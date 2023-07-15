工程人員全來自中國勞工、原物料皆從中國進口，印尼高鐵是否能帶來正面效應？
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有人評論8月通車的「雅萬高鐵」這樣浩大的工程其實只是讓印尼掉入中國所設的一個超大陷阱。首先，原本預期這樣的基礎建設會為印尼相關展業帶來巨大商機，沒想到高鐵相關建設所有原物料皆從中國進口，當地產業完全無用武之地，就連建造工程的人員也全部為中國勞工。
十多年來，高鐵已成為台灣人民生活的一部分。今年8月，印尼也將迎來國內首條高鐵正式通車，名為「雅萬高鐵」，連結首都「雅加達」與第四大城「萬隆」，距離約同台北到台中，高鐵通車後，行車時間將由三小時縮減為40分鐘。這條高鐵另一代表意義為中國的首次「外銷」高鐵。
有人評論這樣浩大的工程其實只是讓印尼掉入中國所設的一個超大陷阱。首先，原本預期這樣的基礎建設會為印尼相關展業帶來巨大商機，沒想到高鐵相關建設所有原物料皆從中國進口，當地產業完全無用武之地，就連建造工程的人員也全部為中國勞工。新冠疫情期間，印尼全面禁止外國人抵印，卻獨獨發給中國勞工入境工作簽證，在當時也引起社會譁然。
再者，當初日本為中國最強的競標對手，據日方指出，他們花了將近7年做詳細田野調查研究，中國不到一年即完成了可行性研究報告，且很快地被印尼政府認可得標。根據中國提出的計畫，預計於2016年開工、3年內完成的的工程，實際上又再拖了4年至今。預算也由原本的52億美元暴增到75億美元，遠超過原本日方提出的競標價62億美元。
另外，計畫之初，中國同意印尼總統所提，高鐵財務將不動用國家預算，反之，日方要求印尼政府要確保高鐵財務狀況，乍聽之下選擇前者也是國之常情，但事實上，因為工程延宕等眾多因素所增的龐大預算，印尼政府後來也別無選擇只能動用國家預算投入，並且大量發行國債。印尼政府原本於數年前開始致力於減少外債、好不容易才改善的國家財政，目前看來又被逼上回頭路。且中國給印尼的貸款利率為3.4％，相較於日本計畫所提的0.1%，以現在的情況看，只能說千金難買早知道，印尼的決策者讓人不禁聯想到當年引清兵入關的吳三桂。
就算都不計沈沒成本，只向前看，原本預計希望能在40年回本的工程，因車站的位置選擇不妥，交通不便、其他替代方案如一般火車票價的CP值相對高等因素，導致高鐵目標乘客乘車意願大打折扣。如若政府為了吸引乘客像為剛營運的輕軌、捷運等工程一樣補助高鐵票額，已鉅額負債的財政將雪上加霜。印尼對於雅萬高鐵是騎虎難下，這也是為何去年底高鐵試車時發生嚴重脫軌導致數人傷亡的新聞，短短一日內即船過水無痕，之前大張旗鼓宣傳印中兩國領袖將共同首乘慶祝通行已悄然改為「視訊參與」。
當地社會輿論早已質疑，此高鐵能為人民帶來的經濟效益相較於國家因此背上的巨額債務，完全不成比例。最大的功能大概是為現任政治人物多添表面風光、可用來吹噓的政績罷了。更讓人心驚的，是印尼政府預計要再繼續將此高鐵延長將近600公里到第二大城泗水，尚未競標但當權政治人物已放出「中國高鐵技術先進且願意技術轉移印尼」帶風向，讓人不禁捏把冷汗。
自數年前美中貿易戰開始，中國基礎工業的鋼鐵產品無法出口至美國，產量過剩即透過東協低廉的關稅（約5%，相較於美國25%的關稅）傾銷至東南亞各國。幾年下來，導致菲律賓本地的鋼鐵業幾乎全數倒閉，印尼的鋼鐵業將近一半陣亡，另一半血流成河。印尼鋼鐵業為力求生存，前所未有的團結起來，計畫在WTO對中國提出「反傾銷」，業界所有準備工作完成，政府或受到某些政治人物施壓，竟將此案壓下，表明不支持提案，讓本地鋼鐵業錯愕，本該負起保護之責的政府竟自甘成壓垮駱駝的那根稻草。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。