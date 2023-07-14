Google生成式AI Bard開放支援繁中等40多種語言，推朗讀回覆等多項新功能

Google生成式AI Bard支援繁體中文，推多項新功能

（中央社）Google昨（13）日宣布旗下生成式人工智慧（AI）Bard正式開放支援包含繁體中文在內的40多種語言，並推出多項新功能，提供更個人化的回覆以及協助使用者提升效率。

Google在官方部落格發文指出，Bard是一項以大型語言模型為基礎打造的對話式人工智慧服務，會汲取網路上的資訊並提供回覆。今（2023）年5月Google將Bard移植到更有效率的大型語言模型PaLM 2，提供更進階的數學、推理和程式編寫能力。

今天起使用者可以透過超過40種語言與Bard協作，包含繁體中文、德文、西班牙文、印度文及阿拉伯文，也可以在巴西與歐洲各地等更多地區使用Bard。

Google宣布Bard將透過2項新功能，讓回覆更貼近用戶需求。首先，只要輸入想了解或詢問的問題內容，並選取音效圖示，就可以聽到Bard的朗讀回覆。例如想知道單字的正確發音、聆聽詩詞或劇本時，這項功能會特別實用。

其次，用戶可以更方便調整Bard的回應風格和語氣，目前共有5種選項，包含易懂（simple）、長版（long）、短版（short）、專業（professional）和日常（casual），不過這項功能目前僅支援英文，日後將推出更多語言版本。

Bard也能透過4項新功能提升生產力和效率，包括固定及重新命名各個Bard對話、匯出程式碼到更多地方、透過分享連結更輕鬆分享部分或完整的Bard對話、在提示欄中使用圖片（目前僅支援英文）。

Google聊天機器人Bard，進軍歐盟和巴西市場

（中央社）Google昨天宣布，旗下的AI聊天機器人Bard現在新增約50個國家中推出，其中包括所有27個歐盟國家和巴西。這是Bard 2月推出以來最大規模的擴張，將與微軟資助的ChatGPT一較高下。

綜合《法新社》和《路透社》報導，美國科技巨擘Google2月推出Bard，但因為歐盟擔心與人工智慧（AI）技術快速發展相關的風險，計劃對AI進行規範，Google因此延遲在歐盟推出Bard。

Google正在加快腳步追趕競爭對手微軟（Microsoft）。微軟急忙將類似ChatGPT的功能整合到旗下一系列產品中，包括搜尋引擎Bing。

Bard產品負責人克拉齊克（Jack Krawczyk）和工程部門副總裁蘇巴曼亞（Amarnag Subramanya）在部落格中寫道，Bard「現在已在世界大部分地區推出，可透過廣泛的語言使用」。

克拉齊克表示：「從今天開始，你可以使用40多種語言與Bard進行協作，包括阿拉伯語、中文、德語、印地語和西班牙語。」

「有時候透過聆聽大聲朗讀的內容，可以幫助你以不同的方式處理思緒。如果你想聽到單字的正確發音，或聆聽詩詞或劇本時，這尤其有用。」

他說，用戶現在可以將Bard回覆的語氣和風格，調整為易懂、長版、短版、專業或日常；也可以固定或重新命名對話，將程式碼匯出到更多地方，以及在提示欄中使用圖片。

蘇巴曼亞向媒體表示，用戶可以選擇不收集他們的資料。

Google因涉嫌濫用用戶個人資料來訓練AI系統，在美國正面臨一項廣泛的集體訴訟。

蘇巴曼亞拒絕就是否計劃開發Bard應用程式（app）發表評論。他說：「Bard是一個實驗。我們要大膽，也要負責任。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航