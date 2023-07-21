葉倫延續著布林肯的「護欄」 ，實為美國進一步遏止中國崛起的「圍欄」
我們想讓你知道的是
今日的「護欄」即使仍含有善意的共存意味，但中國面對的地緣情勢和壓力若未能緩減，或是美國維持霸權或國際秩序的能力遭受挑戰，的「護欄」將不可避免的成為「圍欄」。
2023年7月9日，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）結束對中國的訪問，由於緊接著6月份國務卿布林肯（Antony Blinken）的行程，被視為美中關係重啟的關鍵性進程。誠如戰略暨國際研究中心（CSIS）學者甘思德（Scott Kennedy）所言：「美中雙方在過去三年半，幾乎沒有過正式會談，並且不信任程度已深，訪問本身的成果就是實現會談，而不是討論具體的問題。」
俄烏戰爭未止，美中關係更需要護欄
面對歐亞大陸兩側邊緣地帶持續中的風險，在俄烏戰爭尚未穩操勝算之前，美國不能過度施壓讓中國倒向俄國，但也不能坐視中國在西太平洋與印度洋地區崛起的現實。
因此，葉倫此行重申「去風險」和「非脫鉤」（de-risking, not decoupling）的立場，延續著布林肯的「護欄」（guardrails）思維，一方面是為降低風險以爭取緩衝，同時也是為保障美國自身的安全與利益，因此並未放寬對中國的關鍵性制裁範圍。
在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封後，拜登（Joe Biden）政府並未本質性的改變川普（Donald Trump）時期的對華政策，新生代的學者和智庫的主流意見，也不放棄以貿易戰與地緣政治的圍堵作為競爭的工具，甚少有如同白潔曦（Jessica Chen）呼籲超越仇恨，提倡「競爭共存」（Competitive Co-existence）的意見者。她指出美國的決策者陷入「行動－反應的螺旋」（Action - Reaction Spiral），必須慎防中國政策被鷹派綁架而損害美國的國家利益。
美中關係的「護欄」也是「圍欄」
美國為維持國家利益與國際秩序的主導地位，並不表示要採取無止盡的擴張權力和施壓中國，面對俄烏戰爭未懸的現實，過度耗損國力與中國對抗非美國當前所願。
拜登政府提倡的「護欄」，是基於權力運用的現實，降低美中之間可能發生的誤判與風險，與金德伯格（Charles Kindleberger）提出的「支配」（Dominance）和「領導」（Leadership）的概念相似，「護欄」的目的是為制定和執行有利於霸權國家的國際體系規則。
另一方面，「護欄」成立來自於美中相互依賴的結構，即使近期中國以「極限思維」採取各種近迫性軍事行為，或是「灰色地帶衝突」對美國進行回應，但是美國仍保持與中國的接觸。
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
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買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！