德國公布首份「中國戰略」報告，將調整對中政策並擴展對台關係；德外長呼籲歐洲團結對抗中國貿易脅迫

德國首份中國戰略報告，將調整對中政策並擴展對台關係

（中央社）德國昨（13）日公布首份中國戰略報告，指出中國已經改變，柏林對北京的政策也必須調整。報告中警告，台海現狀只能透過和平和雙方同意的方式改變。

報告中也表示，德國將會擴大和台灣的密切關係，同時遵守「一個中國」政策。

《路透社》報導，這份長達64頁的文件寫道：「中國已經改變，有鑑於此，以及中國的政治決策，我們必須調整對中國的戰略。」過去幾個月來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的三黨聯合內閣對於首份中國戰略報告意見分歧，昨天終於達成共識。

報告中指出，中國決定擴大和俄羅斯的關係，也對德國帶來立即性的安全影響。

報告中表示，德國將繼續在印太地區強化其軍事存在及和夥伴合作，並警告台海現狀僅能透過和平手段和雙方同意的方式改變。

報告中指出：「軍事情勢升高將影響德國和歐洲的利益。」

報告中表示，中國仍是因應氣候變遷、疫情等全球性挑戰時不可或缺的夥伴。

然而，北京也日益專斷，試圖改變以規則為基礎的國際秩序，而對全球安全產生影響。

在經濟方面，戰略報告也概述降低對中國嚴重依賴的計畫，符合歐洲聯盟之前達成的原則。

中國2016年成為德國最大單一貿易夥伴，鑑於和中國密切的商業關係，德國特別關切歐盟去風險戰略對其已陷入衰退經濟的影響。

「聯邦政府重申和夥伴協調合作的責任與決心，防止我們發展的尖端科技被用來提高軍事能力，對國際和平安全構成威脅。」

《法新社》報導，蕭茲在德國發表首份中國戰略報告後在推特發文指出：「我們的目標不是（和北京）脫鉤。但我們想要在未來降低（對中國的）嚴重依賴。」

針對德國發布首份中國戰略報告，中國駐德國大使館發表聲明稱：「中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手，將中國視為『競爭者和制度性對手』不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益。」

德國公布首份中國戰略，外長：台海是全球經濟生命線

（中央社）德國昨天公布史上第一份「中國戰略」，強調台海和平的重要性，支持台灣參與國際。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指出台海是「全球經濟的生命線」，她並呼籲歐洲團結對抗中國的貿易脅迫。

這份文件為德國的中國政策擘畫藍圖和願景，篇幅長達64頁，全篇10多處提到台灣。文件首先指出「一中政策」是對中外交的基礎，德國只與中國維繫外交關係，不過在許多領域與台灣維持緊密、良好的關係，並有意繼續擴大。

德國政府在文件中承諾，支持「民主台灣」專業參與國際組織，並打算督促聯合國祕書處支持台灣公民社會參與聯合國及其專門機構的活動。

文件強調，台海安全對區域內外的和平及穩定至關重要，德國將致力緩和局勢，台海現狀唯有在「和平及雙方都同意」的情況下才能改變，發生軍事衝突將影響德國和歐洲的利益。

在經貿關係部分，德國強調對台灣的經濟和科技利益，指出不論德國企業成立據點或雙邊貿易，台灣都相當重要。

此外，為加強對中國的理解，擴充獨立的中國研究能量，德國將與台灣的夥伴合作，並支持政黨基金會與台灣的合作。

聯邦內閣昨天通過「中國戰略」後，德國外長貝爾伯克在柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）發表演講時表示，從立陶宛的例子來看，歐盟有必要團結在一起，發揮共同市場優勢，才能對抗中國的貿易脅迫，畢竟中國也需要歐洲市場。

她還說，不能坐視台海緊張局勢，強調全球貨櫃輪有一半通過台灣海峽，機器、食品、藥品全都經過這條「全球經濟的生命線」，警告台海若發生衝突將衝擊全世界。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航