Google生成式AI Bard開放支援繁中等40多種語言，推朗讀回覆等多項新功能
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Google宣布，今天起使用者可以透過超過40種語言與Bard協作，包含繁體中文、德文、西班牙文、印度文及阿拉伯文，也可以在巴西與歐洲各地等更多地區使用Bard。
Google生成式AI Bard支援繁體中文，推多項新功能
（中央社）Google昨（13）日宣布旗下生成式人工智慧（AI）Bard正式開放支援包含繁體中文在內的40多種語言，並推出多項新功能，提供更個人化的回覆以及協助使用者提升效率。
Google在官方部落格發文指出，Bard是一項以大型語言模型為基礎打造的對話式人工智慧服務，會汲取網路上的資訊並提供回覆。今（2023）年5月Google將Bard移植到更有效率的大型語言模型PaLM 2，提供更進階的數學、推理和程式編寫能力。
今天起使用者可以透過超過40種語言與Bard協作，包含繁體中文、德文、西班牙文、印度文及阿拉伯文，也可以在巴西與歐洲各地等更多地區使用Bard。
Google宣布Bard將透過2項新功能，讓回覆更貼近用戶需求。首先，只要輸入想了解或詢問的問題內容，並選取音效圖示，就可以聽到Bard的朗讀回覆。例如想知道單字的正確發音、聆聽詩詞或劇本時，這項功能會特別實用。
其次，用戶可以更方便調整Bard的回應風格和語氣，目前共有5種選項，包含易懂（simple）、長版（long）、短版（short）、專業（professional）和日常（casual），不過這項功能目前僅支援英文，日後將推出更多語言版本。
Bard也能透過4項新功能提升生產力和效率，包括固定及重新命名各個Bard對話、匯出程式碼到更多地方、透過分享連結更輕鬆分享部分或完整的Bard對話、在提示欄中使用圖片（目前僅支援英文）。
Google聊天機器人Bard，進軍歐盟和巴西市場
（中央社）Google昨天宣布，旗下的AI聊天機器人Bard現在新增約50個國家中推出，其中包括所有27個歐盟國家和巴西。這是Bard 2月推出以來最大規模的擴張，將與微軟資助的ChatGPT一較高下。
綜合《法新社》和《路透社》報導，美國科技巨擘Google2月推出Bard，但因為歐盟擔心與人工智慧（AI）技術快速發展相關的風險，計劃對AI進行規範，Google因此延遲在歐盟推出Bard。
Google正在加快腳步追趕競爭對手微軟（Microsoft）。微軟急忙將類似ChatGPT的功能整合到旗下一系列產品中，包括搜尋引擎Bing。
Bard產品負責人克拉齊克（Jack Krawczyk）和工程部門副總裁蘇巴曼亞（Amarnag Subramanya）在部落格中寫道，Bard「現在已在世界大部分地區推出，可透過廣泛的語言使用」。
克拉齊克表示：「從今天開始，你可以使用40多種語言與Bard進行協作，包括阿拉伯語、中文、德語、印地語和西班牙語。」
「有時候透過聆聽大聲朗讀的內容，可以幫助你以不同的方式處理思緒。如果你想聽到單字的正確發音，或聆聽詩詞或劇本時，這尤其有用。」
他說，用戶現在可以將Bard回覆的語氣和風格，調整為易懂、長版、短版、專業或日常；也可以固定或重新命名對話，將程式碼匯出到更多地方，以及在提示欄中使用圖片。
蘇巴曼亞向媒體表示，用戶可以選擇不收集他們的資料。
Google因涉嫌濫用用戶個人資料來訓練AI系統，在美國正面臨一項廣泛的集體訴訟。
蘇巴曼亞拒絕就是否計劃開發Bard應用程式（app）發表評論。他說：「Bard是一個實驗。我們要大膽，也要負責任。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
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