TNL+ 2023/07/16,
印太

《暹羅館譯語》：扮演大陸與半島的文化之橋，是以華文化本位編寫的官方辭書

《暹羅館譯語》：扮演大陸與半島的文化之橋，是以華文化本位編寫的官方辭書
圖片來源：《華夷譯語》

我們想讓你知道的是

前幾天和泰國朋友在聊選後組閣的話題，突然他和我分享了《暹羅館譯語》一書的書影，並對我說「可惜我看不懂漢字，不然要是能看懂這本書肯定很有趣」。於是碰巧略懂泰語的我自告奮勇地替他體驗這種樂趣，並試著閱讀並梳理相關資料，也想把這種樂趣分享給大家。

前幾天和泰國朋友在聊選後組閣的話題，突然他和我分享了《暹羅館譯語》一書的書影，並對我說「可惜我看不懂漢字，不然要是能看懂這本書肯定很有趣」。於是碰巧略懂泰語的我自告奮勇地替他體驗這種樂趣，並試著閱讀並梳理相關資料，也想把這種樂趣分享給大家。

作為海洋國家的孩子、島嶼群的邊界和國界大致上重合，時常覺得國家意義上的邊界對共同文化有所阻隔，實在是到離開後才重新反思邊界的流動性（mobility）以及之於不同人的意義。以前我不懂為什麼人類學領域的老師們喜歡把田野選在雲南，現在我想，泰國（或整個中南半島）會這麼使我著迷、一遍一遍地寫下去，或許也是因為這裡視現代國家國界如無物、卻被自然屏障阻擋的族群文化特性能夠一次次trigger我對邊界的想像吧。

說起中國歷史上的外國語人才培育和翻譯機構，最廣為人知的或許是清末自強運動期間（1862年）清政府官辦的外語學校「京師同文館」或「上海廣方言館」。從這兩所教育機構成立的時代背景不難理解，此時的清政府正疲於應付來自西方的外交衝擊，需要足夠的外語人才來應付外交事務，外語機構以教授西方語言（英、法、德語，乃至於當時致力「脫亞入歐」的日語）為主；後期更新增了自然科學、工學、算學等新式教育學科。

然而，歷朝歷代中國官方對外交涉的需求遠早於此，訓練同時精通外語和華語的人才就顯得相當必要。早在元代朝廷就成立多所「會同館」，致力於口譯人才的培養並作為接待來華朝貢使者的專門機構；明代後則有專注筆譯人才的四夷館、百夷館設立，編制上由翰林院直接管轄；滿清入關後改「夷」字為「譯」，始稱四譯館、百譯館，最終於乾隆時期兩者整併為會同四譯館。在對外交涉、培養後備人才的過程中，如同單字書般的《華夷譯語》應運而生，用以協助外交人才掌握外語的關鍵字。

更確切的說，《華夷譯語》並不是一本書的書名，而是一個包含不同版本套書的「系列」。這些書籍被統稱為《華夷譯語》，是中國近代外文譯成華文的官方辭書，內容不但附有外語原文原字和華語詞義解釋，更以漢字擬音的方式為外文詞彙進行注音。在本文中，我們將聚焦於這一系列裡的暹羅語（Siamese）、即當今已經成為標準泰語的版本，因此後文將以負責編譯暹羅語的分館名稱《暹羅館譯語》替代《華夷譯語》一詞。

歷史上「中國」與「泰國」的交流

在進入介紹《暹羅館譯語》之前，我想先簡述歷史上「中國」與「泰國」的交流。如同中國歷代皇朝的疆域邊界不同，當今泰國的地理範圍內在明朝時期也由三個主要的王國統治——涵蓋雲南西雙版納地區、緬北邊界地區和泰北的蘭納王國（Anachak Lan Na; อาณาจักรล้านนา）；位於中南部地區的阿育陀耶王國（Anachak Ayutthaya; อาณาจักรอยุธยา）以及東北部依善地區（Isan; อีสาน）的瀾滄王國（Anachak Lan Sang; อาณาจักรล้านช้าง）。

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Photo Credit：Nicolas Eynaud CC BY SA 4.0
16世紀中南半島政權分布地圖。

其中，蘭納王國和阿育陀耶王國與中國官方的交流更為密切。蘭納語（อักษรธรรมล้านนา，又稱北泰語ภาษาไทยถิ่นเหนือ）與雲南西雙版納地區傣語接近，自古以來就與之有著頻繁的互動和貿易往來、甚至也多次發生軍事衝突。這些交流一方面促進了經濟發展，一方面對雙方的文化和社會產生了深遠的影響，明朝正德六年（1511年），朝廷決定增設「八百館」，針對蘭納地區使用的傣語進行翻譯人才的訓練和對照辭書的編撰；而阿育陀耶王國作為中南半島上的強盛王朝，扮演著連接中國、印度甚至歐洲的必經之路的角色，充分利用其地理優勢，發展對外貿易並推動自身文化的繁榮。阿育陀耶與中國的密切關係，也促使明朝朝廷於萬曆7年（1579年）增設了「暹羅館」，針對泰語資源做儲備。

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