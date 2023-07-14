烏克蘭收到美國集束炸彈加速反攻俄軍；俄外長警告西方若供烏F-16，將視為核威脅
我們想讓你知道的是
美國總統拜登今天表示，烏克蘭有朝一日會加入北大西洋公約組織（NATO），但在烏克蘭仍與俄羅斯交戰時就不可能發生。拜登還聲稱，俄羅斯總統普亭已經輸掉了烏克蘭戰爭，莫斯科當局資源短缺且陷入經濟困境。
烏克蘭武裝部隊收到美國集束彈藥，用以反攻俄軍
（中央社）烏克蘭高階軍官今天（當地時間13日）表示，烏克蘭武裝部隊已收到美國承諾給烏國的集束彈藥，可用於加速反攻俄羅斯占領軍。五角大廈一名高官證實這項說法。
《法新社》報導，烏克蘭陸軍指揮官塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問時說：「我們剛收到（集束彈藥），還沒使用，但它們可以從根本上改變（戰場）局面。」
「敵人也瞭解，拿到這種彈藥之後，我們會有優勢。」
塔納夫斯基也告訴《CNN》，烏克蘭部隊不會在人口稠密區域部署集束彈藥。
《路透社》報導，五角大廈一名高官今天表示，烏克蘭已經收到美國的集束彈藥。
美國上週表示將運送集束彈給烏克蘭，不過這種彈藥恐將對平民構成長期風險。
《CNN》今天也播出美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）的訪問。被問及俄烏戰爭結束後，烏克蘭會不會加入北大西洋公約組織（NATO），奧斯丁告訴《CNN》：「我很肯定那件事會發生。」
奧斯丁指出，烏克蘭庫存大多仍是蘇聯時期留下來的裝備，在訓練和裝備方面，烏克蘭還有工作要做，好達到北約的標準。
奧斯丁說：「我們正在做那項工作，同時在他們打這場仗的時候幫助他們。」
美國總統拜登（Joe Biden）今天也說，烏克蘭有朝一日會加入北約，但在烏克蘭仍與俄羅斯交戰時就不可能發生。
拜登：烏克蘭有朝一日會入北約，俄國已輸掉戰爭
美國總統拜登今天表示，烏克蘭有朝一日會加入北大西洋公約組織（NATO），但在烏克蘭仍與俄羅斯交戰時就不可能發生。
拜登與北歐國家領導人進行會談後，在芬蘭首都赫爾辛基舉行的記者會說：「這不是關於他們是否應該加入的問題，而是關於他們何時可以加入，而且他們會加入北約的。」
拜登還聲稱，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已經輸掉了烏克蘭戰爭，莫斯科當局資源短缺且陷入經濟困境。
他說道：「普亭已經輸掉這場戰爭，他不可能贏得烏克蘭戰爭。」
拜登還提到，他期盼烏克蘭抵禦俄國軍隊侵略的反攻，會導向結束戰爭的談判。
俄外長：西方若供烏克蘭F-16戰機，將視為核威脅
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄國會把西方國家提供給烏克蘭的F-16戰機視為「核威脅」，因為F-16戰機可掛載核子武器。
《法新社》報導，烏克蘭對於俄羅斯軍隊展開反攻之際，現代戰機一直是基輔當局向西方盟邦尋求軍援的首要武器。
拉夫羅夫談到，美國計劃轉讓F-16戰機給烏克蘭，儘管華府尚未批准任何國家向烏克蘭提供F-16戰機。
俄羅斯外交部援引拉夫羅夫所說：「俄羅斯不能忽視這些飛機掛載核武器的能力，再多的保證也無濟於事。」
他還提到：「在作戰行動過程中，我方軍人無法分辨該類型的每一架特定飛機是否搭載核子武器。」
「我們會把烏克蘭部隊擁有此類系統一事，視為西方在核子領域的威脅。」
荷蘭和丹麥為首的11個國家聯盟，將開始訓練烏克蘭飛行員駕駛美國製的F-16戰機。
美國授權行動後，這項計畫將從8月開始在丹麥訓練烏克蘭飛行員。
瓦格納兵變後，美最高將領：俄領導層面臨不和混亂
美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）今天表示，從俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）6月兵變以來，俄國領導階層正歷經許多「不和與混亂」，但尚無法確定這對烏克蘭戰場前線的影響。
《路透社》報導，瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）於6月24日發動兵變，他旗下的戰士占領了俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並進軍俄國首都莫斯科。
瓦格納集團距離莫斯科最近時僅有200公里，途中幾乎沒有遭遇俄軍阻撓，但在白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的居間斡旋下，這場兵變就突然落幕。
普里戈任表示，兵變行動不是為了推翻政府，而是為了把部分俄國軍事領袖「繩之以法」，因為他們在烏克蘭犯下錯誤且做出不專業的表現。
美國參謀首長聯席會議主席麥利在軍機上向隨他前往亞洲的一群記者表示：「在戰略層面上，很明顯存在許多不和與混亂。」
麥利說道：「在高層之間發生了許多戲劇性的事。最終走向會是如何？我還不太確定，我認為這還沒有結束，我想還會有許多故事被聽到。」
俄羅斯總統普亭最初譴責發動兵變者是叛徒，但隨後允許他們遷往白羅斯。克里姆林宮本週指出，普亭僅在兵變5天後便與普里戈任和瓦格納指揮官會談。
普里戈任的具體下落尚未被披露。盧卡申科先是宣布普里戈任在白羅斯，但上週又說他已返回俄國。
麥利表示：「說實話，我認為他（在俄羅斯和白羅斯之間）往返。」但拒絕透露他認為普里戈任所在的確切地點。
新聞來源
- 烏克蘭武裝部隊收到美國集束彈藥 用以反攻俄軍（中央社）
- 拜登：烏克蘭有朝一日會入北約 俄國已輸掉戰爭（中央社）
- 俄外長：西方若供烏克蘭F-16戰機 將視為核威脅（中央社）
- 瓦格納兵變後 美最高將領：俄領導層面臨不和混亂（中央社）
延伸閱讀
- 北約峰會G7發表聯合宣言挺烏克蘭；烏未獲邀入北約仍收穫豐，國際援助重點一次看
- 美國軍援基輔「集束炸彈」引發人權爭議，為什麼被100多個國家禁止使用？
- 美軍援烏克蘭「集束彈」為何挨轟？武器特性、各國禁用原因一次看懂
- 烏克蘭戰爭產生的國內壓力，西方與俄羅斯哪一邊會先崩潰？
- 澤倫斯基奔走各國爭取加入北約，憂外援武器交付過慢，延誤烏國反攻計畫
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2023-07-14 烏克蘭收到美國集束炸彈加速反攻俄軍；俄外長警告西方若供烏F-16，將視為核威脅
- 2023-07-13 北約峰會G7發表聯合宣言挺烏克蘭；烏未獲邀入北約仍收穫豐，國際援助重點一次看
- 2023-07-12 美國軍援基輔「集束炸彈」引發人權爭議，為什麼被100多個國家禁止使用？
Tags：
台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮