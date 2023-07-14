從永續策展到循環移展，ISO永續經驗跨域合作在地環境教育
我們想讓你知道的是
由TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團與綠屋共同舉辦的永續展《2222－未來選擇地》活動雖已落幕，但永續發展的承諾依然延續，2222團隊將永續策展模式與黑松教育基金會合作十週年特展《在地學成 永續未來》，推廣深耕桃園10年的環境教育成果，要讓孩子以在地為榮！
《2222－未來選擇地》永續概念展透過未來年份的視角，號召當下的每個人都可以做出一個「Better Choice」，這樣的核心精神也落實到策展的規劃與執行：「如何選擇更好的策展方式？」是主辦單位TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene）對永續發展承諾的實踐，因此，展覽採用ISO 20121的永續性活動管理標準，TNL Mediagene成為亞洲首家通過英國標準協會（BSI）公正第三方驗證，獲得此國際證書的媒體集團。
《2222－未來選擇地》策展團隊認為，ISO 20121的永續策展經驗十分值得分享與擴散，幸運的是，在2023年3月份遇見了長期致力於環境教育與地方創生的黑松教育基金會，一個以永續為共同理念的循環移展合作正式展開，並在6月成功實現於黑松教育基金會十週年特展—《在地學成 永續未來》。
從「永續策展」到「循環移展」
在一般的展覽活動中，常常忽略舉辦活動所產生的外部成本，而永續策展則強調在展覽設計、活動管理中注重環境友善、社會公益和經濟效益的平衡。《2222－未來選擇地》策展團隊在裝置與展品的設計上，更強調循環設計和資源再利用的重要性，避免展覽品在活動落幕時淪為一次性的廢棄物。因此，我們與永續理念相符的黑松教育基金會一起延續展品價值，將4月份撤展於臺北華山文創園區的展品與硬體，經整理與設計後，在6月份進駐桃園虎頭山創新園區，讓更多孩子可以學習環境永續。
黑松教育基金會10年環境教育成果豐碩
黑松教育基金會邁入10週年，長期深耕桃園推廣環境特色教育三大計畫，10年來吸引逾四萬名師生參與！為分享環境教育成果、擴大影響力，在今年6/9-10於桃園虎頭山創新園區舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展，將深耕在地的環境教育成果公開分享給社會大眾。
黑松教育基金會一直秉持「將教育的主導權還給孩子」的環境教育精神，因此在特展開幕式也邀請孩子參與主持、並親自介紹計畫成果。基金會長期陪伴的桃園在地小學也一同共襄盛舉，像是桃園市霄裡國小過去在基金會「愛地兒點子計畫」中，以「拯救水資源危機」為主題，精心打造「霄裡埤塘好奇號」的水下攝影探測器，而這次學生也特別將成品帶到現場，親身示範與說明，希望讓更多人一起保護生態環境。在「校園成果嘉年華」更是由11所桃園當地的國小學生進行擺攤交流，給予孩子展現創意及才能的舞台，讓觀展民眾也能一起用孩子的視角來了解家鄉自然、人文環境，並欣賞孩子們交流的成果。
永續策展合作，與黑松教育基金會共同完成ESG成果
黑松教育基金會對於地方關懷與環境教育的重視也反應在策展細節裡，在與2222團隊合作的策展過程中，展現出對永續發展的行動力。
從環境的角度來看，以減少展場的一次性耗材，實現策展的減廢目標，重複使用《2222－未來選擇地》的設備與道具，例如：以甘蔗板製作的展牆、綠色餐桌與互動道具等展品。藉此更讓參與的孩子學習「珍惜資源、愛護物品」，打造兼具教育意義的永續展場。
在社會公益面上，透過辦理在地永續論壇，邀請專家學者談論氣候變遷與永續發展的議題，以及安排桃園在地小學的老生分享環境教育推廣的經驗。藉由交流與分享，加深觀眾對於環境議題的認識，也啟發更多人對永續發展的思考和行動。
此外，從促進地方經濟發展的角度來看，這次活動特別選擇桃園在地的供應商，包括永續展攤Mangodan芒菓丹、燈光音響工程廠商和食品安全合格的團膳業者。不僅促進了桃園在地的發展，更減少了活動籌備運輸的碳里程，實現了環境和經濟上的永續發展。
期許永續經驗傳承，與企業共創永續價值
這次的合作為TNL Mediagene和黑松教育基金會帶來了具有重要意義的成果，彰顯了兩者對於永續策展和環境教育的共同承諾。這樣的合作為未來的活動策劃提供了寶貴的經驗和啟示，呼籲更多組織和個人加入永續行動，共同建立一個更可持續的未來。透過這樣的合作，我們相信可以為社會的永續發展做出積極的貢獻，並將永續的價值觀傳遞給更廣大的群眾。
延伸閱讀：
亞洲媒體首獲國際ISO永續認證！TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團《2222－未來選擇地》推動永續發展有成
關於《2222－未來選擇地》
《2222－未來選擇地》永續概念展於2023.01.06~04.05在台北華山文創園區舉辦，是 TNL Mediagene 倡導永續發展的重點專案之一。關鍵評論網透過線上持續進行ESG議題的專題報導，也透過實體策展走入人群。
關於黑松教育基金會
黑松教育基金會成立於2013年，以提升兒童及青少年之生活教育為宗旨，期望透過培養「愛自己、愛別人、愛地球」的三愛理念，傳遞飲食健康、關心公益與綠色環保等正確的生活態度。
責任編輯：Joanna
核稿編輯：Street
“《2222－未來選擇地》”的相關議題
- 2023-07-14 從永續策展到循環移展，ISO永續經驗跨域合作在地環境教育
- 2023-06-13 亞洲媒體首獲國際ISO永續認證！TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團《2222－未來選擇地》推動永續發展有成
- 2023-04-20 績效出爐！《2222－未來選擇地》首個永續展覽活動導入 ISO 20121永續性活動管理系統，接軌國際標準
Tags：
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢