《台海最危險的地方》：馬英九政府對強化南海主權有構想與做法，卻面對形勢比人強的困境

文：林正義

台灣的南海政策與美方看法

在中國實際掌控黃岩島附近海域之後，2013年1月22日，菲律賓政府將「菲律賓與中國在西菲律賓海（南海）的海洋管轄權引起的爭端」仲裁的書面通知及權利主張，提交給中國；2月19日，中國向菲律賓提交照會闡述中方在南海問題上的立場和主張，並拒絕接受書面通知，並將其退還給菲律賓。

中國在2013年8月1日、2014年5月21日分別向仲裁庭重申不接受菲律賓提起的仲裁，也不參與仲裁程序。2014年12月7日，中國外交部提出「關於菲律賓共和國所提南海仲裁案管轄權問題的立場文件」，指出此一仲裁案實質上涉及「南海部分島礁的領土主權問題」、「構成海域劃界」，中國在2006年聲明已加以排除，不得提交仲裁，而在北京提出文件之前二天，越南首度向仲裁庭提請注意的聲明。

相較於菲律賓、中國、越南直接涉入仲裁案，台灣一開始沒有直接對此一仲裁案表達贊成或反對，但U形線的主張卻形同受到挑戰，而太平島雖未被菲律賓訴狀列為「中國佔領或控制」的島礁，卻被該國部分媒體評論視之為「岩礁」（rock），只能有12海里、24海里臨接區，不能有200海里專屬經濟區。

南海島礁聲索國反對中國提出的九段線地圖及其相關主張，歐巴馬政府支持菲律賓將九段線爭議提交國際仲裁。川普、拜登政府反對中國的九段線，意味它也反對台灣的U形線，但因台灣採取模糊隱晦立場，未如中國送交聯合國大陸礁層界限委員會，因此，並非美國直接質疑的主要對象。越南雖不是黃岩島的聲索方，但同為南沙島礁聲索國，支持菲律賓尋求法律途徑解決的作法。南海周邊國家如菲律賓改稱南海為「西菲律賓海」，越南改稱南海為「東海」，直接在用語上挑戰台海兩岸慣稱的「南海」。國際仲裁庭對九段線的國際海洋法意涵無論做出何種仲裁，台灣與中國將同受衝擊。

2014年2月，前美國國安會東亞事務資深主任貝德（Jeffrey Bader）呼籲歐巴馬政府與台灣討論，盼台灣澄清對九段線的立場，與《聯合國海洋法公約》能否有一致性。4月，美國戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser），建議台灣藉由說明九段線的意義來緩和南海緊張，使其海洋權利主張可符合《聯合國海洋法公約》，認為這可獲得東協歡迎甚或支持台北加入「南海行為準則」的談判，也可施壓北京對九段線說明更為清楚，使各國重疊的海洋主張可獲得管理。

葛來儀一項表達對台海兩岸在南海軍事合作的疑慮，也多次呼籲台灣了解此事的敏感性。8至9月，新美國安全中心（Center for a New American Security）亞太安全計畫資深主任克羅寧（Patrick Cronin）批評馬英九政府忽略美方促請停止在太平島的港口興建計畫，也不願澄清U形線的國際法依據。

對美國而言，台灣發表軟性道德性的聲明訴求，最符合美國利益，台灣採取任何可能複雜化南沙情勢的措施（諸如火砲射擊、飛彈部署、港口修建、海軍陸戰隊回防等），並非美國政府所樂見。

美國也不支持台海兩岸在南海事務的合作，致使美國在南海的政策更為複雜化。歐巴馬政府對台灣與美國軍事盟邦菲律賓、日本，在南海、東海的利益衝突，不願見到美國出售給台灣的武器，被用於對抗菲律賓與日本，或者部署在太平島。2012年6月，助理國務卿坎博在一項會議上，提到美國官員表達關切台灣與中國在南海合作的發展，台灣官員則保證會非常小心處理；12月，坎博在一項活動上提到，美國官員向台灣強調，在東海釣魚台問題上，美國期待台灣不要採取行動，挑起誤會或緊張。

美國部分專家認為即使台海兩岸在東海與南海爭議海域沒有明顯的協調，但在2012年9月，兩岸在釣魚台12海里之內採取各自卻平行的行動，已對日本造成壓力，更何況台灣在該次海上軍事部署是美製的武器系統。2013年5月，馬英九派拉法葉巡防艦到巴士海峽護漁，多少是對美方顧慮的回應。

美中在南海的角力增加，中國的「填海造陸」提高了南海軍事化的趨勢，加上中國海警與海軍的海上執法日趨頻繁，美國與菲律賓也強化防衛合作，對台灣往返南沙太平島的交通線與台灣西南安全戰略環境，形成新的變數。中國在南海加大管轄權的作為，在兩岸關係緩和之下，對台灣衝擊較小，一旦民進黨執政，兩岸因台灣政黨輪替而出現緊張時，中國箝制台灣西南方向安全的優勢將有所提升，也對台灣在東沙島或太平島的守軍、海空交通線安全，造成新的軍事威脅。

馬英九總統對中國建造人工島礁，沒有批判但指出不能因此主張領海等權利，需依規定要畫500公尺安全區，「不見得不符合《聯合國海洋法公約》規定，只要不主張是領土，在國際法上並沒有可責難之處。」相較於馬總統樂觀的看法，美國國防部在每一年度中國軍力發展報告，持續警告注意中國可能對東沙島、南沙太平島，採取兩棲登陸的軍事行動方案。

2014年1月起，馬政府開始在太平島興建碼頭（聯絡道212公尺、碼頭一108公尺、碼頭二210公尺）及機場跑道強化工程（助航燈光增設、跑道槽縫更新、加儲油設施增設、跑道排水設施改善）。一般認為此一工程完成，除了可以使物資的運補可透過機械搬運，縮短運補時程，提升巡護機動性和搜救能力，也可成為「海上漁民臨時避難場所」或者成為「搜索救難中心」。