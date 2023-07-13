TNL+ 2023/07/13,
人文

哈維爾與昆德拉筆戰：「布拉格之春」種下希望，還是自欺與逃避？

哈維爾與昆德拉筆戰：「布拉格之春」種下希望，還是自欺與逃避？
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

在「布拉格之春」結束不久，昆德拉便曾發表過一篇名為「捷克命運」的文章闡述其對「布拉格之春」的看法。但昆德拉在文章裡對「布拉格之春」的評價之高，卻引起了哈維爾的不滿。

文︰豬文

前言

近年「哈維爾」這名字時常出現於華語世界，這位捷克民主化後首任總統以《無權力者的力量》與《活在真相中》為香港人所認識。另一方面，《生命中不能承受的輕》一直為文青所愛，作者米蘭昆德拉以「布拉格之春」為其故事其中一個主要背景，描繪生命裡的輕與重。換言之，捷克民主化的過程並不為港人陌生。

不過，在這歷史進程裡有件事鮮為有華文討論，這件事的兩位主角正是哈維爾與昆德拉，主題正是「布拉格之春」。原來在「布拉格之春」結束不久，昆德拉便曾發表過一篇名為「捷克命運」的文章闡述其對「布拉格之春」的看法。但昆德拉在文章裡對「布拉格之春」的評價之高，卻引起了哈維爾的不滿。哈維爾更借用昆德拉的文章標題，發表了一篇名為「捷克命運？」的文章反駁昆德拉，當中措辭十分辛辣，火藥味什濃。最後昆德拉發表了「道德的展示主義與激進主義」，再與哈維爾商榷，結束了這場筆戰。

這三篇文章，展示了兩位捷克文化界巨人的思想深度，及其迴異的世界價、價值觀，本身便是一場相當精彩的論爭，更何況主題是捷克民主化過程中至為重要的事件，更讓這場筆戰添了一份重要的歷史意義。對捷克民主化過程及這兩位作家興趣甚深的香港人，或許能從中得到啟發，在亂世中思索安身立命之道。

過去

這場圍繞著「布拉格之春」的筆戰，戰火連連，二人處處針鋒相對。勉強整理三篇文章的重點的話，二人分歧可分成兩個大層面去講：「布拉格之春」的意義與捷克人應如何在改革失敗後的困境中自處，也就是「過去」與「未來」兩個問題。先說「過去」方面，「布拉格之春」曾一度為捷克帶來改革的希望，但最終國土被蘇聯的坦克輾過，進入長達二十年的黑暗。顯然，當時的捷克人沒有得到他們所爭取的，在這意義下「布拉格之春」失敗了。但昆德拉卻認為這非事實。他認為「布拉格之春」為捷克帶來了截然不同的政治文化，捷克人對民主自由的渴求已深深烙印在心裡，能夠成為將來改變的重要基礎。什至他指出在蘇聯鎮壓之後，仍然各種類型的社會運動，例如還有工人組織抗議，證明「布拉格之春」在另一個意義下也是成功的。

gettyimages-686911346-594x594
作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）。Photo Credit: GettyImages

但是對哈維爾來說，這是自欺欺人。他認為「布拉格之春」並沒有留下什麼。無論是民主制度、言論及集會自由、法治制度、公平的經濟分配、獨立自主的外交政策，這些「布拉格之春」的願景，一一落空。換句話說，哈維爾認為「布拉格之春」只有徹底的失敗。所以，哈維認為記念「布拉格之春」只是一種自欺與逃避，暗示昆德拉只是為了不願意面對眼前殘酷而開放的現在，把目光停留在封閉的過去之中。真正勇敢的知識分子應該向前看，而非自命清高地討論往事。

昆德拉對「布拉格之春」的重視，其實有一個更深層次的理由。他的這種態度可算是某種意義下的民族主義。昆德拉認為，對前景的思考並不能脫離對自身的理解。唯有釐清捷克人這個身分的意涵以及當中蘊合著的可能性，我們才能提出任何有關捷克的主張。這也說明了為何昆德拉的第一篇文章要取「捷克命運」一名。因此，昆德拉認為自己對「布格拉之春」的紀念並非逃避，而是一切行動的前提。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。