TNL+ 2023/07/21,
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葉倫延續著布林肯的「護欄」 ，實為美國進一步遏止中國崛起的「圍欄」

葉倫延續著布林肯的「護欄」 ，實為美國進一步遏止中國崛起的「圍欄」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

今日的「護欄」即使仍含有善意的共存意味，但中國面對的地緣情勢和壓力若未能緩減，或是美國維持霸權或國際秩序的能力遭受挑戰，的「護欄」將不可避免的成為「圍欄」。

2023年7月9日，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）結束對中國的訪問，由於緊接著6月份國務卿布林肯（Antony Blinken）的行程，被視為美中關係重啟的關鍵性進程。誠如戰略暨國際研究中心（CSIS）學者甘思德（Scott Kennedy）所言：「美中雙方在過去三年半，幾乎沒有過正式會談，並且不信任程度已深，訪問本身的成果就是實現會談，而不是討論具體的問題。」

俄烏戰爭未止，美中關係更需要護欄

面對歐亞大陸兩側邊緣地帶持續中的風險，在俄烏戰爭尚未穩操勝算之前，美國不能過度施壓讓中國倒向俄國，但也不能坐視中國在西太平洋與印度洋地區崛起的現實。

因此，葉倫此行重申「去風險」和「非脫鉤」（de-risking, not decoupling）的立場，延續著布林肯的「護欄」（guardrails）思維，一方面是為降低風險以爭取緩衝，同時也是為保障美國自身的安全與利益，因此並未放寬對中國的關鍵性制裁範圍。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封後，拜登（Joe Biden）政府並未本質性的改變川普（Donald Trump）時期的對華政策，新生代的學者和智庫的主流意見，也不放棄以貿易戰與地緣政治的圍堵作為競爭的工具，甚少有如同白潔曦（Jessica Chen）呼籲超越仇恨，提倡「競爭共存」（Competitive Co-existence）的意見者。她指出美國的決策者陷入「行動－反應的螺旋」（Action - Reaction Spiral），必須慎防中國政策被鷹派綁架而損害美國的國家利益。

美中關係的「護欄」也是「圍欄」

美國為維持國家利益與國際秩序的主導地位，並不表示要採取無止盡的擴張權力和施壓中國，面對俄烏戰爭未懸的現實，過度耗損國力與中國對抗非美國當前所願。

拜登政府提倡的「護欄」，是基於權力運用的現實，降低美中之間可能發生的誤判與風險，與金德伯格（Charles Kindleberger）提出的「支配」（Dominance）和「領導」（Leadership）的概念相似，「護欄」的目的是為制定和執行有利於霸權國家的國際體系規則。

另一方面，「護欄」成立來自於美中相互依賴的結構，即使近期中國以「極限思維」採取各種近迫性軍事行為，或是「灰色地帶衝突」對美國進行回應，但是美國仍保持與中國的接觸。

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