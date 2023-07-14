金溥聰：柯侯配100％不可能；柯文哲：都提名了怎麼談「藍白合」

金溥聰：柯侯配100％不可能，合作需慢慢尋共識

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰13日說，「柯侯配」100％不可能，若單方面說「侯柯配」也是不尊重對方；雙方都有自己立場，讓步空間也都有底線，如何合作，是慢慢尋求共識。

金溥聰13日下午接受台北市議員鍾沛君網路節目專訪時，談及藍白合議題，他表示，大家都說藍白不合、勝利無望，他認為國民黨沒有排斥這樣，民眾黨主席柯文哲以前在國民黨執政時，曾說過在野黨要團結一致，還說如何合作，可以尋求共識；這是對的，是有合作的空間。

至於是否希望國民黨與民眾黨之間對話管道暢通，他說，他不知道黨中央是怎樣，但他很清楚柯侯配100％不可能，若單方面說侯柯配，也是不尊重對方，但有沒有任何方式尋求共識，讓在野黨能一起把民進黨下架。但雙方都有自己立場，如何合作，是慢慢尋求共識。

由於侯友宜民調狀況不佳，國民黨立委鄭麗文開出換侯第一槍，金溥聰則說，國民黨若連支持者都在排斥自己人，就中了對方的計，若不解決，就會持續到全代會以後。「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，不擠出來，對獲得勝利是非常大的阻礙。

輔選侯友宜和輔選前總統馬英九，最大的不同是什麼，金溥聰說，最大的差別是現在有內部矛盾，這必須在短時間內弭平歧見。侯友宜也非常有魄力，授權給他「不聽號令，可以處理。」

金溥聰也說，外界稱團隊分歧，他認為都是有心人刻意放消息，製造內部矛盾高。若不把事情講明白，就是繼續把黨推出的人選不當自己人，還在分化造成要換人，仗就打不下去。

對於侯友宜目前的狀況，金溥聰指出，關鍵在於藍軍對侯的支持度不夠，侯雖然不像其他參選人口條靈活能口吐金句，以及國民黨支持者不把侯當成自己人，分你們我們；換侯已經是不可能，還有很多人在鬧，如果有訂聯合報數位版就知道情形，有些人在打什麼算盤，這也是他大動作跳出來說明的原因。

談到侯友宜和鴻海創辦人郭台銘12日到台東一同出席全國正副議長聯誼會活動，金溥聰指出，兩人見面是正面發展好的開始，郭台銘有足夠智慧，但最後關鍵還是在一念之間。

金溥聰認為，政治人物跟大老闆很多事情要自己想通，外人意見不一定有用，若最後四腳督，就是民進黨主席賴清德穩當選，郭台銘可以成全大局，成為台灣民主史上佳話；或是成為被人拿出來討論的議題，但討論內容不會正面。

國民黨「藍白合」聲浪，柯文哲：都提名了怎麼談

國民黨總統參選人侯友宜及鴻海創辦人郭台銘12日晚間有機會在台東同台，民眾黨總統參選人柯文哲說，「遇到就遇到，有什麼特別？」對於藍白合，他認為民眾黨都已提名，不曉得要怎麼談。

侯友宜及郭台銘獲邀參加12日晚間在台東舉辦的全國正副議長聯誼會晚宴，並被認為有機會安排同桌。柯文哲12日下午在高雄接受媒體聯訪表示，「這也沒什麼奇怪，台灣小小的，總是會遇到，遇到就遇到，有什麼特別？」

媒體詢問侯友宜與郭台銘有無機會破冰，柯文哲秒回：「我怎麼知道。」並表示最近沒有見到郭台銘，但「他要見我，就會發簡訊給我了。」

被問到藍營內鬨是否有利選情及有中常委提議藍白合，柯文哲說，國民黨的家務事，沒權利也沒理由評論；至於藍白合，他聽超過半年，「也不知誰代表，怎麼合作？還有我們民眾黨都已經提名了，要怎麼談都不曉得。」

柯文哲日前上網路節目提到，民進黨反中，有本事就不要拜媽祖、關公，因為都是來自中國的「中共同路人」。民進黨立委王定宇12日說，柯文哲把宗教信仰、族群淵源鬼扯成國家認同、政治信念，難道是在應徵中共國台辦的發言人。

對此，柯文哲表示，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，要爭取對岸民眾對台灣的喜好、羨慕，才是對台灣國防最大保障。他還嗆王定宇，「不要忘記2015年你找我站台很多次；你就是典型把人家利用完再推開，沒品！」

柯文哲日前拋出由國會多數黨組閣，12日受訪時解釋，現在總統提名行政院長，不需要立法院同意，但也應該取得國會支持；如果各黨不過半就沒問題，但如果一黨過半，有時候會造成運作上困難。

此外，柯文哲想在北流辦演唱會遭拒，並以「太監」暗指遭市府阻擋，引發批評。民眾黨台北市議員林珍羽搶先在臉書幫柯文哲道歉，傳引發柯文哲不滿。柯文哲12日說，若做錯自己會應付，不必自作主張幫他處理，好像變成他不敢面對。

柯文哲12日造訪高雄，中午與三民區多名里長餐敘，下午到褒忠義民廟、覆鼎金保安宮參拜，及參訪前鎮區的匯永實業公司，並在匯永實業公司接受媒體聯訪。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航