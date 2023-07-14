《華爾街日報》：習近平對外企的施壓，讓中國經濟關鍵引擎熄火

（中央社）《華爾街日報》報導，雖然中國各地方政府正忙著向外企示好，卻迎頭撞上了中共總書記習近平的國家安全議程。這使得外企對中國的任何投資都成為潛在雷區，在中國經濟步履艱難之際妨礙資金的流入。

報導指出，四川省會成都市一名貿易官員最近前往歐洲招商引資，卻空手而歸。官員表示，在他對歐洲招商引資的20年生涯裡，這是第一次連一份諒解備忘錄都沒有簽到。

這篇以〈習近平對外企的施壓，讓中國經濟關鍵引擎熄火〉為題的報導指出，中國政府今（2023）年啟動「投資中國年」活動，地方官員們向海外開啟推介宣傳之旅，吸引投資者上門。但這些努力卻迎頭撞上了習近平的國家安全議程，而這一議程著重「抵禦感受到的外來威脅」。

對外企來說，這使任何對中國的投資都成為潛在雷區。今年以來由習近平領導的運動，讓西方管理顧問公司、審計公司等機構遭遇了一連串突擊搜查和拘留行動。同時，「反間諜法」涵蓋範圍擴大，使外企高層主管愈加擔心，在中國展開市場調研等常規商業活動可能被視為「間諜活動」。

報導指出，如今中國經濟已因私營部門投資不振、消費疲軟和青年失業率飆升而步履艱難；而有關在中國做生意風險大增的看法，正妨礙著資金流入。

榮鼎集團（Rhodium Group）分析師魏茲克（Mark Witzke）引述官方數據指出，今年第1季，中國的外商直接投資額劇降到200億美元，遠低於去年第1季的1000億美元。

高盛（Goldman Sachs）經濟學家預計，今年中國的資金流出額將抵消投資流入額，對一個在過去40年資金流入一直多於流出的國家來說，這是一個「相當驚人的變化」。

報導說，對中國領導人來說，一方面向外企施壓，同時還要努力吸引這些企業投資，這樣的試圖平衡之舉充滿風險，有可能使中國失去助力其崛起的資金、技術、理念和管理技能。而這樣的拉鋸戰，使中國各地歷經3年防疫而深陷債務泥潭，又難以創造就業機會且急需資金的城市飽受煎熬。

許多官員表示，他們吸引外資的傳統策略不再奏效。除了上述成都官員赴歐洲招商鎩羽而歸，廣東某縣一名高官最近告訴一個來訪的美國貿易代表團，縣府將對在當地投資的美企決策者，給予投資額10％的回饋，但被代表團拒絕，因為這在美國構成賄賂。

報導引述多項調查及個案指出，不少美國、德國和其他歐洲企業最近決定減少在中國投資，或是暫停增資。太德維商務諮詢公司（TidalWave Solutions）合夥人、住在中國逾20年的強生（Cameron Johnson）說，中國政府政策的不確定性，導致全球企業的董事會一籌莫展。

強生指出，中國政府的「真正關注點是什麼」？是否能在政策方面更加清晰或提供更多指引，以便外企可以制定合規的路線圖。

根據報導，在上海投資的美國晶片廠鼎雲科技（Pixelworks）一直受到當地官員熱烈歡迎及官方支持。然而，Pixelworks仍面臨中國中央政府要求其重組中國子公司的壓力，目的是要確保這家子公司能獨立於Pixelworks在美業務。

為跨國公司提供諮詢服務的商業顧問和律師說，作為中國政府國家安全議程的一環，這種對外企的要求越來越多。為此，Pixelworks不得不將公司一分為二，把中國業務從美國母公司中分離，以便獲得中國監管機構批准其在陸股的IPO申請，而這一過程歷經了艱辛。

報導指出，為了滿足中國的安全關切，Pixelworks最近把15名為美國母公司項目工作的中國籍員工，都遷到辦公樓的另外一層。執行長杜泰德（Todd DeBonis）更表示，6月下旬，幾名中國商務部官員造訪Pixelworks在上海的辦公室，以便「更好地了解」其業務拆分的進展。

杜泰德說，Pixelworks中國部門致力於今年晚些時候向中國監管機構提交IPO申請。要想獲得批准，公司要讓中國政府相信，智慧財產權能夠抵禦任何潛在的美國制裁影響，降低中國股東們的風險，「否則他們不會批准你的申請」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航