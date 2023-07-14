新加坡交通部長涉貪遭調查，恐衝擊人民行動黨下屆國會選舉選情

（中央社）新加坡被視為全球最清廉的國家之一，12日卻傳出交通部長易華仁涉及一項貪污調查。觀察家分析，這起事件重創人民行動黨及政府聲望，若處理不好，恐影響執政黨下屆國會大選選情。

新加坡貪污調查局昨天發布新聞稿指出，交通部長易華仁（S Iswaran）正協助調查當局發現的一起案件，由於調查仍在進行中，無法提供更多細節，但強調新加坡對貪污採取嚴格「零容忍」的態度。星總理李顯龍已指示易華仁休假，直到調查完成。

綜合「海峽時報」（The Straits Times）、聯合早報報導，政治觀察家分析，易華仁涉及貪污調查重創人民行動黨及星政府聲望，特別是他們向來以廉潔自豪。若處理不好，恐影響長期執政的人民行動黨在下屆國會大選的選情。

新加坡最遲須在2025年11月舉行下屆國會大選。

觀察家指出，很重要的是，星政府必須強化對錯誤行為的零容忍立場，並對進行中的調查保持公開及透明態度。

新加坡管理大學法學院副教授陳慶文（Eugene Tan）表示，易華仁在協助調查期間休假，對人民行動黨政府是很大的衝擊；暫時卸下部長職務「代表初步證據顯示有違法行為」。

新加坡政策研究所資深研究員許林珠認為，調查結果可能好、也可能壞，但在結果出爐前，必須秉持「無罪推論」原則。

人民行動黨政治人物近來接連發生爭議事件，包括新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、內政部長尚穆根（K Shanmugam）因向政府租用黑白洋房而被質疑過程中有不當行為。經貪污調查局調查後，證實兩人並無不法行為。

另一起事件為新加坡國會議長陳川仁今年4月在國會開會期間私下低語，批評反對黨國會議員林志蔚為「他媽的民粹主義者」，引發熱議。陳川仁事後已向林志蔚致歉。

新加坡國立大學社會學系副教授陳恩賜（Tan Ern Ser）分析，在當前經濟充滿挑戰、民眾更具批判性的環境下，近期這些事件對人民行動黨來說恐是最糟的危機之一，「接二連三發生這些事情，對執政黨絲毫沒有幫助」。

另一方面，陳慶文觀察，最大挑戰在於管控民眾對人民行動黨達不到自己設下高標準的觀感。

他表示，目前進行的調查幾乎一定會成為選舉議題，激發是否需要更多監督與制衡的討論。

也有觀察家認為，如果星政府沒有好好處理這些事件，勢必會削弱民眾對政府的信任。

陳慶文指出，新加坡下屆國會大選中，人民行動黨在西海岸集選區的選情恐面臨較大挑戰。儘管易華仁被證明無罪，行動黨應該也不會再派他競選議員。

現年61歲的易華仁是西海岸集選區的領軍人物，多年來都是這個選區的國會議員。不過，2020年國會大選中，人民行動黨在該選區僅獲得51.68%的選票，險勝反對黨新加坡前進黨。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範