工程人員全來自中國勞工、原物料皆從中國進口，印尼高鐵是否能帶來正面效應？

十多年來，高鐵已成為台灣人民生活的一部分。今年8月，印尼也將迎來國內首條高鐵正式通車，名為「雅萬高鐵」，連結首都「雅加達」與第四大城「萬隆」，距離約同台北到台中，高鐵通車後，行車時間將由三小時縮減為40分鐘。這條高鐵另一代表意義為中國的首次「外銷」高鐵。

有人評論這樣浩大的工程其實只是讓印尼掉入中國所設的一個超大陷阱。首先，原本預期這樣的基礎建設會為印尼相關展業帶來巨大商機，沒想到高鐵相關建設所有原物料皆從中國進口，當地產業完全無用武之地，就連建造工程的人員也全部為中國勞工。新冠疫情期間，印尼全面禁止外國人抵印，卻獨獨發給中國勞工入境工作簽證，在當時也引起社會譁然。

Photo Credit: Gunawan Kartapranata CC BY 4.0 全長142.3公里的雅萬高鐵是中國「一帶一路」在印尼的指標工程。圖中深紅色段為印尼高鐵第一階段雅加達至萬隆的路線。

再者，當初日本為中國最強的競標對手，據日方指出，他們花了將近7年做詳細田野調查研究，中國不到一年即完成了可行性研究報告，且很快地被印尼政府認可得標。根據中國提出的計畫，預計於2016年開工、3年內完成的的工程，實際上又再拖了4年至今。預算也由原本的52億美元暴增到75億美元，遠超過原本日方提出的競標價62億美元。

另外，計畫之初，中國同意印尼總統所提，高鐵財務將不動用國家預算，反之，日方要求印尼政府要確保高鐵財務狀況，乍聽之下選擇前者也是國之常情，但事實上，因為工程延宕等眾多因素所增的龐大預算，印尼政府後來也別無選擇只能動用國家預算投入，並且大量發行國債。印尼政府原本於數年前開始致力於減少外債、好不容易才改善的國家財政，目前看來又被逼上回頭路。且中國給印尼的貸款利率為3.4％，相較於日本計畫所提的0.1%，以現在的情況看，只能說千金難買早知道，印尼的決策者讓人不禁聯想到當年引清兵入關的吳三桂。

就算都不計沈沒成本，只向前看，原本預計希望能在40年回本的工程，因車站的位置選擇不妥，交通不便、其他替代方案如一般火車票價的CP值相對高等因素，導致高鐵目標乘客乘車意願大打折扣。如若政府為了吸引乘客像為剛營運的輕軌、捷運等工程一樣補助高鐵票額，已鉅額負債的財政將雪上加霜。印尼對於雅萬高鐵是騎虎難下，這也是為何去年底高鐵試車時發生嚴重脫軌導致數人傷亡的新聞，短短一日內即船過水無痕，之前大張旗鼓宣傳印中兩國領袖將共同首乘慶祝通行已悄然改為「視訊參與」。

當地社會輿論早已質疑，此高鐵能為人民帶來的經濟效益相較於國家因此背上的巨額債務，完全不成比例。最大的功能大概是為現任政治人物多添表面風光、可用來吹噓的政績罷了。更讓人心驚的，是印尼政府預計要再繼續將此高鐵延長將近600公里到第二大城泗水，尚未競標但當權政治人物已放出「中國高鐵技術先進且願意技術轉移印尼」帶風向，讓人不禁捏把冷汗。

Photo Credit: GettyImages 圖為2022年10月13日，印尼總統佐科威視察雅萬高鐵建設進度。

自數年前美中貿易戰開始，中國基礎工業的鋼鐵產品無法出口至美國，產量過剩即透過東協低廉的關稅（約5%，相較於美國25%的關稅）傾銷至東南亞各國。幾年下來，導致菲律賓本地的鋼鐵業幾乎全數倒閉，印尼的鋼鐵業將近一半陣亡，另一半血流成河。印尼鋼鐵業為力求生存，前所未有的團結起來，計畫在WTO對中國提出「反傾銷」，業界所有準備工作完成，政府或受到某些政治人物施壓，竟將此案壓下，表明不支持提案，讓本地鋼鐵業錯愕，本該負起保護之責的政府竟自甘成壓垮駱駝的那根稻草。