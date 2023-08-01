《台海最危險的地方》：馬英九政府對強化南海主權有構想與做法，卻面對形勢比人強的困境
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《台海最危險的地方》經由南海黃岩島、東海釣魚台的緊張情勢，探索在歐巴馬「亞太再平衡」戰略、習近平的中美「新型大國關係」，如何菲律賓、日本等第三國所引起的危機中受到影響，美國與中國又如何進行分歧、衝突管控。
文：林正義
台灣的南海政策與美方看法
在中國實際掌控黃岩島附近海域之後，2013年1月22日，菲律賓政府將「菲律賓與中國在西菲律賓海（南海）的海洋管轄權引起的爭端」仲裁的書面通知及權利主張，提交給中國；2月19日，中國向菲律賓提交照會闡述中方在南海問題上的立場和主張，並拒絕接受書面通知，並將其退還給菲律賓。
中國在2013年8月1日、2014年5月21日分別向仲裁庭重申不接受菲律賓提起的仲裁，也不參與仲裁程序。2014年12月7日，中國外交部提出「關於菲律賓共和國所提南海仲裁案管轄權問題的立場文件」，指出此一仲裁案實質上涉及「南海部分島礁的領土主權問題」、「構成海域劃界」，中國在2006年聲明已加以排除，不得提交仲裁，而在北京提出文件之前二天，越南首度向仲裁庭提請注意的聲明。
相較於菲律賓、中國、越南直接涉入仲裁案，台灣一開始沒有直接對此一仲裁案表達贊成或反對，但U形線的主張卻形同受到挑戰，而太平島雖未被菲律賓訴狀列為「中國佔領或控制」的島礁，卻被該國部分媒體評論視之為「岩礁」（rock），只能有12海里、24海里臨接區，不能有200海里專屬經濟區。
南海島礁聲索國反對中國提出的九段線地圖及其相關主張，歐巴馬政府支持菲律賓將九段線爭議提交國際仲裁。川普、拜登政府反對中國的九段線，意味它也反對台灣的U形線，但因台灣採取模糊隱晦立場，未如中國送交聯合國大陸礁層界限委員會，因此，並非美國直接質疑的主要對象。越南雖不是黃岩島的聲索方，但同為南沙島礁聲索國，支持菲律賓尋求法律途徑解決的作法。南海周邊國家如菲律賓改稱南海為「西菲律賓海」，越南改稱南海為「東海」，直接在用語上挑戰台海兩岸慣稱的「南海」。國際仲裁庭對九段線的國際海洋法意涵無論做出何種仲裁，台灣與中國將同受衝擊。
2014年2月，前美國國安會東亞事務資深主任貝德（Jeffrey Bader）呼籲歐巴馬政府與台灣討論，盼台灣澄清對九段線的立場，與《聯合國海洋法公約》能否有一致性。4月，美國戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser），建議台灣藉由說明九段線的意義來緩和南海緊張，使其海洋權利主張可符合《聯合國海洋法公約》，認為這可獲得東協歡迎甚或支持台北加入「南海行為準則」的談判，也可施壓北京對九段線說明更為清楚，使各國重疊的海洋主張可獲得管理。
葛來儀一項表達對台海兩岸在南海軍事合作的疑慮，也多次呼籲台灣了解此事的敏感性。8至9月，新美國安全中心（Center for a New American Security）亞太安全計畫資深主任克羅寧（Patrick Cronin）批評馬英九政府忽略美方促請停止在太平島的港口興建計畫，也不願澄清U形線的國際法依據。
對美國而言，台灣發表軟性道德性的聲明訴求，最符合美國利益，台灣採取任何可能複雜化南沙情勢的措施（諸如火砲射擊、飛彈部署、港口修建、海軍陸戰隊回防等），並非美國政府所樂見。
美國也不支持台海兩岸在南海事務的合作，致使美國在南海的政策更為複雜化。歐巴馬政府對台灣與美國軍事盟邦菲律賓、日本，在南海、東海的利益衝突，不願見到美國出售給台灣的武器，被用於對抗菲律賓與日本，或者部署在太平島。2012年6月，助理國務卿坎博在一項會議上，提到美國官員表達關切台灣與中國在南海合作的發展，台灣官員則保證會非常小心處理；12月，坎博在一項活動上提到，美國官員向台灣強調，在東海釣魚台問題上，美國期待台灣不要採取行動，挑起誤會或緊張。
美國部分專家認為即使台海兩岸在東海與南海爭議海域沒有明顯的協調，但在2012年9月，兩岸在釣魚台12海里之內採取各自卻平行的行動，已對日本造成壓力，更何況台灣在該次海上軍事部署是美製的武器系統。2013年5月，馬英九派拉法葉巡防艦到巴士海峽護漁，多少是對美方顧慮的回應。
美中在南海的角力增加，中國的「填海造陸」提高了南海軍事化的趨勢，加上中國海警與海軍的海上執法日趨頻繁，美國與菲律賓也強化防衛合作，對台灣往返南沙太平島的交通線與台灣西南安全戰略環境，形成新的變數。中國在南海加大管轄權的作為，在兩岸關係緩和之下，對台灣衝擊較小，一旦民進黨執政，兩岸因台灣政黨輪替而出現緊張時，中國箝制台灣西南方向安全的優勢將有所提升，也對台灣在東沙島或太平島的守軍、海空交通線安全，造成新的軍事威脅。
馬英九總統對中國建造人工島礁，沒有批判但指出不能因此主張領海等權利，需依規定要畫500公尺安全區，「不見得不符合《聯合國海洋法公約》規定，只要不主張是領土，在國際法上並沒有可責難之處。」相較於馬總統樂觀的看法，美國國防部在每一年度中國軍力發展報告，持續警告注意中國可能對東沙島、南沙太平島，採取兩棲登陸的軍事行動方案。
2014年1月起，馬政府開始在太平島興建碼頭（聯絡道212公尺、碼頭一108公尺、碼頭二210公尺）及機場跑道強化工程（助航燈光增設、跑道槽縫更新、加儲油設施增設、跑道排水設施改善）。一般認為此一工程完成，除了可以使物資的運補可透過機械搬運，縮短運補時程，提升巡護機動性和搜救能力，也可成為「海上漁民臨時避難場所」或者成為「搜索救難中心」。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號