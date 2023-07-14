青安房貸精進方案8/1起上路，利率1.775％市場最低，林右昌：自購住宅貸款比照補貼，5.8萬戶受惠
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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，中央推出新青安優貸，維持一貫「一手緊縮炒作，一手放鬆自用」的原則，因利率條件是當前市場的最低選擇，且能降低首購族的自備款與每月還款壓力，因此新方案實施，應有利首購買家提升進場意願。
青安房貸精進方案8/1起上路，利率1.775％市場最低
（中央社）行政院會昨（13）日通過青安貸款精進方案，提高貸款額度到1000萬、延長年限到40年，貸款利率共補貼1.5碼；財政部次長阮清華說，經補助後利率是1.775％，目前來看是市場上最低。
行政院會昨天通財政部提出的「青年安心成家購屋優惠貸款」精進方案。財政部國庫署長蕭家旗在院會後記者會中表示，青安貸款是民國99年12月起，由8家公股銀行以自有資金辦理，只要本人、配偶、未成年子女沒有自有住宅都可申請，沒有年齡上限。
蕭家旗說，其中，40歲以下申貸戶占總戶數75％以上，顯見是以青壯年為主要照顧目標，目前累計核貸戶34萬3459戶，核貸金額達新台幣1兆4346億餘元。
蕭家旗表示，青安貸款精進方案包括提高貸款額度，從現行800萬元提高到1000萬元；貸款年限從30年延長到40年，寬限期從3年延長到5年；貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由內政部住宅基金提供資金補貼1碼。
蕭家旗指出，精進方案預計從今年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，截至115年7月31日止，每戶可減省利息支出，3年最高共11萬2500元。提高貸款額度符合當前房市成交現況，延長貸款年限及寬限期，可提供民眾多重選擇、紓解還款壓力。
阮清華表示，這次為協助首次購買自用住宅民眾，除公股原來減收半碼之外，透過住宅基金再提供1碼補貼，希望協助年輕人購用自有住宅，利率目前來看是市場上最低的，經過補助後利率是1.775％。
至於預估的受惠人數與所需經費，阮清華說，青安貸款累計核貸34萬餘戶、目前尚餘19萬餘戶，將來會不會增加，要看市場狀況；經費目前是初估是50億元，如果受歡迎的話，經費可能會稍微高一點。
行政院發言人林子倫轉述，行政院長陳建仁表示，財政部以4大面向精進青安貸款政策，包括提高貸款額度、提供利息補貼加碼、延長貸款年限及寬限期，請財政部會同內政部儘速規劃推動，擴大協助民眾購屋成家、落實居住正義，讓民眾感受到政府的用心及溫暖。
青安房貸利率屢創地板價，去年撥貸894億元年增近4成
（中央社）央行去年啟動升息循環，公股行庫承作的青安房貸祭出減升半碼優惠，利率為市場最低價，在此之下，根據財政部最新統計，去年青安貸款撥貸金額新台幣894億元、年增近4成，為近4年高點，且終止連5年負成長。
央行去年3月起連續5度升息，累計升息3碼（1碼為0.25個百分點），但為減輕無自有住宅民眾的房貸款資金壓力，政府去年3月23日起，推出青安貸款「基準利率」減升半碼的優惠措施。
財政部統計處指出，因青安貸款相較市場大部分房屋貸款，具有較低利率優勢，導致民國111年受理及撥貸戶數與金額均大幅成長。據統計，撥貸戶數為1.7萬戶、金額894億元，為近4年來最高，分別較110年增加23.7％、38.4％，終止連續5年負成長。
進一步觀察近年平均每戶貸款金額，呈增加趨勢，111年達520萬元，首見超過500萬元水準，今年1至5月則續增至537萬元。
若觀察男、女性的平均撥貸金額，男性貸款金額高於女性、近年平均為女性的1.1倍。
就貸款利率走勢來看，近2年利率明顯走升，今年5月青安貸款一段式利率為2.025％，二段式機動利率第1至2年為1.815％，較5大銀行新承作購屋貸款利率2.10％來得低，顯示青安仍為房貸市場上較為優惠的利率。
現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率為「基準利率」，自央行去年3月啟動升息循環後、目前來到1.595％，再固定加碼0.555％，機動計息。
其中，基準利率部分，各公股銀行減升半碼，因此一段式機動利率達2.025％；今年8月1日起，政府再補貼1碼，將讓利率降至1.775％，續創市場最低價。
據統計，青安貸款自99年12月開辦至今年5月底，共計撥貸34.2萬戶，撥貸總額1兆4260億元。
林右昌：自購住宅貸款比照青安利率補貼，5.8萬戶受惠
（中央社）內政部長林右昌昨天說，行政院會通過青安房貸精進方案，內政部主辦的「自購住宅貸款戶」將比照辦理，無論新舊戶都可從今年8月起同等享有貸款利率多補貼1碼，預估約5.8萬戶受惠。
行政院會昨天通過「青年安心成家購屋貸款」精進方案，貸款額度從現行新台幣800萬元提高到1000萬元；貸款年限從30年延長到40年，寬限期從3年延長到5年；貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已減收半碼，再由內政部住宅基金補貼1碼；精進方案從8月1日起實施，利息補貼為期3年，截至115年7月31日止。
林右昌透過新聞稿表示，行政院會今天通過財政部與內政部共同推動的「青年安心成家購屋貸款」優惠措施，透過部會合作，減輕青年房貸族的生活壓力。
林右昌說，內政部主辦的「自購住宅貸款戶」將比照辦理，無論新舊戶都可從今年8月起，同等享有貸款利率多補貼1碼，期限到115年7月底止，預估受益戶數約5.8萬戶。
林右昌指出，居住問題是台灣社會存在許久的慢性病，他上任後就針對問題提出各種解決的可能，無論是透過修法、既有政策加速推動及推展新方案等；政府將會有次序、有重點的提出多元照顧措施，為台灣規劃長遠且永續的居住政策。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。