、保持呼吸，永遠不會放棄自己。」
對抗內心深層的孤單
李玟萱曾覺得珍珠家園單純長期陪伴茶室婦女，比起參與社運、登高一呼改變制度、呼籲性工作除罪化等行動，「好像有點軟趴趴的」，但隨著深入採訪茶室工作者，李玟萱逐漸理解，除了經濟條件、工作環境的外在改善，茶室工作者內在的孤單同樣需要被回應。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。