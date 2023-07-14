金溥聰：柯侯配100％不可能；柯文哲：都提名了怎麼談「藍白合」
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由於侯友宜民調狀況不佳，國民黨立委鄭麗文開出換侯第一槍，金溥聰則說，國民黨若連支持者都在排斥自己人，就中了對方的計，若不解決，就會持續到全代會以後。「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，不擠出來，對獲得勝利是非常大的阻礙。
金溥聰：柯侯配100％不可能，合作需慢慢尋共識
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰13日說，「柯侯配」100％不可能，若單方面說「侯柯配」也是不尊重對方；雙方都有自己立場，讓步空間也都有底線，如何合作，是慢慢尋求共識。
金溥聰13日下午接受台北市議員鍾沛君網路節目專訪時，談及藍白合議題，他表示，大家都說藍白不合、勝利無望，他認為國民黨沒有排斥這樣，民眾黨主席柯文哲以前在國民黨執政時，曾說過在野黨要團結一致，還說如何合作，可以尋求共識；這是對的，是有合作的空間。
至於是否希望國民黨與民眾黨之間對話管道暢通，他說，他不知道黨中央是怎樣，但他很清楚柯侯配100％不可能，若單方面說侯柯配，也是不尊重對方，但有沒有任何方式尋求共識，讓在野黨能一起把民進黨下架。但雙方都有自己立場，如何合作，是慢慢尋求共識。
由於侯友宜民調狀況不佳，國民黨立委鄭麗文開出換侯第一槍，金溥聰則說，國民黨若連支持者都在排斥自己人，就中了對方的計，若不解決，就會持續到全代會以後。「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，不擠出來，對獲得勝利是非常大的阻礙。
輔選侯友宜和輔選前總統馬英九，最大的不同是什麼，金溥聰說，最大的差別是現在有內部矛盾，這必須在短時間內弭平歧見。侯友宜也非常有魄力，授權給他「不聽號令，可以處理。」
金溥聰也說，外界稱團隊分歧，他認為都是有心人刻意放消息，製造內部矛盾高。若不把事情講明白，就是繼續把黨推出的人選不當自己人，還在分化造成要換人，仗就打不下去。
對於侯友宜目前的狀況，金溥聰指出，關鍵在於藍軍對侯的支持度不夠，侯雖然不像其他參選人口條靈活能口吐金句，以及國民黨支持者不把侯當成自己人，分你們我們；換侯已經是不可能，還有很多人在鬧，如果有訂聯合報數位版就知道情形，有些人在打什麼算盤，這也是他大動作跳出來說明的原因。
談到侯友宜和鴻海創辦人郭台銘12日到台東一同出席全國正副議長聯誼會活動，金溥聰指出，兩人見面是正面發展好的開始，郭台銘有足夠智慧，但最後關鍵還是在一念之間。
金溥聰認為，政治人物跟大老闆很多事情要自己想通，外人意見不一定有用，若最後四腳督，就是民進黨主席賴清德穩當選，郭台銘可以成全大局，成為台灣民主史上佳話；或是成為被人拿出來討論的議題，但討論內容不會正面。
國民黨「藍白合」聲浪，柯文哲：都提名了怎麼談
國民黨總統參選人侯友宜及鴻海創辦人郭台銘12日晚間有機會在台東同台，民眾黨總統參選人柯文哲說，「遇到就遇到，有什麼特別？」對於藍白合，他認為民眾黨都已提名，不曉得要怎麼談。
侯友宜及郭台銘獲邀參加12日晚間在台東舉辦的全國正副議長聯誼會晚宴，並被認為有機會安排同桌。柯文哲12日下午在高雄接受媒體聯訪表示，「這也沒什麼奇怪，台灣小小的，總是會遇到，遇到就遇到，有什麼特別？」
媒體詢問侯友宜與郭台銘有無機會破冰，柯文哲秒回：「我怎麼知道。」並表示最近沒有見到郭台銘，但「他要見我，就會發簡訊給我了。」
被問到藍營內鬨是否有利選情及有中常委提議藍白合，柯文哲說，國民黨的家務事，沒權利也沒理由評論；至於藍白合，他聽超過半年，「也不知誰代表，怎麼合作？還有我們民眾黨都已經提名了，要怎麼談都不曉得。」
柯文哲日前上網路節目提到，民進黨反中，有本事就不要拜媽祖、關公，因為都是來自中國的「中共同路人」。民進黨立委王定宇12日說，柯文哲把宗教信仰、族群淵源鬼扯成國家認同、政治信念，難道是在應徵中共國台辦的發言人。
對此，柯文哲表示，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，要爭取對岸民眾對台灣的喜好、羨慕，才是對台灣國防最大保障。他還嗆王定宇，「不要忘記2015年你找我站台很多次；你就是典型把人家利用完再推開，沒品！」
柯文哲日前拋出由國會多數黨組閣，12日受訪時解釋，現在總統提名行政院長，不需要立法院同意，但也應該取得國會支持；如果各黨不過半就沒問題，但如果一黨過半，有時候會造成運作上困難。
此外，柯文哲想在北流辦演唱會遭拒，並以「太監」暗指遭市府阻擋，引發批評。民眾黨台北市議員林珍羽搶先在臉書幫柯文哲道歉，傳引發柯文哲不滿。柯文哲12日說，若做錯自己會應付，不必自作主張幫他處理，好像變成他不敢面對。
柯文哲12日造訪高雄，中午與三民區多名里長餐敘，下午到褒忠義民廟、覆鼎金保安宮參拜，及參訪前鎮區的匯永實業公司，並在匯永實業公司接受媒體聯訪。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。