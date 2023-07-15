被基努李維的小帳追蹤，還跟你聊天？花招百出的社群交友詐騙，IG好友別亂加！
我們想讓你知道的是
Dcard上有網友自稱被國際影星基努李維追蹤，對方甚至和他聊聊天，還有民眾是收到裴洛西的私訊，請求協助……各式各樣被「假IG」在社群軟體搭訕的荒唐話術通通有！你有遇過哪一些？他們都自稱是本尊的小帳號？但真的是嗎？防詐達人教你用話術就識破！
文：防詐達人
近日Dcard出現一篇熱門文章，是一名卡友稱「我被基努李維追蹤了！？」，基努李維甚至和他聊天，引發許多網友都想看看到底是何方神聖
在這個幾乎無人沒有社交帳號的年代，交朋友就是動動手指按下追蹤與確認這樣簡單的動作，只要按下確認，彷彿對方不用耗費努力就可以了解你的所有，對於我們一般人來說當然是一個很方便的工具，對詐騙集團也是！
現在有很多人覺得網路上交朋友不會有問題，所以曾幾何時你的社群帳號不再只是給認識的朋友追蹤？有些人甚至將帳號設為公開，不再審查交友邀請
然而你是否有發現？近幾年真的有很多你根本不認識的人試圖加你好友，不管是從臉書、Instagram、WhatsApp、抖音、全民Party，甚至主動想跟你聊天，小心！他們可能不單純
「假」基努李維IG
- 聲稱自己是官方帳號或本人
先來帶大家仔細看看Dcard卡友遇到的基努李維，為什麼小編一看就知道是假的呢？
我們在IG上試著搜尋一下Keanu Charles Reeves，發現有一大堆基努李維：
裡面當然有一些帳號在自我介紹處就表明自己是粉絲頁面，既非官方也不是基努李維本人，像是這種帳號就可以供粉絲關注，平日看看自己偶像的最新照片，但有一些帳號（如下圖左）刻意在頭貼上放了一個「藍勾勾」，還在自我介紹處自稱是「Keanu Reeves Official」，企圖用種種假裝出來的跡象說服他人自己就是官方，但粉絲數量卻很少，只有500多。
還有一些假帳號（如上圖右）即便粉絲數量很多，但也依然刻意在照片上放藍勾勾，以及在自我介紹稱是本人用來與少數粉絲聊天的帳號，這些都是假的。
真正的藍勾勾應該在使用者名稱旁邊，而不是照片。
千萬不要相信對方說這是為了宣傳或是為了聊天才開的小帳號，因為一般人並不會這麼刻意，還特地在頭貼P上一個藍勾勾，藍勾勾這種東西本身就要官方給予才有用，而不該讓人直接放在照片上企圖混淆視聽。
這種做法就像，打工詐騙常常會在徵才貼文過度強調自己「不是詐騙」。
- 私訊聊天
這些假基努李維IG的自我介紹裡都在結尾帶出一個連結，小編點擊後被帶到Telegram，又是一個看似基努李維的帳號（基努李維這麼好加好友嗎？）
他的用戶名稱是@keaun_reeves1，眼尖的你可能已經發現，他連基努李維的名字都拼錯了......還在最後標示個「1」，彷彿後面還有基努李維234567。
小編試探性問問他是本人還是粉絲帳號，他竟依然堅稱自己是本人，還放上一張以圖搜圖就可以發現的網路公開照當做自己當下的自拍照（詐騙無誤！）
社群交友詐騙起手式
除了假基努李維IG，詐騙集團還有很多方式透過社群接觸你，欺騙你的個資、金錢，和感情……以下列出幾個常見手法：
- 假名人帳號
就像Dcard這篇文一樣，有些人會莫名其妙收到國際巨星的交友邀請，讓有些人真的以為自己在跟自己的偶像聊天。詐騙集團利用他們的聲望以及大眾對他們的愛慕，快速攻破心房，甚至前陣子因應裴洛西訪台事件，有民眾還收到假裴洛西的訊息：
你好，我是裴洛西，我的專機被共軍打下來了，我好不容易游泳到台灣，現在還差新台幣兩千元買機票。如果你幫了我，事後必定封你做紐約市市長，萬分感謝。
- IG色情軍團
前年曾經有段時間IG有大批色情軍團，會用各種管道讓你接觸到看似很煽情的帳號，包含主動到網紅貼文底下留言、主動私訊你，或是發布色情貼文後海量標記一堆帳號，目的就只是為了吸引民眾到不安全的交友網站。
- 陌生人追蹤＋私訊
明明沒什麼在發布抖音、IG貼文或是使用WhatsApp，卻總有這麼多人主動追蹤甚至私訊，還都是陌生人。
我們觀察發現，男性和女性收到的陌生帳號不太相同，例如男性會收到大量看起來是「女性」的陌生帳號交友邀請，而且個個面貌身材姣好：
而女性大多會收到看起來是「男性」或像是「代購」的陌生邀請，有時甚至會是陌生人直接透過WhatsApp打電話來：
這些帳號總是莫名其妙來打招呼，想要交朋友：
最近甚至連唱歌App《全民Party》都被詐騙集團攻入，有民眾透過此App結識陌生男子，最後才發現他是投資詐騙。
假社群帳號是在騙什麼
這些陌生粉絲、假名人耗盡時間跟你聊天不是真的想交朋友，他們可能有以下幾種目的：
1. 騙個資、盜用照片
如果是透過IG，當你按下確認被對方追蹤的按鈕後，對方就可以隨便取得你的生活照，只需要螢幕截圖，他就可能拿你的照片去當頭貼，假裝自己就是你，甚至可以透過你的帳號看出你的生日、可能住在哪裡等等個人資訊。
尤其你們若真的有聊天，可能在聊天過程中，你一直在不知不覺提供他你的資料，甚至私密照片，而這些都是他可能拿去賣、外流或是冒用你身份的工具
像是小編在Telegram遇到的假基努李維，就在一開始聊天馬上就問我是哪個國家，還跟我要照片
2. 詐騙交友網站／投資平台
和朋友聊天免不了會互相推薦自己覺得好用的東西，分享好看的文章，但若對方是不懷好意，那傳來的連結每一個都可能是陷阱。
當你開始聊天之後，對方有可能很快就把你介紹到一個交友網站，聲稱用那裡比較方便，其實很多都是詐騙的交友網站，以配對之名義向使用者收取手續費、保證費等等，最後再無預警下架網站，或是假稱自己投資賺了很多錢，想要帶你一起，就向你分享了一個投資平台。入金初期可能還能夠小賺，但就在你信心大增，投入大筆資金後，網站卻開始出問題，說你的帳戶被凍結需要繳交解凍金、手續費等高額費用。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。