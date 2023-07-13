哈維爾與昆德拉筆戰：「布拉格之春」種下希望，還是自欺與逃避？

文︰豬文

前言

近年「哈維爾」這名字時常出現於華語世界，這位捷克民主化後首任總統以《無權力者的力量》與《活在真相中》為香港人所認識。另一方面，《生命中不能承受的輕》一直為文青所愛，作者米蘭昆德拉以「布拉格之春」為其故事其中一個主要背景，描繪生命裡的輕與重。換言之，捷克民主化的過程並不為港人陌生。

不過，在這歷史進程裡有件事鮮為有華文討論，這件事的兩位主角正是哈維爾與昆德拉，主題正是「布拉格之春」。原來在「布拉格之春」結束不久，昆德拉便曾發表過一篇名為「捷克命運」的文章闡述其對「布拉格之春」的看法。但昆德拉在文章裡對「布拉格之春」的評價之高，卻引起了哈維爾的不滿。哈維爾更借用昆德拉的文章標題，發表了一篇名為「捷克命運？」的文章反駁昆德拉，當中措辭十分辛辣，火藥味什濃。最後昆德拉發表了「道德的展示主義與激進主義」，再與哈維爾商榷，結束了這場筆戰。

這三篇文章，展示了兩位捷克文化界巨人的思想深度，及其迴異的世界價、價值觀，本身便是一場相當精彩的論爭，更何況主題是捷克民主化過程中至為重要的事件，更讓這場筆戰添了一份重要的歷史意義。對捷克民主化過程及這兩位作家興趣甚深的香港人，或許能從中得到啟發，在亂世中思索安身立命之道。

過去

這場圍繞著「布拉格之春」的筆戰，戰火連連，二人處處針鋒相對。勉強整理三篇文章的重點的話，二人分歧可分成兩個大層面去講：「布拉格之春」的意義與捷克人應如何在改革失敗後的困境中自處，也就是「過去」與「未來」兩個問題。先說「過去」方面，「布拉格之春」曾一度為捷克帶來改革的希望，但最終國土被蘇聯的坦克輾過，進入長達二十年的黑暗。顯然，當時的捷克人沒有得到他們所爭取的，在這意義下「布拉格之春」失敗了。但昆德拉卻認為這非事實。他認為「布拉格之春」為捷克帶來了截然不同的政治文化，捷克人對民主自由的渴求已深深烙印在心裡，能夠成為將來改變的重要基礎。什至他指出在蘇聯鎮壓之後，仍然各種類型的社會運動，例如還有工人組織抗議，證明「布拉格之春」在另一個意義下也是成功的。

作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）。Photo Credit: GettyImages

但是對哈維爾來說，這是自欺欺人。他認為「布拉格之春」並沒有留下什麼。無論是民主制度、言論及集會自由、法治制度、公平的經濟分配、獨立自主的外交政策，這些「布拉格之春」的願景，一一落空。換句話說，哈維爾認為「布拉格之春」只有徹底的失敗。所以，哈維認為記念「布拉格之春」只是一種自欺與逃避，暗示昆德拉只是為了不願意面對眼前殘酷而開放的現在，把目光停留在封閉的過去之中。真正勇敢的知識分子應該向前看，而非自命清高地討論往事。

昆德拉對「布拉格之春」的重視，其實有一個更深層次的理由。他的這種態度可算是某種意義下的民族主義。昆德拉認為，對前景的思考並不能脫離對自身的理解。唯有釐清捷克人這個身分的意涵以及當中蘊合著的可能性，我們才能提出任何有關捷克的主張。這也說明了為何昆德拉的第一篇文章要取「捷克命運」一名。因此，昆德拉認為自己對「布格拉之春」的紀念並非逃避，而是一切行動的前提。