一個昆德拉，各自表述——作家之死，映照法國知識界的分裂與辯論
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法國知識界，不管是文壇和政壇，也在昆德拉一部部作品與高低轉折命運中，常常做出可能是南轅北轍、甚至完全相反的詮釋，如極左或極右派，都可在其同一部作品引經據典，論述出其暗藏的左派還是右派的矛盾內涵。這樣左右交鋒的碰撞現象，見證了法國左、右對抗的知識界，如何各取所需，成為「一個昆德拉，各自表述」的文壇分裂狀態。
文：陳潔曜
緣起
有幸於得知作家去世的二十四小時內，撰寫了四千字文章，作為當代文學生態，長期無償分享的一部分，歡迎指教，敬請分享！
全文分享
流亡法國近五十年的捷克裔作家米蘭昆德拉（Milan Kundera, 1929-2023），於昨日（七月十一日）於巴黎去世，享耆壽94歲，引發各界的廣大反應，尤其反映了法國知識界的分裂與激辯。
這位引領1968年「布拉格之春」的文藝健將，於同年蘇聯坦克入侵捷克之後，被祖國共產政權下令解除教職、所有著作下架，作家1975年流亡法國之後，1979年更被捷克當局撤除國籍，法國於是成為其「第二祖國」。
不僅於密特朗1981年上台當年，於文化界奔走之下，立即獲得法國國籍，昆德拉更於流亡法國期間，1984年出版終身傑作《生命中不可承受之輕》（L'Insoutenable Légèreté de l'être），後更改編成電影，讓「布拉格之春」的密藏故事，成為世界的共享記憶。
米蘭昆德拉享譽國際之時，卻也成為一個爭議性人物。首先，正是他的祖國捷克，對這位如日中天的世界級作家，帶有一種或明或暗的愛恨交織。尤其他一些「布拉格之春」的戰友，不甚諒解昆德拉，他一去不復返的數十年流亡生涯，並在法國發光發熱，晚期作品還只用法文寫作，全部需要翻譯成捷克文，並在母國低調出版。
作家晚年更爆發一場震驚國際的爭議事件。一個共產時期政治犧牲者控訴，米蘭昆德拉於20歲之時，作為年輕氣盛的共產黨員，曾經密告同志，讓他最後被判22年的政治監牢。
然而事件的唯一證據，卻只有情治機關的極秘密檔案中，提及昆德拉名字一次的極盡模糊內容，原本二十餘年嚴拒訪問的昆德拉，更於捷克電台，破例公開嚴詞駁斥。整個事件最後陷入羅生門，以各自表達，不了了之。
昆德拉尤其和後來成為捷克總統的哈維爾（Václav Havel），成為捷克人茶餘飯後的對比話題——兩人雖都是引動「布拉格之春」的著名作家，卻從此分道揚鑣，也促成捷克文壇流傳的一個說法——「哈維爾坐了苦牢，成為總統；昆德拉逃到巴黎，成為作家」。
這其實在挖苦昆德拉於《生命中不可承受之輕》成名之後，一個重大轉變，作家宣稱不再觸碰「布拉格之春」這樣的政治性題材，並寫下他招牌的荒謬對話：
「您是共產黨員嗎？不，我是小說家。
您是異議份子嗎？不，我是小說家。
您是左派還是右派？兩者都不是，我是小說家。」
作家這個不是左派也不是右派的宣言，也讓他在法國成為一個爭議性的人物。作家可能游刃有餘，左右逢源，但也可能動見觀瞻，左右兩派都得罪，裡外不是人。
昆德拉作品意圖「去政治性」，卻密藏「政治無所不在」，他的小說總是在探討，當代人如何於政治處境中自處，如《生活在他方》（La vie est ailleurs）高蹈詩人的荒謬可悲性，《生命中不可承受之輕》裡革命戀人的無奈，還是《無知》（L’ignorance）中，後革命時代的鄉愁。
法國知識界，不管是文壇和政壇，也在昆德拉一部部作品與高低轉折命運中，常常做出可能是南轅北轍、甚至完全相反的詮釋，如極左或極右派，都可在其同一部作品引經據典，論述出其暗藏的左派還是右派的矛盾內涵。
這樣左右交鋒的碰撞現象，首先見證了小說家作品的豐富性與曖昧性，或許更進一步見證了，法國左、右對抗的知識界，如何各取所需，成為「一個昆德拉，各自表述」的文壇分裂狀態。
右派〈費加洛報〉－昆德拉最後鼓吹「基督教國家認同」
法國百餘年歷史的〈費加洛報〉（Le Figaro），長期以其專業、優雅、權威的文學版著名，然而，卻可能隱藏了歐洲菁英主義的優越意識。
例如，正是百年前於〈費加洛報〉，發表了石破天驚的「未來主義宣言」（Manifeste du futurisme）（「我們發表顛覆性和煽動性的暴力宣言… 我們歧視女人！」），近年來，這個影響力媒體更被批評與極右派、國族主義暗通款曲。
昆德拉去世的消息一傳來，〈費加洛報〉馬上優雅反應，開場以文學專家第一時間發表兩千字專文，細膩爬梳米蘭昆德拉高潮迭起的世紀文學人生，全文要求學術準確性，展現厚底子的藝術觀察。
然而在結尾結論中，卻不忘刻意點出，連結昆德拉與右派政論家阿蘭芬基爾克羅（Alain Finkielkraut）的思想傳承關係，後者作為法蘭西學術院院士，正是〈費加洛報〉的當家主筆，當天正好洋洋灑灑在頭版發表，反伊斯蘭移民的國族主義政論。
〈費加洛報〉這篇文論，結束在作家面對共產主義，如何「為基督教辯護」，並提出關鍵字，「布拉格之春」的意義在於——文化如何保全「國家」？
〈費加洛報〉緊接著發揮它的文學專業，介紹昆德拉的六部代表作品的內涵綱要，但是最後，又偷偷塞了一篇政論〈被綁架的西方——昆德拉如何強調歐洲文化遺產的重要性〉，可說完全以右派到極右的觀點，能夠引經據典，論述他們所認知的昆德拉作品核心內容。
如「作家毫不掩飾，指出國家認同的必要性」，並連結到當今時勢：面對中國和美國「兩個龐然巨獸」，「精神空洞」之當代震攝，面對「經濟降級」與「移民吞噬」（submersion migratoire），昆德拉的作品，正指出歐洲危機：「小國的存在隨時受到威脅，不知何時會消失」，「歐洲所有國家，正面臨小國化的命運危機」。解救方法，則是提出一種「藝術的至美柔情」和「拿破崙的愛國激情」，追求一種「文化優越」與「政治抵抗」。
「為基督文明辯護」、「國家認同的需要」，似為〈費加洛報〉對昆德拉去世的第一時間反應。
左派〈解放報〉－昆德拉追求「從認同解放的自由」
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮