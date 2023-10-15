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2023/10/15,
職場

【講座】《商業周刊》主筆鄭郁萌談「人物專訪」：採訪就像談場有距離的戀愛，同理不忘保持懷疑

【講座】《商業周刊》主筆鄭郁萌談「人物專訪」：採訪就像談場有距離的戀愛，同理不忘保持懷疑
《商業周刊》主筆鄭郁萌以曾寫過的四篇報導為例，分享當中的心路歷程 | Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 郭宇璇攝

我們想讓你知道的是

鄭郁萌認為人物寫作的五個重要能力，分別是：資料力、架構力、溝通力、寫作力與跨領域知識力，而進行採訪時就像談一場有一定距離的戀愛，在同理受訪者時，也不能忘記「保持懷疑」的重要性。

文：郭宇璇

由卓越新聞獎基金會主辦的2023卓新沙龍來到第三場，講者為《商業周刊》主筆鄭郁萌，其以前科技部部長陳良基與妻子王素梅的專訪〈親愛的憂鬱症家人〉，獲得2022年卓越新聞獎「特寫新聞獎」。本次講座鄭郁萌以〈有些故事只有你能寫出來——人物採訪的情與境〉為題，分享她從業20年來，撰寫人物專訪的經驗與訣竅。

記者須時時捫心自問：為何要寫這篇人物專訪？

在開場時，鄭郁萌便強調，接下來要分享的寫作方法，只是她的個人心法，不見得適用於所有人。正如講座題目「有些故事只有你能寫出來」所言，她認為，每個人都有自己觀察世界的角度與寫作的特點；因此，沒有所謂「最好的故事」，只有專屬於自己、能用熱忱感動讀者的故事。

鄭郁萌過去曾任職廣播電台、電視台、網路媒體，再擔任《壹週刊》財經人物組主任與人物組副總編輯，目前則是《商業周刊》主筆。她分享，她對觀察人很感興趣，人物專訪一直是她很喜歡的領域，「我一直很相信，每個人都有他自己的能量，不管是寫的人或被報導的人。」

「為什麼要寫這篇人物專訪？」是鄭郁萌第一個拋出的問題。她解釋，人物專訪的內容與形式，會與它刊在什麼媒體有關，也要思考它是主稿或配稿、篇幅有多少、作用是什麼等，這些都是記者必須時時放在心裡的問題。

接著，鄭郁萌以曾寫過的四篇報導為例，分享當中的心路歷程。第一篇是獲得卓越新聞獎的〈親愛的憂鬱症家人〉。她表示，她長期關注憂鬱症議題，但一直找不到好的時機點寫成報導，直到遇見陳良基。為了陪伴罹患憂鬱症的妻子王素梅，陳良基請辭科技部部長一職；他也從不畏懼精神疾病在社會上的汙名，而是與妻子一起將真實的感受記錄下來，「我們吃過的苦，希望別人不要再吃。」

陳良基與王素梅的真誠分享讓鄭郁萌印象深刻，也讓她更想把報導寫好。〈親愛的憂鬱症家人〉這個專題，除了以人物故事讓讀者對憂鬱症感同身受，也以醫學與數據角度解析，幫助讀者更了解憂鬱症，也提供辨識病症與陪伴患者的指引。

第二篇是〈奧運金牌背後　三人協力的奇蹟〉，專訪2021東京奧運羽球男雙金牌選手「麟洋配」王齊麟與李洋。當時週日奪冠、週三就要出刊，扣除校稿、印刷時間，大概只有一天的時間能採訪和撰稿，時程非常緊湊。鄭郁萌與團隊成員分工合作，最終順利完成任務。

第三篇是〈幫別人贏！0.25平方公里老商圈逆襲〉，與前述大人物的報導不同，是小人物的專訪。最後一篇〈搶先赴中、捐30億抗中都是他　解謎曹興誠回歸大秀〉，鄭郁萌介紹，這篇並未訪到曹興誠本人，而是遍訪了十幾位半導體業的相關人士寫成的側訪。

人物寫作五力：資料力、架構力、溝通力、寫作力、跨領域知識力

在舉例完後，鄭郁萌總結人物寫作的五個重要能力，分別是：資料力、架構力、溝通力、寫作力與跨領域知識力。

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Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 郭宇璇攝
在開場時，鄭郁萌與台下觀眾互動

資料力有影、音、文、側四個面向。在實際採訪之前，記者可以先參考受訪者先前的相關影片、Podcast訪問、其他報導或他的個人部落格等。不過，鄭郁萌提醒，對於網路上的資訊要抱持懷疑態度、不能盡信，最好能在當面與受訪者核對。此外，也可以側訪受訪者身邊的親友、同事等，都能讓記者更全面地了解受訪者。

在蒐集到一定數量的資料後，鄭郁萌會製作受訪者的「大事記」。她推薦大家可以閱讀陳柔縉的書《總統的親戚》，描繪了台灣權貴家族的龐大關係網絡。她也舉例之前做的半導體企業家蔡力行的大事記，分享如何釐清其盤根錯節的親屬與政經關係，以及他曾受訪的內容等，從而建立報導架構與人物定位。

鄭郁萌接著播放先前做過的人物影音專題《小鎮台霸》，當中的一集為建準電機董事長洪銀樹的故事。洪銀樹因兒子罹患腦性麻痺，決定以兒子之名成立「聖淵啟仁中心」，幫助更多遭遇相同困境的孩子。片中以洪銀樹希望孩子們能「站起來、走出去」的理念，結合建準電機以微型散熱風扇打進國際市場的野心，帶出更寬廣的視角——讓台灣的年輕人站起來，走出去看世界。鄭郁萌解釋，這就是所謂的報導架構。

在擬定訪綱時，也有一些需要留意的細節。鄭郁萌將訪綱視為送給受訪者的「未見面禮」，受訪者會根據訪綱決定是否要受訪，因此切勿只給「罐頭訪綱」，不問制式資訊或他人已經問過的問題，更不能寫錯名字、或使用無關的表情符號。訪綱所要達成的目標有溝通文章架構主軸、事先讓受訪者思考問題，以及確認記者對受訪者的想像定位是否正確等。

鄭郁萌建議，在訪綱中可以用對方講過的話延伸問題，展現自己做的準備。她也以「圖窮匕見」的典故比喻寫訪綱時，若遇到敏感但重要的問題，可以像荊軻用地圖將匕首捲在裡面一樣，設計其他問題包裝起來，等待關鍵時刻精準提問。

文字記者不只是文字記者，更是採訪現場的帶領者

在溝通力方面，鄭郁萌提醒，並不是要等到雙方面對面坐下時才算是採訪，而是在見到對方的那刻就開始了。可以在採訪正式開始前與受訪者閒聊，緩和現場氣氛，也能同時觀察週邊環境。她以〈親愛的憂鬱症家人〉的採訪經驗為例，當時她發現陳良基家中電視與沙發間的距離稍寬，她便好奇問了陳良基原因。

陳良基回答，妻子王素梅在生病前喜歡跳舞，為了喚起她對跳舞的熱忱，他便挪開沙發，想空出位置讓王素梅教他跳舞。王素梅因為深受憂鬱症所苦，已經久未展露笑容，某次看著陳良基跳著不熟練的舞步卻笑出聲來。「在她笑的那個瞬間，他們兩個都看到了陽光。」因為鄭郁萌的細膩觀察，讓她意外收穫了這個故事。


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