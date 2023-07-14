殖利率倒掛必定經濟衰退？有可能，但並非總是如此

文：商益

儘管美國通膨已開始下降，但距離聯準會設定的2%的目標仍相差甚遠，市場預期聯準會將持續升息以促使通膨進一步降溫。而根據路透社報導，2023年7月3日美國國債殖利率出現1981年以來最深的倒掛，再次引起市場對於這個被視為經濟衰退警訊的關注。

為何殖利率倒掛，會被視為經濟即將衰退的先行指標？

殖利率曲線通常隨著持有期限增加而呈上升趨勢，與價格呈反比關係；曲線斜率陡峭表示市場預期經濟成長將更為強勁，伴隨而來的就是的通膨膨脹；曲線趨於平緩意味投資者預期將升息，對經濟成長抱持悲觀看法。

Photo Credit: 中央銀行

當短天期公債殖利率高於長天期公債殖利率，殖利率曲線就會出現倒掛，一般是使用流通性較高的10年期公債殖利率及2年期公債殖利率的差異做為評估標準。這表示投資者雖然認為短期內利率將上升，但他們認為過高的借款成本將損害經濟，聯準會最終將放寬貨幣政策。

Photo Credit: 中央銀行

雖然市場經常以10年期及2年期的公債殖利率差異做為評估標準；但3個月期的公債殖利率由於天期更短且更貼近聯邦基準利率，因此相較2年期公債殖利率有著更準確的預測性。以往經濟衰退前幾乎都會出現殖利率倒掛，因此被視為先行指標。

由於市場預期聯準會將持續升息，殖利率曲線周一倒掛至42年來的最低點；根據7月5日的FedWatch資料顯示，市場認為聯準會於7月升息一碼的機率達到86.2％，但認為聯準會年底前再次升息的機率不到一半；即使聯準會官員6月公開表示年底前可能將再升息一碼以抑制通膨。目前2年期美國國債殖利率為4.850％，10年期國債殖利率為3.780％。

截圖自Yahoo! Finance

投資人將殖利率倒掛視為經濟衰退的先行指標。自去年7月以來，2年期國債的殖利率一直高於10年期國債；倒掛的差距在周一曾達到-109.5BP，創下1981年以來短期的最大差距。1981年時經濟正處於衰退的早期階段，一直持續至1982年11月，為經濟大蕭條之後最嚴重的經濟衰退。

重點不是殖利率倒掛，而是大幅度的倒掛差距極為少見

Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen表示，殖利率曲線倒掛並不罕見，由於對聯準會快速升息對經濟影響的憂慮，殖利率倒掛的情形已出現超過一年之久，但呈現如此大的倒掛差距是極為少見的情形。

自6月美國國會提高債務上限後，財政部的公債發行量快速上升，因此可能是對沖基金和投資者購買短期公債為槓桿部位增添保險。

倒掛幅度擴大，不一定代表經濟衰退會拉長或是擴大

三個月的短期票劵殖利率與10年期公債殖利率曲線在7月已經出現倒掛，並於10月底轉為負值，這是自2020年初以來第一次出現倒掛；投資人雖然預期短期利率會再上升，但對聯準會控制通膨的能力與方式抱持懷疑。自2022年3月以來，聯準會已經升息5個百分點。

根據舊金山聯邦儲備銀行研究人員2018年的一份報告，1955年以來，2年期與10年期的公債殖利率曲線在每次經濟衰退之前的6到24個月內曾出現倒掛，只有一次失準。

Commonwealth Financial Network的全球投資策略師Anu Gaggar發現，1900年以來2年期跟10年期公債殖利率曾經倒掛28次，之後呈現經濟衰退的有22次，統計最近的六次倒掛發生後，經濟開始衰退的時間平均在6到36個月之間，最近的一次是2019年，之後美國因新冠疫情呈現經濟衰退。

當短期利率上升，銀行會提高各種消費者和商業貸款的基準利率，包括中小企業貸款和信用卡，消費者的借款成本增加，房貸利率也隨之上升。當殖利率曲線變陡，銀行可用較低的利率借款並以較高的利率貸款給客戶增加利潤空間。但倒掛的殖利率曲線也可能導致銀行的獲利下降，因為它縮小銀行借貸的利差。

儘管殖利率曲線倒掛與經濟衰退之間存在一定的關聯，但並非絕對準確的預測指標，投資人應將其視為一種預警。經濟受到多個因素的影響，過去的模式不代表之後也會重複發生。

《商益》主張「商業是最大的公益」，報導專注於讓讀者理解資本力量、商業本質以及財經語言。歡迎加入Discord社群，並免費註冊訂閱商益電子報。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：殖利率倒掛必定經濟衰退？Maybe so, but not sure.

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航