2023/07/13,
非洲

蘇丹內亂3個月300萬人流離失所，難民湧入衝擊埃及經濟與安全

蘇丹內亂3個月300萬人流離失所，難民湧入衝擊埃及經濟與安全
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蘇丹內亂至今已造成近300萬人流離失所，衝突除了引發一連串的人道危機之外，大量的難民紛紛跨越邊境逃至聯國，其中埃及收容了大多數蘇丹難民。受到蘇丹內亂的波及，埃及面臨邊境安全與經濟穩定的威脅，並試圖透過外交途徑解決。

根據國際移民組織（IOM）統計，蘇丹內亂自4月15日爆發以來，已導致近300萬人流離失所，包含境內220萬人，以及70萬人跨越邊境逃往鄰國。據估計，查德已湧入超過19萬難民，而埃及則是收容了約28萬難民，預計數量將會持續增加。

受到長期外債、疫情與俄烏戰爭的影響，埃及經濟目前已處於極其脆弱的狀態，再加上大量蘇丹難民的湧入，極可能將加重埃及政府的財政負擔，並直接影響糧食價格。

蘇丹內亂如何對埃及造成威脅？

根據《半島電視台》報導，有鑒於蘇丹內亂尚未有停火的跡象，埃及將於今（12）日召集蘇丹的鄰國，討論制定有效機制以幫助蘇丹恢復和平。據悉，蘇丹內亂已對埃及造成邊境安全、經濟穩定方面的威脅。

在安全方面，自2011年埃及革命以來，埃及持續面臨到蓋達組織（Al-Qaeda）從邊境入侵與走私的問題。因此，埃及政府擔心蘇丹內亂導致恐怖分子從邊境滲透，這將帶給埃及安全部隊額外的壓力。

在經濟方面，埃及正處於債務違約的邊緣，因而擔心蘇丹內亂進一步導致埃及信用評等被下調。此外，受到長期外債、疫情與俄烏戰爭的影響，埃及的經濟處於極其脆弱的狀態。埃及擔心大量蘇丹難民的湧入，將加重政府的財政負擔。

除此之外，蘇丹內亂也對埃及的農業造成負面影響，由於埃及與蘇丹互有貿易往來，蘇丹是埃及農產品的主要出口國，也是埃及加工製造品的主要進口國。因此，埃及政府預計糧食價格將受到影響，而埃及的政治穩定始終與糧食價格掛鉤。

更嚴重的是，蘇丹內亂可能深化埃及與衣索比亞之間的緊張關係。同為尼羅河下游國家的埃及與蘇丹，多年來不滿衣索比亞在尼羅河上游興建大壩一事。埃及有95%的水來自尼羅河，尼羅河的水源是糧食、交通和農業的重要資源，供水減少將對埃及的糧食安全產生災難性影響。

蘇丹內亂可能會削弱尼羅河下游陣營與衣索比亞之間的談判能力。埃及擔心衣索比亞會為了自身利益，與「快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）」站在同一陣線，而非埃及支持的蘇丹政府軍。如此一來，這將對埃及構成無法容忍的威脅。有鑒於此，埃及可能會加倍支持蘇丹政府軍。

根據《半島電視台》的報導，快速支援部隊是一支準軍事部隊，其前身是蘇丹西達佛省的金戈威德（Janjaweed）民兵，前蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）過去經常利用該組織來鎮壓叛亂。2013年該組織被併入快速支援部隊。2017年，蘇丹法律通過使快速支援部隊合法化成為一支獨立部隊。2015年，國際非政府組織「人權觀察（HRW）」在調查報告中指控快速支援部隊長期侵犯人權，並稱他們「毫無憐憫之心」。

自蘇丹內亂爆發以來，埃及一直積極透過外交途徑試圖解決蘇丹的問題，但若埃及在外交舉措上失敗，埃及可能將以軍事干預或提供武器支持的方式來應對蘇丹內亂，而這將為衝突帶來升級的風險。

蘇丹內亂引發的人道危機

7月5日，聯合國高級官員發表聯合聲明，譴責蘇丹境內持續增加的性暴力事件。據聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）統計，自內亂爆發以來，已發生了21起性暴力事件，其中至少有57名婦女和女童受到侵害。官方數字僅是冰山一角，由於被害者感到恥辱或害怕被報復而懼於通報，實際的案量可能更高。

7月11日，據人權觀察的報導，快速支援部隊於5月28日在蘇丹西達佛省（Gharb Darfur）草率地處決了至少28名馬薩利特（Masaalit）族人，並造成數十名平民傷亡，該行為可能已構成戰爭罪。除此之外，快速支援部隊還搶劫了居民的財產，並縱火焚燒鎮上的許多建築物。

從2003年達佛爆發種族屠殺事件至今，聯合國估計共有30萬人死於衝突。人權觀察的研究員表示：「西達佛省近期的襲擊事件中，倖存者的敘述呼應了20年前達佛的恐怖、破壞和絕望。」

人權觀察認為，國際刑事法院的檢察官應調查這些令人髮指的侵權行為，並呼籲聯合國安理會與非洲聯盟應採取有意義的行動來解決蘇丹內亂，包括讓醫療人員與人道主義工作者能安全進入交戰趨展開救援工作，以及停止交戰各方轉讓武器、彈藥和物資等。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


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