香港移民潮疊加退學潮：全面中國化下掙扎中的家長，與「寒冬」裡的學校

暑假來臨，香港又進入移民旺季。

單親媽媽Dodo把握最後兩周收拾行裝，月底將帶同15歲的兒子移民英國，讓他在倫敦升讀高中。

「凖備了快兩年終於成行，趕得及在兒子升高中前走，大家都鬆一口氣。 」她對《BBC中文》說。

這比原定計劃提早了很多，她原擬待兒子中學畢業後送他到海外讀大學，但「反送中」運動和國安法落地香港改變了一切。 「以前是為了讓他擴闊視野，完全沒想過政治，現在是局勢逼著我要盡快帶他走。 」

從事活動策劃的Dodo曾在外媒任職記者，對政治風險相當敏感。她說自己移民的「死線」是兒子高中前，因為教育局2021年宣布以「公民與社會發展科（公社科）」取代「通識教育科」，該科目為高中必修科，規定學生在中四及中六三年間至少到中國大陸考察一次。

「被政府強制去大陸交流，但學生出入境大陸會否被扣查？我兒子曾經在社交媒體批評政府，會不會在大陸出事？雖然只是兩日一夜的行程，但我非常擔心他的人身自由和安全。」

另一名移民港人媽媽Mandy，考慮的則是「新時代」下小孩的競爭力。

「外資陸續撤走或縮減規模，可預視十年後香港全面中國化，越來越多國企，會變成普通話、大陸人主導的地方。但我兒子一直是讀英文學校，又沒有大陸人脈，留在香港發展沒有優勢。 」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2019年「反送中」運動後香港持續出現退學潮。

她從事市場行銷，丈夫在銀行業任職，上周攜同9歲和11歲的兒子舉家移居澳洲布里斯班。「相對高峰期，這個暑假走的人少了，但沒有少很多。我的圈子裏，大家都默默地在執行移民計劃。」

2019年後數以十萬計港人移民，而香港教育局每年公布的《學生人數統計報告書》顯示，2019年9月到2022年9月的三年裏香港流失近6.8萬名中小學生，其中2021年9月到2022年9月一年就流失2.7萬人。

相比之下，在反修例運動前的2018年9月至2019年9月學年，中小學生淨減少人數為2429人。換言之流失人數在3年間增逾10倍，而流失率也從0.35%進一步擴大至3.99%。

退學潮也蔓延至幼稚園，截至2022年9月的過去一年，至少6500名幼稚園生不再在港升學，流失率約6.31%，創近年新高，當中有八成（5154人）是在幼稚園低班（K2）升高班（K3）前退學，流失率高達9.69%。

對此，教育局回應指，家長一直有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等亦屬「常態」。

哪些學校最受影響？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 有教育界人士稱，深受中產家庭歡迎的直資學校最受退學潮影響。

一位不願具名的英文中學校長對《BBC中文》指，政府不願對外承認移民潮導致學生人數銳減，但官員與教育界內部接觸時「大家都心知肚明」。 「數據會說話，如果只是自然流動、是常態，為什麼2019年之前沒有這麼明顯的流失率？」

這名校長表示，該校全體學生約800人，退學率一直低於4%，但2019年後逐年遞增至高個位數甚至雙位數，高峰期達14%，即一年流失過百名學生。

「以前退學的多數是中四、中五的高中生，自己去外國升學，但這兩三年反而初中更多，幾乎全是舉家移民，去英國、加拿大或澳洲。」

他所在的中學為直資學校，即參與政府「直接資助計劃」的學校，相比官立和津貼學校，校方在收生和課程上擁有更高的自主權，但學費要數千至數萬港元。 「我們的家長都是中產階級和專業人士，以前享受慣自由，對現在的香港會有想法，覺得前景不好就走。這波退學潮也很吻合整個社會的趨勢。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 香港國安法生效後，每年4月15日跟隨大陸舉辦「全民國家安全日」活動。

現居澳洲的香港媽媽Mandy，兩名兒子以前均就讀直資英文小學，其中一人更是在傳統名校拔萃小學，她說移民前內心掙扎了很久。 「這麼多年來我花盡時間和資源送他們入名校，希望他們贏在起跑線，離開了豈不是前功盡廢？」

但她還是把心一橫，認為目前直資學校的「中國化」程度未算嚴重，但估計再過兩三年也「難逃一劫」。 「我不反對國民教育，問題是執行的強度和內容。現在是強行灌輸和控制思想，長遠來說會限制小朋友的視野、創意和表達能力。」

月底將移民英國的Dodo也說，國安法生效後看到兒子的教科書改版，例如表明台灣是中國的一個「省份」，1989年六四事件後時任中共總書記趙紫陽是「做錯了」而被革職，甚至指香港從來不是英國「殖民地」。

「連我兒子都問我，為什麼連歷史事實都可以改？究竟有沒有《中英聯合聲明》？當教育變成洗腦，你會問自己，接受到孩子將來要搖紅旗、戴紅領巾嗎？我不得不帶他走。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 香港幼稚園也受到退學潮衝擊，陸續出現倒閉潮。

除了傳統的中產校區，基層校區也受退學潮影響。

化名林女士的幼稚園校長管理一所位於新界天水圍區的學校。她說全校有近420個學額，2021年度開始收生不足，目前只剩下約370人。

「創校30年，我們一直都是收滿生的，從來沒聽過為了移民而退學，但這兩三年突然每年走十幾人，幾乎全是移民。」她對《BBC中文》說。

她說，退學移民的不少是該區的私樓家庭，但也不乏背景較草根的公屋家庭，很多是以BNO簽證到英國。 「大部分人是中途退學，走得很急，一獲批簽證就走，有的家長甚至離開了香港才寄信來說要退學。」

一個月前剛移民到英國的曉儀，就是讓3歲的小孩中途退學。她說兒子在新界元朗就讀幼稚園幼兒班（K1），申請退學時校務處職員顯得輕鬆平常。 「機械式地幫我處理文件，也沒有細問退學原因，感覺他們已經對移民潮習以為常。」