殖利率倒掛必定經濟衰退？有可能，但並非總是如此

我們想讓你知道的是
儘管美國通膨已開始下降，但距離聯準會設定的2%的目標仍有一段距離，市場也預期聯準會將持續升息以促使通膨進一步降溫。但7月3日美國國債殖利率出現1981年以來最深的倒掛，再次引起市場對於這個被視為經濟衰退警訊的關注。
文：商益
儘管美國通膨已開始下降，但距離聯準會設定的2%的目標仍相差甚遠，市場預期聯準會將持續升息以促使通膨進一步降溫。而根據路透社報導，2023年7月3日美國國債殖利率出現1981年以來最深的倒掛，再次引起市場對於這個被視為經濟衰退警訊的關注。
為何殖利率倒掛，會被視為經濟即將衰退的先行指標？
殖利率曲線通常隨著持有期限增加而呈上升趨勢，與價格呈反比關係；曲線斜率陡峭表示市場預期經濟成長將更為強勁，伴隨而來的就是的通膨膨脹；曲線趨於平緩意味投資者預期將升息，對經濟成長抱持悲觀看法。
當短天期公債殖利率高於長天期公債殖利率，殖利率曲線就會出現倒掛，一般是使用流通性較高的10年期公債殖利率及2年期公債殖利率的差異做為評估標準。這表示投資者雖然認為短期內利率將上升，但他們認為過高的借款成本將損害經濟，聯準會最終將放寬貨幣政策。
雖然市場經常以10年期及2年期的公債殖利率差異做為評估標準；但3個月期的公債殖利率由於天期更短且更貼近聯邦基準利率，因此相較2年期公債殖利率有著更準確的預測性。以往經濟衰退前幾乎都會出現殖利率倒掛，因此被視為先行指標。
由於市場預期聯準會將持續升息，殖利率曲線周一倒掛至42年來的最低點；根據7月5日的FedWatch資料顯示，市場認為聯準會於7月升息一碼的機率達到86.2％，但認為聯準會年底前再次升息的機率不到一半；即使聯準會官員6月公開表示年底前可能將再升息一碼以抑制通膨。目前2年期美國國債殖利率為4.850％，10年期國債殖利率為3.780％。
投資人將殖利率倒掛視為經濟衰退的先行指標。自去年7月以來，2年期國債的殖利率一直高於10年期國債；倒掛的差距在周一曾達到-109.5BP，創下1981年以來短期的最大差距。1981年時經濟正處於衰退的早期階段，一直持續至1982年11月，為經濟大蕭條之後最嚴重的經濟衰退。
重點不是殖利率倒掛，而是大幅度的倒掛差距極為少見
Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen表示，殖利率曲線倒掛並不罕見，由於對聯準會快速升息對經濟影響的憂慮，殖利率倒掛的情形已出現超過一年之久，但呈現如此大的倒掛差距是極為少見的情形。
自6月美國國會提高債務上限後，財政部的公債發行量快速上升，因此可能是對沖基金和投資者購買短期公債為槓桿部位增添保險。
倒掛幅度擴大，不一定代表經濟衰退會拉長或是擴大
三個月的短期票劵殖利率與10年期公債殖利率曲線在7月已經出現倒掛，並於10月底轉為負值，這是自2020年初以來第一次出現倒掛；投資人雖然預期短期利率會再上升，但對聯準會控制通膨的能力與方式抱持懷疑。自2022年3月以來，聯準會已經升息5個百分點。
根據舊金山聯邦儲備銀行研究人員2018年的一份報告，1955年以來，2年期與10年期的公債殖利率曲線在每次經濟衰退之前的6到24個月內曾出現倒掛，只有一次失準。
Commonwealth Financial Network的全球投資策略師Anu Gaggar發現，1900年以來2年期跟10年期公債殖利率曾經倒掛28次，之後呈現經濟衰退的有22次，統計最近的六次倒掛發生後，經濟開始衰退的時間平均在6到36個月之間，最近的一次是2019年，之後美國因新冠疫情呈現經濟衰退。
當短期利率上升，銀行會提高各種消費者和商業貸款的基準利率，包括中小企業貸款和信用卡，消費者的借款成本增加，房貸利率也隨之上升。當殖利率曲線變陡，銀行可用較低的利率借款並以較高的利率貸款給客戶增加利潤空間。但倒掛的殖利率曲線也可能導致銀行的獲利下降，因為它縮小銀行借貸的利差。
儘管殖利率曲線倒掛與經濟衰退之間存在一定的關聯，但並非絕對準確的預測指標，投資人應將其視為一種預警。經濟受到多個因素的影響，過去的模式不代表之後也會重複發生。
《商益》主張「商業是最大的公益」，報導專注於讓讀者理解資本力量、商業本質以及財經語言。歡迎加入Discord社群，並免費註冊訂閱商益電子報。
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：殖利率倒掛必定經濟衰退？Maybe so, but not sure.
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
例如出差或旅行在外，擔心氣候炎熱但父母在家捨不得開冷氣時，透過手機ThinQ APP遠端啟動家中DUALCOOL雙迴轉變頻空調，隨時調整最舒適的溫度與模式；或是透過手機ThinQ APP監控家中空氣品質，一旦發現空氣品質不良時，即能為家人開啟家中的PuriCareTM 360°空氣清淨機，即使人不在身邊，也能為家人安排舒適健康的居家環境。
除了遠端遙控功能，LG ThinQ的智慧推播通知、雲端客製行程下載的服務亦受到許多消費者好評，廚電產品如洗碗機、衣物護理類型產品如洗衣機、蒸氣電子衣櫥、乾衣機等，都可透過ThinQ APP下載更多客製化行程，針對不同碗盤及衣料材質提供合適清潔保養行程，更保護呵護心愛的碗盤與衣物；ThinQ APP的智慧推播通知，除了在家電行程結束時會推播提醒外，更會貼心推播提醒定期保養、行程推薦等訊息，不必在家電前守候等待，亦不用紀錄何時該養護家電，更具人性化的設計，讓家電與使用者產生密切關連。
家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
「LG ThinQ」為智慧家電應用帶來無限想像，然而更重要的是，這些互聯網與高科技，串聯的不只是家電產品，更打破時空距離串起人與人之間的情感。若你不擅於表達心意，今天起就用「LG ThinQ」為你傳情說愛、照顧心愛的人，展現對他們的愛。
瞭解更多「LG ThinQ」https://reurl.cc/N0NRp5