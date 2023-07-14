烏克蘭收到美國集束炸彈加速反攻俄軍；俄外長警告西方若供烏F-16，將視為核威脅

烏克蘭武裝部隊收到美國集束彈藥，用以反攻俄軍

（中央社）烏克蘭高階軍官今天（當地時間13日）表示，烏克蘭武裝部隊已收到美國承諾給烏國的集束彈藥，可用於加速反攻俄羅斯占領軍。五角大廈一名高官證實這項說法。

《法新社》報導，烏克蘭陸軍指揮官塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問時說：「我們剛收到（集束彈藥），還沒使用，但它們可以從根本上改變（戰場）局面。」

「敵人也瞭解，拿到這種彈藥之後，我們會有優勢。」

塔納夫斯基也告訴《CNN》，烏克蘭部隊不會在人口稠密區域部署集束彈藥。

《路透社》報導，五角大廈一名高官今天表示，烏克蘭已經收到美國的集束彈藥。

美國上週表示將運送集束彈給烏克蘭，不過這種彈藥恐將對平民構成長期風險。

《CNN》今天也播出美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）的訪問。被問及俄烏戰爭結束後，烏克蘭會不會加入北大西洋公約組織（NATO），奧斯丁告訴《CNN》：「我很肯定那件事會發生。」

奧斯丁指出，烏克蘭庫存大多仍是蘇聯時期留下來的裝備，在訓練和裝備方面，烏克蘭還有工作要做，好達到北約的標準。

奧斯丁說：「我們正在做那項工作，同時在他們打這場仗的時候幫助他們。」

美國總統拜登（Joe Biden）今天也說，烏克蘭有朝一日會加入北約，但在烏克蘭仍與俄羅斯交戰時就不可能發生。

拜登：烏克蘭有朝一日會入北約，俄國已輸掉戰爭

美國總統拜登今天表示，烏克蘭有朝一日會加入北大西洋公約組織（NATO），但在烏克蘭仍與俄羅斯交戰時就不可能發生。

拜登與北歐國家領導人進行會談後，在芬蘭首都赫爾辛基舉行的記者會說：「這不是關於他們是否應該加入的問題，而是關於他們何時可以加入，而且他們會加入北約的。」

拜登還聲稱，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已經輸掉了烏克蘭戰爭，莫斯科當局資源短缺且陷入經濟困境。

他說道：「普亭已經輸掉這場戰爭，他不可能贏得烏克蘭戰爭。」

拜登還提到，他期盼烏克蘭抵禦俄國軍隊侵略的反攻，會導向結束戰爭的談判。

俄外長：西方若供烏克蘭F-16戰機，將視為核威脅

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄國會把西方國家提供給烏克蘭的F-16戰機視為「核威脅」，因為F-16戰機可掛載核子武器。

《法新社》報導，烏克蘭對於俄羅斯軍隊展開反攻之際，現代戰機一直是基輔當局向西方盟邦尋求軍援的首要武器。

拉夫羅夫談到，美國計劃轉讓F-16戰機給烏克蘭，儘管華府尚未批准任何國家向烏克蘭提供F-16戰機。

俄羅斯外交部援引拉夫羅夫所說：「俄羅斯不能忽視這些飛機掛載核武器的能力，再多的保證也無濟於事。」

他還提到：「在作戰行動過程中，我方軍人無法分辨該類型的每一架特定飛機是否搭載核子武器。」

「我們會把烏克蘭部隊擁有此類系統一事，視為西方在核子領域的威脅。」

荷蘭和丹麥為首的11個國家聯盟，將開始訓練烏克蘭飛行員駕駛美國製的F-16戰機。

美國授權行動後，這項計畫將從8月開始在丹麥訓練烏克蘭飛行員。

瓦格納兵變後，美最高將領：俄領導層面臨不和混亂

美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）今天表示，從俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）6月兵變以來，俄國領導階層正歷經許多「不和與混亂」，但尚無法確定這對烏克蘭戰場前線的影響。

《路透社》報導，瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）於6月24日發動兵變，他旗下的戰士占領了俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並進軍俄國首都莫斯科。

瓦格納集團距離莫斯科最近時僅有200公里，途中幾乎沒有遭遇俄軍阻撓，但在白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的居間斡旋下，這場兵變就突然落幕。

普里戈任表示，兵變行動不是為了推翻政府，而是為了把部分俄國軍事領袖「繩之以法」，因為他們在烏克蘭犯下錯誤且做出不專業的表現。

美國參謀首長聯席會議主席麥利在軍機上向隨他前往亞洲的一群記者表示：「在戰略層面上，很明顯存在許多不和與混亂。」

麥利說道：「在高層之間發生了許多戲劇性的事。最終走向會是如何？我還不太確定，我認為這還沒有結束，我想還會有許多故事被聽到。」

俄羅斯總統普亭最初譴責發動兵變者是叛徒，但隨後允許他們遷往白羅斯。克里姆林宮本週指出，普亭僅在兵變5天後便與普里戈任和瓦格納指揮官會談。

普里戈任的具體下落尚未被披露。盧卡申科先是宣布普里戈任在白羅斯，但上週又說他已返回俄國。

麥利表示：「說實話，我認為他（在俄羅斯和白羅斯之間）往返。」但拒絕透露他認為普里戈任所在的確切地點。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航