《華爾街日報》：習近平對外企的施壓，讓中國經濟關鍵引擎熄火
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報導說，對中國領導人來說，一方面向外企施壓，同時還要努力吸引這些企業投資，這樣的試圖平衡之舉充滿風險，有可能使中國失去助力其崛起的資金、技術、理念和管理技能。而這樣的拉鋸戰，使中國各地歷經3年防疫而深陷債務泥潭，又難以創造就業機會且急需資金的城市飽受煎熬。
（中央社）《華爾街日報》報導，雖然中國各地方政府正忙著向外企示好，卻迎頭撞上了中共總書記習近平的國家安全議程。這使得外企對中國的任何投資都成為潛在雷區，在中國經濟步履艱難之際妨礙資金的流入。
報導指出，四川省會成都市一名貿易官員最近前往歐洲招商引資，卻空手而歸。官員表示，在他對歐洲招商引資的20年生涯裡，這是第一次連一份諒解備忘錄都沒有簽到。
這篇以〈習近平對外企的施壓，讓中國經濟關鍵引擎熄火〉為題的報導指出，中國政府今（2023）年啟動「投資中國年」活動，地方官員們向海外開啟推介宣傳之旅，吸引投資者上門。但這些努力卻迎頭撞上了習近平的國家安全議程，而這一議程著重「抵禦感受到的外來威脅」。
對外企來說，這使任何對中國的投資都成為潛在雷區。今年以來由習近平領導的運動，讓西方管理顧問公司、審計公司等機構遭遇了一連串突擊搜查和拘留行動。同時，「反間諜法」涵蓋範圍擴大，使外企高層主管愈加擔心，在中國展開市場調研等常規商業活動可能被視為「間諜活動」。
報導指出，如今中國經濟已因私營部門投資不振、消費疲軟和青年失業率飆升而步履艱難；而有關在中國做生意風險大增的看法，正妨礙著資金流入。
榮鼎集團（Rhodium Group）分析師魏茲克（Mark Witzke）引述官方數據指出，今年第1季，中國的外商直接投資額劇降到200億美元，遠低於去年第1季的1000億美元。
高盛（Goldman Sachs）經濟學家預計，今年中國的資金流出額將抵消投資流入額，對一個在過去40年資金流入一直多於流出的國家來說，這是一個「相當驚人的變化」。
報導說，對中國領導人來說，一方面向外企施壓，同時還要努力吸引這些企業投資，這樣的試圖平衡之舉充滿風險，有可能使中國失去助力其崛起的資金、技術、理念和管理技能。而這樣的拉鋸戰，使中國各地歷經3年防疫而深陷債務泥潭，又難以創造就業機會且急需資金的城市飽受煎熬。
許多官員表示，他們吸引外資的傳統策略不再奏效。除了上述成都官員赴歐洲招商鎩羽而歸，廣東某縣一名高官最近告訴一個來訪的美國貿易代表團，縣府將對在當地投資的美企決策者，給予投資額10％的回饋，但被代表團拒絕，因為這在美國構成賄賂。
報導引述多項調查及個案指出，不少美國、德國和其他歐洲企業最近決定減少在中國投資，或是暫停增資。太德維商務諮詢公司（TidalWave Solutions）合夥人、住在中國逾20年的強生（Cameron Johnson）說，中國政府政策的不確定性，導致全球企業的董事會一籌莫展。
強生指出，中國政府的「真正關注點是什麼」？是否能在政策方面更加清晰或提供更多指引，以便外企可以制定合規的路線圖。
根據報導，在上海投資的美國晶片廠鼎雲科技（Pixelworks）一直受到當地官員熱烈歡迎及官方支持。然而，Pixelworks仍面臨中國中央政府要求其重組中國子公司的壓力，目的是要確保這家子公司能獨立於Pixelworks在美業務。
為跨國公司提供諮詢服務的商業顧問和律師說，作為中國政府國家安全議程的一環，這種對外企的要求越來越多。為此，Pixelworks不得不將公司一分為二，把中國業務從美國母公司中分離，以便獲得中國監管機構批准其在陸股的IPO申請，而這一過程歷經了艱辛。
報導指出，為了滿足中國的安全關切，Pixelworks最近把15名為美國母公司項目工作的中國籍員工，都遷到辦公樓的另外一層。執行長杜泰德（Todd DeBonis）更表示，6月下旬，幾名中國商務部官員造訪Pixelworks在上海的辦公室，以便「更好地了解」其業務拆分的進展。
杜泰德說，Pixelworks中國部門致力於今年晚些時候向中國監管機構提交IPO申請。要想獲得批准，公司要讓中國政府相信，智慧財產權能夠抵禦任何潛在的美國制裁影響，降低中國股東們的風險，「否則他們不會批准你的申請」。
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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