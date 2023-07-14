廣達股價創23年新高，林百里身價逾2900億成台灣新首富，為AI再戰10年不輕言退休
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由於超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於下週來台，炒熱AI議題，其他AI概念股也表現強勢，緯創、英業達終場皆大漲超過6％，收在132元、50.8元；神達盤中攻漲停43.2元直到終場。根據富比世即時富豪榜資料，林百里身價約94億美元（約新台幣2918億元），在全球排第220名，在台灣高居第1。
廣達股價創23年新高，林百里身價逾2900億成台灣新首富
（中央社）人工智慧（AI）概念股近期飆漲，代工廠廣達昨（13）日盤中股價衝破200元，一度漲停206.5元、續寫23年新高，終場收在195元、漲幅4％；廣達董事長林百里身價水漲船高達到2918億元，超越張聰淵、郭台銘等富豪成為台灣新首富。
由於超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於下週來台，炒熱AI議題，其他AI概念股也表現強勢，緯創、英業達終場皆大漲超過6％，收在132元、50.8元；神達盤中攻漲停43.2元直到終場。
根據富比世即時富豪榜資料，林百里身價約94億美元（約新台幣2918億元），在全球排第220名，在台灣高居第1。
台灣富豪第2名是鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵，身價約80億美元；鴻海創辦人郭台銘排名台灣第3，身價約73億美元。
林百里今（2023）年6月16日在廣達股東常會中表示，未來產品都要有AI才有賣點，廣達運氣還不錯，6年前他已經在很多公開場合說要發展AI，現在AI愈來愈重要，「代表我們是對的」。
就基本面而言，廣達6月合併營收約新台幣901.77億元，月增17.1％，年減27.1％，為今年單月次高；累計上半年合併營收5112.1億元，較去年同期減少10.7％。廣達看好下半年動能來自AI伺服器等需求，預估2023全年伺服器營收將成長個位數百分比。
亞系外資日前出具研究報告分析，AI加上電動車的組合持續助攻廣達業績，預估廣達AI伺服器全球市占率達2成以上，且廣達AI伺服器單價與毛利率都比一般型伺服器更好。
廣達林百里成台灣首富，為AI再戰10年不輕言退休
（中央社）代工廠廣達受惠於AI熱潮，股價創23年新高，創辦人暨董事長林百里成為台灣首富。自喻為烏龜的他曾形容AI實在「太好玩了」，決定延後原本打算70歲退休雲遊四海的計畫，再戰10年拚到80歲。
林百里1949年出生於上海，1歲時隨著父母逃難到香港，在貧民窟長大，苦讀考上台大電機系，大三時確定自己未來要研究電腦。生性靦腆的他具備工程師精神，總是埋頭想著解決問題的方法，信奉「烏龜哲學」，在事業經營上低調、踏實、堅持到底，造就日後廣達的江山。
1988年他與同鄉好友梁次震共同創辦廣達，資本額僅新台幣3000萬元；因為爭取到戴爾等國際大客戶，廣達1998年筆記型電腦出貨量首度突破百萬台，到了2001年躍居全球最大筆電製造廠，2021年筆電出貨量達7530萬台、創歷史新高。
廣達在過去35年的歷史，其實經歷不同階段的轉型，每次都能抓對趨勢。林百里今年5月在家庭日活動表示，廣達創業初期硬著頭皮做移動型電腦，去接洽的很多客戶都取笑他們，但廣達堅持電腦可以做到移動式，事實證明筆電才是真正的個人電腦（PC）。
1999年廣達股票掛牌上市後，林百里認為雲端將會取代筆電，每個人在任何時間、任何地方都可以使用電腦應用，但當時運算能力不足，只好把運算放在雲端。因此2000年後廣達著手發展雲端，到了2006年廣達拿下第一筆雲端生意，與Google合作，象徵新世代雲端的開始。
在林百里眼裡，廣達的創新步伐，必須跟著未來趨勢及未來人類應用。2004年廣達赴美國麻省理工學院（MIT）取經學習AI，當時還「懵懵懂懂」，2006年廣達打造出第一台AI伺服器，現在已經成為AI伺服器的龍頭。
林百里說，廣達已經「連中三元」當上筆電龍頭、雲端龍頭、AI伺服器龍頭，往後還有很多的新發展、新技術和新應用，廣達都會領先，因為廣達不只具備技術能力，也懂得相關營運方法，未來會更壯大。
廣達的創新能力與影響力，也讓合作夥伴讚不絕口。今年5月AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自造訪廣達旗下雲達科技在台北國際電腦展的攤位表示，在電腦產業重生的過程中，將有大規模電腦被替換，這是台灣和雲達的黃金機會；輝達必須尋求雲達的協助，打造出世界級伺服器和資料中心。
眼看台灣電子業科技大老們紛紛傳承交棒，廣達仍由林百里、梁次震2位創辦人領軍，並未有明顯布局。林百里曾提到，高齡的定義是80歲，自己身體健康且頭腦好，會把接下來的時間貢獻給AI，拚到80歲，不輕言退休。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
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「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
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家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
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