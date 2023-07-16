《暹羅館譯語》：扮演大陸與半島的文化之橋，是以華文化本位編寫的官方辭書
我們想讓你知道的是
前幾天和泰國朋友在聊選後組閣的話題，突然他和我分享了《暹羅館譯語》一書的書影，並對我說「可惜我看不懂漢字，不然要是能看懂這本書肯定很有趣」。於是碰巧略懂泰語的我自告奮勇地替他體驗這種樂趣，並試著閱讀並梳理相關資料，也想把這種樂趣分享給大家。
前幾天和泰國朋友在聊選後組閣的話題，突然他和我分享了《暹羅館譯語》一書的書影，並對我說「可惜我看不懂漢字，不然要是能看懂這本書肯定很有趣」。於是碰巧略懂泰語的我自告奮勇地替他體驗這種樂趣，並試著閱讀並梳理相關資料，也想把這種樂趣分享給大家。
作為海洋國家的孩子、島嶼群的邊界和國界大致上重合，時常覺得國家意義上的邊界對共同文化有所阻隔，實在是到離開後才重新反思邊界的流動性（mobility）以及之於不同人的意義。以前我不懂為什麼人類學領域的老師們喜歡把田野選在雲南，現在我想，泰國（或整個中南半島）會這麼使我著迷、一遍一遍地寫下去，或許也是因為這裡視現代國家國界如無物、卻被自然屏障阻擋的族群文化特性能夠一次次trigger我對邊界的想像吧。
說起中國歷史上的外國語人才培育和翻譯機構，最廣為人知的或許是清末自強運動期間（1862年）清政府官辦的外語學校「京師同文館」或「上海廣方言館」。從這兩所教育機構成立的時代背景不難理解，此時的清政府正疲於應付來自西方的外交衝擊，需要足夠的外語人才來應付外交事務，外語機構以教授西方語言（英、法、德語，乃至於當時致力「脫亞入歐」的日語）為主；後期更新增了自然科學、工學、算學等新式教育學科。
然而，歷朝歷代中國官方對外交涉的需求遠早於此，訓練同時精通外語和華語的人才就顯得相當必要。早在元代朝廷就成立多所「會同館」，致力於口譯人才的培養並作為接待來華朝貢使者的專門機構；明代後則有專注筆譯人才的四夷館、百夷館設立，編制上由翰林院直接管轄；滿清入關後改「夷」字為「譯」，始稱四譯館、百譯館，最終於乾隆時期兩者整併為會同四譯館。在對外交涉、培養後備人才的過程中，如同單字書般的《華夷譯語》應運而生，用以協助外交人才掌握外語的關鍵字。
更確切的說，《華夷譯語》並不是一本書的書名，而是一個包含不同版本套書的「系列」。這些書籍被統稱為《華夷譯語》，是中國近代外文譯成華文的官方辭書，內容不但附有外語原文原字和華語詞義解釋，更以漢字擬音的方式為外文詞彙進行注音。在本文中，我們將聚焦於這一系列裡的暹羅語（Siamese）、即當今已經成為標準泰語的版本，因此後文將以負責編譯暹羅語的分館名稱《暹羅館譯語》替代《華夷譯語》一詞。
歷史上「中國」與「泰國」的交流
在進入介紹《暹羅館譯語》之前，我想先簡述歷史上「中國」與「泰國」的交流。如同中國歷代皇朝的疆域邊界不同，當今泰國的地理範圍內在明朝時期也由三個主要的王國統治——涵蓋雲南西雙版納地區、緬北邊界地區和泰北的蘭納王國（Anachak Lan Na; อาณาจักรล้านนา）；位於中南部地區的阿育陀耶王國（Anachak Ayutthaya; อาณาจักรอยุธยา）以及東北部依善地區（Isan; อีสาน）的瀾滄王國（Anachak Lan Sang; อาณาจักรล้านช้าง）。
其中，蘭納王國和阿育陀耶王國與中國官方的交流更為密切。蘭納語（อักษรธรรมล้านนา，又稱北泰語ภาษาไทยถิ่นเหนือ）與雲南西雙版納地區傣語接近，自古以來就與之有著頻繁的互動和貿易往來、甚至也多次發生軍事衝突。這些交流一方面促進了經濟發展，一方面對雙方的文化和社會產生了深遠的影響，明朝正德六年（1511年），朝廷決定增設「八百館」，針對蘭納地區使用的傣語進行翻譯人才的訓練和對照辭書的編撰；而阿育陀耶王國作為中南半島上的強盛王朝，扮演著連接中國、印度甚至歐洲的必經之路的角色，充分利用其地理優勢，發展對外貿易並推動自身文化的繁榮。阿育陀耶與中國的密切關係，也促使明朝朝廷於萬曆7年（1579年）增設了「暹羅館」，針對泰語資源做儲備。
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
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