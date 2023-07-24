行政院修法禁「師生戀」出現反彈聲浪，教師與學生交往是否體現真愛與自由？

文：楊承勳（雪梨大學政治經濟學生）

在經典日劇《魔女的條件》中有這樣一個橋段：迷惘的年輕女教師「廣瀨未知」為了辭去教職，決定盡快與男友北井結婚。其原因是她受夠了校長父親幫她做一系列人生安排，並一心只想以「愛」為理由逃避死板的人生。然而，當北井終於鼓起勇氣求婚之時，未知的心中竟毫無喜悅。彷彿這段長久的感情只是虛幻的、有目的地的愛。

就在這時，一名看似魯莽，實際上卻十分體貼、有主見的高中少年黑澤光意外闖進了未知的人生。光幫助未知找回她的訂婚戒指與對生活的熱忱，未知則教導光勇敢面對過去。陷入絕境的兩人相互扶持，成為彼此的心靈寄託。在度過重重難關之後突破魔咒，未知與光終於獲得羨煞眾人的真愛。

隨著2023年台灣掀起的MeToo運動，關於「師生戀」的爭議再次浮出水面。行政院近日通過《性別平等教育法》修正草案，表示教職員不可在與性有關的人際互動上，與學生發展「有違專業倫理之關係」。對此，坊間不乏反彈的聲浪。以下文章為各位梳理兩種支持與反對師生戀的觀點，剷除大眾對於此草案的道德疑慮，並探討師生禁愛令可能解決的兩大難題。

一、權力動態

主流上，支持師生戀的一個強大哲學論點是「真愛」與憲法保障的「自由」。可別小看愛的力量，反對修法的民眾認為，禁愛令剝奪了師生之間的真實情感與自由意志。事實上，這種看法有理可循。如果戀愛中的師生雙方都是平等的參與者，並且基於尊重與真實的情感。兩情相悅之下，外部人士介入干預就是不道德的行徑，其程度不亞於橫刀奪愛。因此，師生禁愛令並沒有足夠的道德基礎，應該被廢除。這樣的觀點被稱為「關係主義」（relationism）。

不過，事實真是如此嗎？反駁之前，讓我們撇除師生戀多是出於盲目、慾望、學業利益、或心理操縱等等的「骯髒假設」。假設師生雙方真有可能因為真愛而自由地選擇在一起。然而，這樣的愛情似乎不能達到長期均衡。經驗向我們證明，在學生畢業後光速分手的師生戀案例層出不窮。若是真愛，為何師生戀大多都會迅速走向崩潰一途？試問那隱藏在甜蜜愛情之中，波濤洶湧的「權力動態」（power dynamics）。

從根本上，師生之間存在著權力不平等，這原先並非甚麼壞事。這份額外的權利能夠協助擁有知識專業的教師，為努力學習的學生鋪墊光明的未來（打好成績、撰寫推薦信）。然而，當這份不平等被捲入愛情的世界中，必將招致「角色」的衝突與瓦解。為了保持良好的師生關係，教師必須保有一定程度的額外權力，才能按照學生的授予應得的獎勵，但這又與戀人間互惠互利的原則嚴重衝突。

假設一名成績不良的學生向教師告白。即使學生是出自真心，而非想利用此關係來達成任何目的，教授仍會因為自己的角色而面臨重大的心理挑戰。在沒有客觀裁量標準的領域（例如作文或申論題），身兼戀人的教師是否將該學生的成績稍微提高，以防止其掛科？若幫學生偷偷提高成績，或許可以促進兩人之間的情愫，但可能丟失身為教師的職責。公正地打分，則可以換來內心的和諧，但喪失戀人間互助的本分。

相同地，假設一名教授向學生表達了他的愛意。即使學生對教授擁有相同的感情，她也可能抱有壓力地去承接這種關係。因為學生必定會憂心，拒絕教授可能導致成績受到損害，就算教授實際上沒有這樣的想法。每當學生萌生分手的想法，她往往也會顧及教師的龐大權力而難以啟齒，只好強忍到畢業。屆時，雙方早已從真愛的童話中解放出來，分手也只不過是走個過場。

因此，即使最初是兩情相悅，師生雙方的心理也會在權力結構的扭曲下逐漸失去自由。經過多次的心理衝突，師生戀終將會被潛在的權力動態所沖散。違反憲法自由權的並不是禁愛令，而是放任師生戀的圈套箝制雙方的自由意志。虛幻的愛，無非是將愛之名冠予「不合格的情感」。長遠看來，一個合格的教師從理論上不可能成為學生合格的戀人，反之亦然。

法國現象學大師梅洛-龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）曾對愛的真假做出簡易的區分：「真正的愛對其整個存在都感興趣，而虛假的愛只涉及其角色。當我改變或所愛的人改變時，愛就結束了。當我們回歸自我，不再擁有角色時，感情就顯露出它虛假的一面。如果是場遲來的愛情，那就叫『四十歲』；如果是異域的愛情，那就叫『旅人』。」

如果是場不平等的愛情，那大概可以叫作「師生」。

二、功利主義

讓我們跳脫抽象的哲學領域。以傳統經濟學的角度來看，只要是成年且雙方認可的情況下，師生戀可以被歸類為雙贏，完美地符合「功利主義」（utilitarianism）。

功利主義者主張的是最大化所有人的總體幸福。如果一種行為或者決策可以提高人們的幸福感，那麼根據功利主義的原則，這種行為就是正確的。所以，如果師生戀可以讓教師和學生都感到更幸福，並且不會降低其他人的幸福感，那麼理論上，師生戀是可被接受的。

的確，如果師生雙方克盡職守、公私分明、祕密交往，絕不把私人情感帶入課堂中，那麼師生戀完美地符合功利主義。與學生交往的教師會更有教學的動力，而活力充沛的教師可以增進全體學生的學習熱忱。研究表明，教育者的熱情與學生的成功有千絲萬縷的關聯（Keller et al., 2016）。只要不涉及差別待遇，一切好談。