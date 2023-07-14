KitKat放棄「碳中和巧克力」目標，為何外媒反而大讚是好事？

環境資訊中心綜合外電；謝明珊 編譯；許祖菱 審校

碳中和洗髮精、碳中和酒、碳中和牛肉、碳中和巧克力，隨著消費者對減碳的重視，五花八門的碳中和產品開始出現在超市的貨架上。雀巢集團（Nestle）卻反其道而行，近日宣布放棄旗下KitKat和Perrier等商品的碳中和聲明。非但沒有引發撻伐，外媒反而大讚是好事。

「碳中和」屢成箭靶，KitKat、Gucci、EasyJet紛紛放棄聲明

2021年KitKat宣布，將致力於2025年達成碳中和，這個目標在2023年轉彎。《彭博》報導，雀巢集團解釋，公司2050年達成淨零碳排的目標並沒有改變，只是讓KitKat和Perrier等商品將不再使用碳抵換（Carbon offsetting）來達成碳中和，改從供應鏈減碳做起。

商品在生產、製造、運輸的過程或是公司用電、出差等都會產生二氧化碳，公司不太可能做到零碳。於是，公司對外購買減碳額度來抵銷這些碳排放，達成所謂的「碳中和」。減碳額度可能來自種樹或是保護濕地等碳抵換計畫，也可能遠在非洲、南美洲或某個小島。近年，很多計畫被踢爆減碳不實，反讓公司蒙上「漂綠」陰影，甚至吃上官司。

Evian礦泉水瓶上的「碳中和」標示就被美國消費者告上法庭。原告指責，這不僅是行銷噱頭，還讓消費者誤以為製造這瓶水不會排出二氧化碳，花了更多錢購買。

KitKat不是第一家放棄碳中和的公司。義大利時尚品牌古馳（Gucci）也曾使用碳抵換，並在官網聲稱2019年已達成碳中和，卻在事後撤下了聲明，並且取消跟瑞士碳抵換顧問公司「南極」（South Pole）的合作。

2021年，綠色和平調查記者平台「Unearthed」和衛報合力揭露航空公司碳抵換專案的問題。他們發現易捷航空（EasyJet）購買的額度來自所謂的森林保育計畫，但這個計畫經營者卻是兩家伐木公司，還砍伐了珍貴樹種。易捷航空也在2022年9月宣布，2023年1月起不再使用碳抵換。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 義大利時尚品牌Gucci網站的碳中和聲明已經悄悄撤下

減碳靠自己，反增可信度

《衛報》報導，易捷航空放棄碳抵換後，將改以永續航空燃料、提高燃料效率、碳捕捉、氫動力引擎等方式來達成淨零。公司以打算汰換使用傳統煤油的飛機，預計這部分可減少15%的碳排放。

雀巢則打算引入「碳嵌入」（carbon insetting），在自己的供應鏈中減碳，例如幫助農民轉向永續農業、復育濕地、保護授粉昆蟲的棲地等。

雖然新氣候研究所（NewClimate Institute）稱碳嵌入還缺乏全球統一驗證標準，且不易查核，但《彭博》氣候專欄作家龔洛夫（Mark Gongloff）發表評論指出，不是靠花錢買減碳額度，而是透過企業自身跟供應鏈的努力減碳，這麼做非常有意義，而且可信度也更高。幸運的是，這個做法逐漸變成趨勢。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：KitKat拋下「碳中和巧克力」目標 為何外媒反稱讚是好事？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航