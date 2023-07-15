被基努李維的小帳追蹤，還跟你聊天？花招百出的社群交友詐騙，IG好友別亂加！

文：防詐達人

近日Dcard出現一篇熱門文章，是一名卡友稱「我被基努李維追蹤了！？」，基努李維甚至和他聊天，引發許多網友都想看看到底是何方神聖

在這個幾乎無人沒有社交帳號的年代，交朋友就是動動手指按下追蹤與確認這樣簡單的動作，只要按下確認，彷彿對方不用耗費努力就可以了解你的所有，對於我們一般人來說當然是一個很方便的工具，對詐騙集團也是！

現在有很多人覺得網路上交朋友不會有問題，所以曾幾何時你的社群帳號不再只是給認識的朋友追蹤？有些人甚至將帳號設為公開，不再審查交友邀請

然而你是否有發現？近幾年真的有很多你根本不認識的人試圖加你好友，不管是從臉書、Instagram、WhatsApp、抖音、全民Party，甚至主動想跟你聊天，小心！他們可能不單純

「假」基努李維IG

聲稱自己是官方帳號或本人

先來帶大家仔細看看Dcard卡友遇到的基努李維，為什麼小編一看就知道是假的呢？

我們在IG上試著搜尋一下Keanu Charles Reeves，發現有一大堆基努李維：

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裡面當然有一些帳號在自我介紹處就表明自己是粉絲頁面，既非官方也不是基努李維本人，像是這種帳號就可以供粉絲關注，平日看看自己偶像的最新照片，但有一些帳號（如下圖左）刻意在頭貼上放了一個「藍勾勾」，還在自我介紹處自稱是「Keanu Reeves Official」，企圖用種種假裝出來的跡象說服他人自己就是官方，但粉絲數量卻很少，只有500多。

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還有一些假帳號（如上圖右）即便粉絲數量很多，但也依然刻意在照片上放藍勾勾，以及在自我介紹稱是本人用來與少數粉絲聊天的帳號，這些都是假的。

真正的藍勾勾應該在使用者名稱旁邊，而不是照片。

截圖自蔡依林Instagram

千萬不要相信對方說這是為了宣傳或是為了聊天才開的小帳號，因為一般人並不會這麼刻意，還特地在頭貼P上一個藍勾勾，藍勾勾這種東西本身就要官方給予才有用，而不該讓人直接放在照片上企圖混淆視聽。

這種做法就像，打工詐騙常常會在徵才貼文過度強調自己「不是詐騙」。

私訊聊天

這些假基努李維IG的自我介紹裡都在結尾帶出一個連結，小編點擊後被帶到Telegram，又是一個看似基努李維的帳號（基努李維這麼好加好友嗎？）

他的用戶名稱是@keaun_reeves1，眼尖的你可能已經發現，他連基努李維的名字都拼錯了......還在最後標示個「1」，彷彿後面還有基努李維234567。

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小編試探性問問他是本人還是粉絲帳號，他竟依然堅稱自己是本人，還放上一張以圖搜圖就可以發現的網路公開照當做自己當下的自拍照（詐騙無誤！）

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社群交友詐騙起手式

除了假基努李維IG，詐騙集團還有很多方式透過社群接觸你，欺騙你的個資、金錢，和感情……以下列出幾個常見手法：

假名人帳號

就像Dcard這篇文一樣，有些人會莫名其妙收到國際巨星的交友邀請，讓有些人真的以為自己在跟自己的偶像聊天。詐騙集團利用他們的聲望以及大眾對他們的愛慕，快速攻破心房，甚至前陣子因應裴洛西訪台事件，有民眾還收到假裴洛西的訊息：

你好，我是裴洛西，我的專機被共軍打下來了，我好不容易游泳到台灣，現在還差新台幣兩千元買機票。如果你幫了我，事後必定封你做紐約市市長，萬分感謝。

IG色情軍團

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前年曾經有段時間IG有大批色情軍團，會用各種管道讓你接觸到看似很煽情的帳號，包含主動到網紅貼文底下留言、主動私訊你，或是發布色情貼文後海量標記一堆帳號，目的就只是為了吸引民眾到不安全的交友網站。

陌生人追蹤＋私訊

明明沒什麼在發布抖音、IG貼文或是使用WhatsApp，卻總有這麼多人主動追蹤甚至私訊，還都是陌生人。

我們觀察發現，男性和女性收到的陌生帳號不太相同，例如男性會收到大量看起來是「女性」的陌生帳號交友邀請，而且個個面貌身材姣好：

截圖自抖音

而女性大多會收到看起來是「男性」或像是「代購」的陌生邀請，有時甚至會是陌生人直接透過WhatsApp打電話來：

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這些帳號總是莫名其妙來打招呼，想要交朋友：

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最近甚至連唱歌App《全民Party》都被詐騙集團攻入，有民眾透過此App結識陌生男子，最後才發現他是投資詐騙。

假社群帳號是在騙什麼

這些陌生粉絲、假名人耗盡時間跟你聊天不是真的想交朋友，他們可能有以下幾種目的：

1. 騙個資、盜用照片

如果是透過IG，當你按下確認被對方追蹤的按鈕後，對方就可以隨便取得你的生活照，只需要螢幕截圖，他就可能拿你的照片去當頭貼，假裝自己就是你，甚至可以透過你的帳號看出你的生日、可能住在哪裡等等個人資訊。

尤其你們若真的有聊天，可能在聊天過程中，你一直在不知不覺提供他你的資料，甚至私密照片，而這些都是他可能拿去賣、外流或是冒用你身份的工具

像是小編在Telegram遇到的假基努李維，就在一開始聊天馬上就問我是哪個國家，還跟我要照片

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2. 詐騙交友網站／投資平台

和朋友聊天免不了會互相推薦自己覺得好用的東西，分享好看的文章，但若對方是不懷好意，那傳來的連結每一個都可能是陷阱。

當你開始聊天之後，對方有可能很快就把你介紹到一個交友網站，聲稱用那裡比較方便，其實很多都是詐騙的交友網站，以配對之名義向使用者收取手續費、保證費等等，最後再無預警下架網站，或是假稱自己投資賺了很多錢，想要帶你一起，就向你分享了一個投資平台。入金初期可能還能夠小賺，但就在你信心大增，投入大筆資金後，網站卻開始出問題，說你的帳戶被凍結需要繳交解凍金、手續費等高額費用。