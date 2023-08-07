香港移民潮疊加退學潮：全面中國化下掙扎中的家長，與「寒冬」裡的學校
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不願具名的英文中學校長對《BBC中文》形容，退學潮對直資學校打擊很大，每年的學費收入以百萬計銳減，政府按學生人頭提供的資助也即時減少。這些種種都讓教育界捏一把汗。「每一次西方國家放寬移民條件，都震蕩香港社會和教育界。不知道有多少學校能熬過這個寒冬。」
暑假來臨，香港又進入移民旺季。
單親媽媽Dodo把握最後兩周收拾行裝，月底將帶同15歲的兒子移民英國，讓他在倫敦升讀高中。
「凖備了快兩年終於成行，趕得及在兒子升高中前走，大家都鬆一口氣。 」她對《BBC中文》說。
這比原定計劃提早了很多，她原擬待兒子中學畢業後送他到海外讀大學，但「反送中」運動和國安法落地香港改變了一切。 「以前是為了讓他擴闊視野，完全沒想過政治，現在是局勢逼著我要盡快帶他走。 」
從事活動策劃的Dodo曾在外媒任職記者，對政治風險相當敏感。她說自己移民的「死線」是兒子高中前，因為教育局2021年宣布以「公民與社會發展科（公社科）」取代「通識教育科」，該科目為高中必修科，規定學生在中四及中六三年間至少到中國大陸考察一次。
「被政府強制去大陸交流，但學生出入境大陸會否被扣查？我兒子曾經在社交媒體批評政府，會不會在大陸出事？雖然只是兩日一夜的行程，但我非常擔心他的人身自由和安全。」
另一名移民港人媽媽Mandy，考慮的則是「新時代」下小孩的競爭力。
「外資陸續撤走或縮減規模，可預視十年後香港全面中國化，越來越多國企，會變成普通話、大陸人主導的地方。但我兒子一直是讀英文學校，又沒有大陸人脈，留在香港發展沒有優勢。 」
她從事市場行銷，丈夫在銀行業任職，上周攜同9歲和11歲的兒子舉家移居澳洲布里斯班。「相對高峰期，這個暑假走的人少了，但沒有少很多。我的圈子裏，大家都默默地在執行移民計劃。」
2019年後數以十萬計港人移民，而香港教育局每年公布的《學生人數統計報告書》顯示，2019年9月到2022年9月的三年裏香港流失近6.8萬名中小學生，其中2021年9月到2022年9月一年就流失2.7萬人。
相比之下，在反修例運動前的2018年9月至2019年9月學年，中小學生淨減少人數為2429人。換言之流失人數在3年間增逾10倍，而流失率也從0.35%進一步擴大至3.99%。
退學潮也蔓延至幼稚園，截至2022年9月的過去一年，至少6500名幼稚園生不再在港升學，流失率約6.31%，創近年新高，當中有八成（5154人）是在幼稚園低班（K2）升高班（K3）前退學，流失率高達9.69%。
對此，教育局回應指，家長一直有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等亦屬「常態」。
哪些學校最受影響？
一位不願具名的英文中學校長對《BBC中文》指，政府不願對外承認移民潮導致學生人數銳減，但官員與教育界內部接觸時「大家都心知肚明」。 「數據會說話，如果只是自然流動、是常態，為什麼2019年之前沒有這麼明顯的流失率？」
這名校長表示，該校全體學生約800人，退學率一直低於4%，但2019年後逐年遞增至高個位數甚至雙位數，高峰期達14%，即一年流失過百名學生。
「以前退學的多數是中四、中五的高中生，自己去外國升學，但這兩三年反而初中更多，幾乎全是舉家移民，去英國、加拿大或澳洲。」
他所在的中學為直資學校，即參與政府「直接資助計劃」的學校，相比官立和津貼學校，校方在收生和課程上擁有更高的自主權，但學費要數千至數萬港元。 「我們的家長都是中產階級和專業人士，以前享受慣自由，對現在的香港會有想法，覺得前景不好就走。這波退學潮也很吻合整個社會的趨勢。」
現居澳洲的香港媽媽Mandy，兩名兒子以前均就讀直資英文小學，其中一人更是在傳統名校拔萃小學，她說移民前內心掙扎了很久。 「這麼多年來我花盡時間和資源送他們入名校，希望他們贏在起跑線，離開了豈不是前功盡廢？」
但她還是把心一橫，認為目前直資學校的「中國化」程度未算嚴重，但估計再過兩三年也「難逃一劫」。 「我不反對國民教育，問題是執行的強度和內容。現在是強行灌輸和控制思想，長遠來說會限制小朋友的視野、創意和表達能力。」
月底將移民英國的Dodo也說，國安法生效後看到兒子的教科書改版，例如表明台灣是中國的一個「省份」，1989年六四事件後時任中共總書記趙紫陽是「做錯了」而被革職，甚至指香港從來不是英國「殖民地」。
「連我兒子都問我，為什麼連歷史事實都可以改？究竟有沒有《中英聯合聲明》？當教育變成洗腦，你會問自己，接受到孩子將來要搖紅旗、戴紅領巾嗎？我不得不帶他走。」
除了傳統的中產校區，基層校區也受退學潮影響。
化名林女士的幼稚園校長管理一所位於新界天水圍區的學校。她說全校有近420個學額，2021年度開始收生不足，目前只剩下約370人。
「創校30年，我們一直都是收滿生的，從來沒聽過為了移民而退學，但這兩三年突然每年走十幾人，幾乎全是移民。」她對《BBC中文》說。
她說，退學移民的不少是該區的私樓家庭，但也不乏背景較草根的公屋家庭，很多是以BNO簽證到英國。 「大部分人是中途退學，走得很急，一獲批簽證就走，有的家長甚至離開了香港才寄信來說要退學。」
一個月前剛移民到英國的曉儀，就是讓3歲的小孩中途退學。她說兒子在新界元朗就讀幼稚園幼兒班（K1），申請退學時校務處職員顯得輕鬆平常。 「機械式地幫我處理文件，也沒有細問退學原因，感覺他們已經對移民潮習以為常。」
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html