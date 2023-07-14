青安房貸精進方案8/1起上路，利率1.775％市場最低，林右昌：自購住宅貸款比照補貼，5.8萬戶受惠

青安房貸精進方案8/1起上路，利率1.775％市場最低

（中央社）行政院會昨（13）日通過青安貸款精進方案，提高貸款額度到1000萬、延長年限到40年，貸款利率共補貼1.5碼；財政部次長阮清華說，經補助後利率是1.775％，目前來看是市場上最低。

行政院會昨天通財政部提出的「青年安心成家購屋優惠貸款」精進方案。財政部國庫署長蕭家旗在院會後記者會中表示，青安貸款是民國99年12月起，由8家公股銀行以自有資金辦理，只要本人、配偶、未成年子女沒有自有住宅都可申請，沒有年齡上限。

蕭家旗說，其中，40歲以下申貸戶占總戶數75％以上，顯見是以青壯年為主要照顧目標，目前累計核貸戶34萬3459戶，核貸金額達新台幣1兆4346億餘元。

蕭家旗表示，青安貸款精進方案包括提高貸款額度，從現行800萬元提高到1000萬元；貸款年限從30年延長到40年，寬限期從3年延長到5年；貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由內政部住宅基金提供資金補貼1碼。

蕭家旗指出，精進方案預計從今年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，截至115年7月31日止，每戶可減省利息支出，3年最高共11萬2500元。提高貸款額度符合當前房市成交現況，延長貸款年限及寬限期，可提供民眾多重選擇、紓解還款壓力。

阮清華表示，這次為協助首次購買自用住宅民眾，除公股原來減收半碼之外，透過住宅基金再提供1碼補貼，希望協助年輕人購用自有住宅，利率目前來看是市場上最低的，經過補助後利率是1.775％。

至於預估的受惠人數與所需經費，阮清華說，青安貸款累計核貸34萬餘戶、目前尚餘19萬餘戶，將來會不會增加，要看市場狀況；經費目前是初估是50億元，如果受歡迎的話，經費可能會稍微高一點。

行政院發言人林子倫轉述，行政院長陳建仁表示，財政部以4大面向精進青安貸款政策，包括提高貸款額度、提供利息補貼加碼、延長貸款年限及寬限期，請財政部會同內政部儘速規劃推動，擴大協助民眾購屋成家、落實居住正義，讓民眾感受到政府的用心及溫暖。

圖片來源：財政部

青安房貸利率屢創地板價，去年撥貸894億元年增近4成

（中央社）央行去年啟動升息循環，公股行庫承作的青安房貸祭出減升半碼優惠，利率為市場最低價，在此之下，根據財政部最新統計，去年青安貸款撥貸金額新台幣894億元、年增近4成，為近4年高點，且終止連5年負成長。

央行去年3月起連續5度升息，累計升息3碼（1碼為0.25個百分點），但為減輕無自有住宅民眾的房貸款資金壓力，政府去年3月23日起，推出青安貸款「基準利率」減升半碼的優惠措施。

財政部統計處指出，因青安貸款相較市場大部分房屋貸款，具有較低利率優勢，導致民國111年受理及撥貸戶數與金額均大幅成長。據統計，撥貸戶數為1.7萬戶、金額894億元，為近4年來最高，分別較110年增加23.7％、38.4％，終止連續5年負成長。

進一步觀察近年平均每戶貸款金額，呈增加趨勢，111年達520萬元，首見超過500萬元水準，今年1至5月則續增至537萬元。

若觀察男、女性的平均撥貸金額，男性貸款金額高於女性、近年平均為女性的1.1倍。

就貸款利率走勢來看，近2年利率明顯走升，今年5月青安貸款一段式利率為2.025％，二段式機動利率第1至2年為1.815％，較5大銀行新承作購屋貸款利率2.10％來得低，顯示青安仍為房貸市場上較為優惠的利率。

現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率為「基準利率」，自央行去年3月啟動升息循環後、目前來到1.595％，再固定加碼0.555％，機動計息。

其中，基準利率部分，各公股銀行減升半碼，因此一段式機動利率達2.025％；今年8月1日起，政府再補貼1碼，將讓利率降至1.775％，續創市場最低價。

據統計，青安貸款自99年12月開辦至今年5月底，共計撥貸34.2萬戶，撥貸總額1兆4260億元。

林右昌：自購住宅貸款比照青安利率補貼，5.8萬戶受惠

（中央社）內政部長林右昌昨天說，行政院會通過青安房貸精進方案，內政部主辦的「自購住宅貸款戶」將比照辦理，無論新舊戶都可從今年8月起同等享有貸款利率多補貼1碼，預估約5.8萬戶受惠。

行政院會昨天通過「青年安心成家購屋貸款」精進方案，貸款額度從現行新台幣800萬元提高到1000萬元；貸款年限從30年延長到40年，寬限期從3年延長到5年；貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已減收半碼，再由內政部住宅基金補貼1碼；精進方案從8月1日起實施，利息補貼為期3年，截至115年7月31日止。

林右昌透過新聞稿表示，行政院會今天通過財政部與內政部共同推動的「青年安心成家購屋貸款」優惠措施，透過部會合作，減輕青年房貸族的生活壓力。

林右昌說，內政部主辦的「自購住宅貸款戶」將比照辦理，無論新舊戶都可從今年8月起，同等享有貸款利率多補貼1碼，期限到115年7月底止，預估受益戶數約5.8萬戶。

林右昌指出，居住問題是台灣社會存在許久的慢性病，他上任後就針對問題提出各種解決的可能，無論是透過修法、既有政策加速推動及推展新方案等；政府將會有次序、有重點的提出多元照顧措施，為台灣規劃長遠且永續的居住政策。