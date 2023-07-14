《名偵探柯南》是純愛漫畫？淺談青山剛昌心目中的戀愛喜劇
我們想讓你知道的是
眾所周知，新一在倫敦向小蘭發起了驚天地泣鬼神的浪漫告白。那句「即使我是福爾摩斯，也無法準確推理出所愛之人的心思」，讓許多人直呼好甜，也曾讓喜歡柯哀的人們一度失去希望。但問題來了，柯哀真的被打入冷宮了嗎？從如今M26《黑鐵的魚影》的勢頭來看，顯然並非如此。
文：阿比丁行銷工作室
在M26《黑鐵的魚影》上映後，有關柯哀蘭之間的CP之爭再次浮出水面。在各種交流與爭論之中，時常聽聞「名柯是純愛漫畫」這種說法，許多人似乎也對此感到深信不疑。
到底《名偵探柯南》是否為純愛漫畫？今天不爭CP，單純就此事進行探討。本文觀點參考自b站知名Up主哀是麦子的球迷，此人對於名柯有著相當精闢的理解，有興趣的朋友可以參考看看。
青山式戀愛喜劇
在開始分析之前，首先得談談青山口中的「戀愛喜劇」。在有關M26的訪談中，青山很明確地表示名柯是一部「戀愛推理漫畫」，並驕傲地自稱「戀愛喜劇大魔王」。
青山在愛情故事的描繪上，深受安達充《TOUCH 鄰家女孩》的影響，志在塑造一種含蓄、曖昧不清、輕鬆卻略帶苦澀的戀愛關係。在早期的新蘭線、早期的高佐線、近期的平和線與柯哀暗線中，青山確實成功復刻了安達充筆下的戀愛喜劇模式，也成功抓住了觀眾的胃口。
其實光從以上所述就能判斷，《名偵探柯南》絕對不是一部純愛漫畫。這邊以「總局刑警戀愛物語」中的高木佐藤為例。青山為了營造出極限的曖昧拉扯感，不僅為高木安排了一位高富帥白鳥警官作為情敵，甚至將英年早逝的松田陣平永遠埋入佐藤心裡，成為高佐戀愛之路上最大的挑戰。
這樣的刻畫並不符合「非你莫屬」、「無視一切外在因素喜歡你」等純愛特質，也不符合「唯一官配CP」、「XX永恆」這種某些族群對於名柯的錯誤期待。當然，這樣的解說還是略顯抽象，因此接下來將以實際漫畫分鏡來論證，《名偵探柯南》並不是一部純愛漫畫。
初戀遲早會褪色的
在漫畫第18卷173話，青山藉著麻美學姊之口說出名台詞「初戀遲早會褪色的」。單看這句話，似乎是在襯托新蘭之間的海枯石爛、忠貞不二，但真的是如此嗎？
緊接著漫畫第18卷174話，灰原哀正式登場。結合後續柯哀之間所經歷的點點滴滴，再細品「初戀遲早會褪色的」這句話，實在很難不讓人懷疑作者的意圖啊！沒錯，這就是青山式戀愛喜劇，運用含蓄而隱喻的方式營造出一種留白、開放式的劇情結構。
而憑藉漫畫中的隻言片語，讀者們將各自推理、拼湊出大不相同的答案，這也是新蘭黨、柯哀黨時常大打出手的原因。現在能稍微理解了嗎？這就是所謂的戀愛喜劇，就是所謂的「戀愛即推理」，就是名柯並非純愛漫畫的一大體現。
很痛苦呢，彼此彼此
在漫畫第33卷337話，柯南表示自己與小蘭告白的話，只會讓對方更加想念自己。與其這樣，那還不如不要告白比較好。此時正值新蘭感情最為濃厚之時，同時也是小哀將暗戀柯南的心思，表現得最為明顯之時，因此字裡行間總能流露出濃濃的三角虐戀之感。
而當柯南問起小哀「自己是不是很傻？」時，灰原並未正面回覆，而是在心中淡淡地說著，「很痛苦呢，彼此彼此」。
這段話在繁中版中被翻譯成「你們彼此都非常痛苦」，其實翻得並不準確。因為日文原話中是沒有主詞的，也就是說「彼此彼此」可解釋為「柯哀都很痛苦」、「新蘭都很痛苦」或「柯哀蘭都很痛苦」三種含義。這裡再次體現了青山口中的「戀愛即推理」，也再次證明《名偵探柯南》並非是一部純愛漫畫。
讓大偵探推理不出心思的女孩
在文章的最後，阿比丁想以新蘭名場面「倫敦告白」劃下句點。
眾所周知，新一在倫敦向小蘭發起了驚天地泣鬼神的浪漫告白。那句「即使我是福爾摩斯，也無法準確推理出所愛之人的心思」，讓許多人直呼好甜，也曾讓喜歡柯哀的人們一度失去希望。但問題來了，柯哀真的被打入冷宮了嗎？從如今M26的勢頭來看，顯然並非如此。
從後續內容得知，新一其實是可以推理出小蘭的心思的，當時的告白，更像是一種安撫作用的權宜之計。畢竟，鬧出這麼大的動靜，對於新一來說是非常不利的。
而隨之而來的問題是，這句「即使我是福爾摩斯，也無法準確推理出所愛之人的心思」，到底是對誰的告白呢？在看完漫畫885至887話（以下簡稱風箏篇）後，另一種可能性出現了。
「風箏篇」的故事舞台位於堤無津川河畔，這是一個青山虛構出來的地點。重點提醒一下，青山筆下的虛構地點，時常具有一定程度的主線意義，如米花町、杯戶飯店等等堤無津川（ていむづがわ），與日語中的泰晤士河（てむずがわ）在讀音上非常相似，因此合理推斷「風箏篇」與「新蘭倫敦篇」是相互對照的兩個篇章。
而「風箏篇」在分鏡、劇情上更可說是「新蘭倫敦篇」的鏡像，兩大篇章雖然看似獨立，卻被新一那句情急之下脫口而出的告白緊緊聯繫起來。
「風箏篇」的劇情非常單純，案件方面也相當簡單，顯然這次的重點並不是辦案。本篇的重點其實是推理小哀喜歡的歌曲，這看似簡單的事情，卻著實讓某位大偵探傷透腦筋，最後甚至搬出竊聽的小伎倆。
直到「風箏篇」的尾聲，柯南依舊無計可施，反倒是小哀一下就猜中柯南的手機密碼。這是為什麼呢？到底誰才是大偵探推理不出心思的女孩呢？此次青山剛昌依然為劇情留了白，就看讀者們怎麼去思考了。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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