行政院修法禁「師生戀」出現反彈聲浪，教師與學生交往是否體現真愛與自由？
我們想讓你知道的是
如果師生雙方克盡職守、公私分明、祕密交往，絕不把私人情感帶入課堂中，那麼師生戀完美地符合功利主義。與學生交往的教師會更有教學的動力，而活力充沛的教師可以增進全體學生的學習熱忱。然而，這樣的觀點可能會產生兩個問題。
文：楊承勳（雪梨大學政治經濟學生）
在經典日劇《魔女的條件》中有這樣一個橋段：迷惘的年輕女教師「廣瀨未知」為了辭去教職，決定盡快與男友北井結婚。其原因是她受夠了校長父親幫她做一系列人生安排，並一心只想以「愛」為理由逃避死板的人生。然而，當北井終於鼓起勇氣求婚之時，未知的心中竟毫無喜悅。彷彿這段長久的感情只是虛幻的、有目的地的愛。
就在這時，一名看似魯莽，實際上卻十分體貼、有主見的高中少年黑澤光意外闖進了未知的人生。光幫助未知找回她的訂婚戒指與對生活的熱忱，未知則教導光勇敢面對過去。陷入絕境的兩人相互扶持，成為彼此的心靈寄託。在度過重重難關之後突破魔咒，未知與光終於獲得羨煞眾人的真愛。
隨著2023年台灣掀起的MeToo運動，關於「師生戀」的爭議再次浮出水面。行政院近日通過《性別平等教育法》修正草案，表示教職員不可在與性有關的人際互動上，與學生發展「有違專業倫理之關係」。對此，坊間不乏反彈的聲浪。以下文章為各位梳理兩種支持與反對師生戀的觀點，剷除大眾對於此草案的道德疑慮，並探討師生禁愛令可能解決的兩大難題。
一、權力動態
主流上，支持師生戀的一個強大哲學論點是「真愛」與憲法保障的「自由」。可別小看愛的力量，反對修法的民眾認為，禁愛令剝奪了師生之間的真實情感與自由意志。事實上，這種看法有理可循。如果戀愛中的師生雙方都是平等的參與者，並且基於尊重與真實的情感。兩情相悅之下，外部人士介入干預就是不道德的行徑，其程度不亞於橫刀奪愛。因此，師生禁愛令並沒有足夠的道德基礎，應該被廢除。這樣的觀點被稱為「關係主義」（relationism）。
不過，事實真是如此嗎？反駁之前，讓我們撇除師生戀多是出於盲目、慾望、學業利益、或心理操縱等等的「骯髒假設」。假設師生雙方真有可能因為真愛而自由地選擇在一起。然而，這樣的愛情似乎不能達到長期均衡。經驗向我們證明，在學生畢業後光速分手的師生戀案例層出不窮。若是真愛，為何師生戀大多都會迅速走向崩潰一途？試問那隱藏在甜蜜愛情之中，波濤洶湧的「權力動態」（power dynamics）。
從根本上，師生之間存在著權力不平等，這原先並非甚麼壞事。這份額外的權利能夠協助擁有知識專業的教師，為努力學習的學生鋪墊光明的未來（打好成績、撰寫推薦信）。然而，當這份不平等被捲入愛情的世界中，必將招致「角色」的衝突與瓦解。為了保持良好的師生關係，教師必須保有一定程度的額外權力，才能按照學生的授予應得的獎勵，但這又與戀人間互惠互利的原則嚴重衝突。
假設一名成績不良的學生向教師告白。即使學生是出自真心，而非想利用此關係來達成任何目的，教授仍會因為自己的角色而面臨重大的心理挑戰。在沒有客觀裁量標準的領域（例如作文或申論題），身兼戀人的教師是否將該學生的成績稍微提高，以防止其掛科？若幫學生偷偷提高成績，或許可以促進兩人之間的情愫，但可能丟失身為教師的職責。公正地打分，則可以換來內心的和諧，但喪失戀人間互助的本分。
相同地，假設一名教授向學生表達了他的愛意。即使學生對教授擁有相同的感情，她也可能抱有壓力地去承接這種關係。因為學生必定會憂心，拒絕教授可能導致成績受到損害，就算教授實際上沒有這樣的想法。每當學生萌生分手的想法，她往往也會顧及教師的龐大權力而難以啟齒，只好強忍到畢業。屆時，雙方早已從真愛的童話中解放出來，分手也只不過是走個過場。
因此，即使最初是兩情相悅，師生雙方的心理也會在權力結構的扭曲下逐漸失去自由。經過多次的心理衝突，師生戀終將會被潛在的權力動態所沖散。違反憲法自由權的並不是禁愛令，而是放任師生戀的圈套箝制雙方的自由意志。虛幻的愛，無非是將愛之名冠予「不合格的情感」。長遠看來，一個合格的教師從理論上不可能成為學生合格的戀人，反之亦然。
法國現象學大師梅洛-龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）曾對愛的真假做出簡易的區分：「真正的愛對其整個存在都感興趣，而虛假的愛只涉及其角色。當我改變或所愛的人改變時，愛就結束了。當我們回歸自我，不再擁有角色時，感情就顯露出它虛假的一面。如果是場遲來的愛情，那就叫『四十歲』；如果是異域的愛情，那就叫『旅人』。」
如果是場不平等的愛情，那大概可以叫作「師生」。
二、功利主義
讓我們跳脫抽象的哲學領域。以傳統經濟學的角度來看，只要是成年且雙方認可的情況下，師生戀可以被歸類為雙贏，完美地符合「功利主義」（utilitarianism）。
功利主義者主張的是最大化所有人的總體幸福。如果一種行為或者決策可以提高人們的幸福感，那麼根據功利主義的原則，這種行為就是正確的。所以，如果師生戀可以讓教師和學生都感到更幸福，並且不會降低其他人的幸福感，那麼理論上，師生戀是可被接受的。
的確，如果師生雙方克盡職守、公私分明、祕密交往，絕不把私人情感帶入課堂中，那麼師生戀完美地符合功利主義。與學生交往的教師會更有教學的動力，而活力充沛的教師可以增進全體學生的學習熱忱。研究表明，教育者的熱情與學生的成功有千絲萬縷的關聯（Keller et al., 2016）。只要不涉及差別待遇，一切好談。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航