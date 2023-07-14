德國公布首份「中國戰略」報告，將調整對中政策並擴展對台關係；德外長呼籲歐洲團結對抗中國貿易脅迫
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德國政府在文件中承諾，支持「民主台灣」專業參與國際組織，並打算督促聯合國祕書處支持台灣公民社會參與聯合國及其專門機構的活動。文件強調，台海安全對區域內外的和平及穩定至關重要，德國將致力緩和局勢，台海現狀唯有在「和平及雙方都同意」的情況下才能改變。
德國首份中國戰略報告，將調整對中政策並擴展對台關係
（中央社）德國昨（13）日公布首份中國戰略報告，指出中國已經改變，柏林對北京的政策也必須調整。報告中警告，台海現狀只能透過和平和雙方同意的方式改變。
報告中也表示，德國將會擴大和台灣的密切關係，同時遵守「一個中國」政策。
《路透社》報導，這份長達64頁的文件寫道：「中國已經改變，有鑑於此，以及中國的政治決策，我們必須調整對中國的戰略。」過去幾個月來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的三黨聯合內閣對於首份中國戰略報告意見分歧，昨天終於達成共識。
報告中指出，中國決定擴大和俄羅斯的關係，也對德國帶來立即性的安全影響。
報告中表示，德國將繼續在印太地區強化其軍事存在及和夥伴合作，並警告台海現狀僅能透過和平手段和雙方同意的方式改變。
報告中指出：「軍事情勢升高將影響德國和歐洲的利益。」
報告中表示，中國仍是因應氣候變遷、疫情等全球性挑戰時不可或缺的夥伴。
然而，北京也日益專斷，試圖改變以規則為基礎的國際秩序，而對全球安全產生影響。
在經濟方面，戰略報告也概述降低對中國嚴重依賴的計畫，符合歐洲聯盟之前達成的原則。
中國2016年成為德國最大單一貿易夥伴，鑑於和中國密切的商業關係，德國特別關切歐盟去風險戰略對其已陷入衰退經濟的影響。
「聯邦政府重申和夥伴協調合作的責任與決心，防止我們發展的尖端科技被用來提高軍事能力，對國際和平安全構成威脅。」
《法新社》報導，蕭茲在德國發表首份中國戰略報告後在推特發文指出：「我們的目標不是（和北京）脫鉤。但我們想要在未來降低（對中國的）嚴重依賴。」
針對德國發布首份中國戰略報告，中國駐德國大使館發表聲明稱：「中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手，將中國視為『競爭者和制度性對手』不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益。」
德國公布首份中國戰略，外長：台海是全球經濟生命線
（中央社）德國昨天公布史上第一份「中國戰略」，強調台海和平的重要性，支持台灣參與國際。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指出台海是「全球經濟的生命線」，她並呼籲歐洲團結對抗中國的貿易脅迫。
這份文件為德國的中國政策擘畫藍圖和願景，篇幅長達64頁，全篇10多處提到台灣。文件首先指出「一中政策」是對中外交的基礎，德國只與中國維繫外交關係，不過在許多領域與台灣維持緊密、良好的關係，並有意繼續擴大。
德國政府在文件中承諾，支持「民主台灣」專業參與國際組織，並打算督促聯合國祕書處支持台灣公民社會參與聯合國及其專門機構的活動。
文件強調，台海安全對區域內外的和平及穩定至關重要，德國將致力緩和局勢，台海現狀唯有在「和平及雙方都同意」的情況下才能改變，發生軍事衝突將影響德國和歐洲的利益。
在經貿關係部分，德國強調對台灣的經濟和科技利益，指出不論德國企業成立據點或雙邊貿易，台灣都相當重要。
此外，為加強對中國的理解，擴充獨立的中國研究能量，德國將與台灣的夥伴合作，並支持政黨基金會與台灣的合作。
聯邦內閣昨天通過「中國戰略」後，德國外長貝爾伯克在柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）發表演講時表示，從立陶宛的例子來看，歐盟有必要團結在一起，發揮共同市場優勢，才能對抗中國的貿易脅迫，畢竟中國也需要歐洲市場。
她還說，不能坐視台海緊張局勢，強調全球貨櫃輪有一半通過台灣海峽，機器、食品、藥品全都經過這條「全球經濟的生命線」，警告台海若發生衝突將衝擊全世界。
新聞來源
延伸閱讀
- 德國首份國家安全戰略出爐，中國被定義為「合作夥伴、競爭者和系統性對手」
- 德國外交部長訪中：警告北京不得對台灣動武，要求中國出面阻止俄羅斯
- 德國總理蕭茲在「糟透的時機點」訪問中國，執政聯盟呼籲勿重蹈覆徹對俄關係的錯誤
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。