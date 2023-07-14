TNL+ 2023/07/14,
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美國政府擴大補助「受刑人免費讀大學」，學貸族不滿花費大筆公帑讓罪犯「受教」

美國政府擴大補助「受刑人免費讀大學」，學貸族不滿花費大筆公帑讓罪犯「受教」
Photo Credit: GettyImages

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在具前科的情形下，更生人要能順利獲得工作機會，可說是難如登天。因此若在獄期間能夠獲得大學學位，將有助於受刑者服滿刑期，出獄後能儘速找到工作，避免陷入「找嘸出路」結果又再度犯罪入獄的惡性循環。

文：Taylor Mei

現在美國每年有超過數千名受刑人，在獄中靠著聯邦政府的免費教育補助計畫，成功獲得高中或大學等學位。而美國政府也將在8月後，將原本提供的補助金額往上調整，同時也將擴大可申請計畫的人數，希望能提供更多獄中受刑人接受教育的機會，協助他們後續出獄後能儘速步上正軌。

監獄裡的畢業生

85名穿著畢業袍的畢業生調整好彼此的披肩和流蘇、排好隊，一個接一個在親朋好友的歡呼下，緩步走上臺。這群畢業生和一般大學或研究所的學生不太一樣，因為他們除了學生這個身份外，每一個人的畢業袍內，穿的不是一般的T恤或襯衫，而是穿著一模一樣的海軍藍囚服。

這些穿著畢業袍的畢業生，同時也是被關押在監獄裡的犯人。這群受刑人分別在獄中透過上課等方式，在監獄服刑期間分別取得技職證明、高中證書或大學學位。

根據《美聯社》（AP）報導，在美國，有數以千計的受刑人在獄中，靠著向聯邦政府申請「裴爾助學金計畫」（the federal Pell Grant program）後獲得的補助金成功完成學業。而這項助學金計畫於8月開始，將提高整體給付金額至每年1.3億美金（約40億新臺幣），並繼續擴大受理人數，屆時預估可再提供3萬多名受刑人接受教育的機會。

是重獲新生與出獄再被關的差別

於今（2023）年7月1日新的規定，將推翻1994年禁止受刑人使用裴爾助學金的《暴力犯罪控制與執法法案》（Violent Crime Control and Law Enforcement Act）限制。當時禁止裴爾助學金計畫的結果，導致原本1970年及1980年各大監獄內實施的「監獄大學計畫」遭到終止。

而現在相關計畫的重啟，有望能解決全美矯正機關於1970至2000年，對全國1900萬受刑人實施「嚴懲犯罪」大規模監禁所造成的問題，如種族不平等待遇，造成監獄內非裔及拉丁裔人數暴增三倍等情形。

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