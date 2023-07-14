2023/07/14,
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從永續策展到循環移展，ISO永續經驗跨域合作在地環境教育

從永續策展到循環移展，ISO永續經驗跨域合作在地環境教育

我們想讓你知道的是

由TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團與綠屋共同舉辦的永續展《2222－未來選擇地》活動雖已落幕，但永續發展的承諾依然延續，2222團隊將永續策展模式與黑松教育基金會合作十週年特展《在地學成 永續未來》，推廣深耕桃園10年的環境教育成果，要讓孩子以在地為榮！

《2222－未來選擇地》永續概念展透過未來年份的視角，號召當下的每個人都可以做出一個「Better Choice」，這樣的核心精神也落實到策展的規劃與執行：「如何選擇更好的策展方式？」是主辦單位TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene）對永續發展承諾的實踐，因此，展覽採用ISO 20121的永續性活動管理標準，TNL Mediagene成為亞洲首家通過英國標準協會（BSI）公正第三方驗證，獲得此國際證書的媒體集團。

《2222－未來選擇地》策展團隊認為，ISO 20121的永續策展經驗十分值得分享與擴散，幸運的是，在2023年3月份遇見了長期致力於環境教育與地方創生的黑松教育基金會，一個以永續為共同理念的循環移展合作正式展開，並在6月成功實現於黑松教育基金會十週年特展—《在地學成 永續未來》。

從「永續策展」到「循環移展」

在一般的展覽活動中，常常忽略舉辦活動所產生的外部成本，而永續策展則強調在展覽設計、活動管理中注重環境友善、社會公益和經濟效益的平衡。《2222－未來選擇地》策展團隊在裝置與展品的設計上，更強調循環設計和資源再利用的重要性，避免展覽品在活動落幕時淪為一次性的廢棄物。因此，我們與永續理念相符的黑松教育基金會一起延續展品價值，將4月份撤展於臺北華山文創園區的展品與硬體，經整理與設計後，在6月份進駐桃園虎頭山創新園區，讓更多孩子可以學習環境永續。

黑松教育基金會10年環境教育成果豐碩

黑松教育基金會邁入10週年，長期深耕桃園推廣環境特色教育三大計畫，10年來吸引逾四萬名師生參與！為分享環境教育成果、擴大影響力，在今年6/9-10於桃園虎頭山創新園區舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展，將深耕在地的環境教育成果公開分享給社會大眾。

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Photo Credit：黑松教育基金會

黑松教育基金會一直秉持「將教育的主導權還給孩子」的環境教育精神，因此在特展開幕式也邀請孩子參與主持、並親自介紹計畫成果。基金會長期陪伴的桃園在地小學也一同共襄盛舉，像是桃園市霄裡國小過去在基金會「愛地兒點子計畫」中，以「拯救水資源危機」為主題，精心打造「霄裡埤塘好奇號」的水下攝影探測器，而這次學生也特別將成品帶到現場，親身示範與說明，希望讓更多人一起保護生態環境。在「校園成果嘉年華」更是由11所桃園當地的國小學生進行擺攤交流，給予孩子展現創意及才能的舞台，讓觀展民眾也能一起用孩子的視角來了解家鄉自然、人文環境，並欣賞孩子們交流的成果。

了解更多黑松教育基金會10週年特展

永續策展合作，與黑松教育基金會共同完成ESG成果

黑松教育基金會對於地方關懷與環境教育的重視也反應在策展細節裡，在與2222團隊合作的策展過程中，展現出對永續發展的行動力。

從環境的角度來看，以減少展場的一次性耗材，實現策展的減廢目標，重複使用《2222－未來選擇地》的設備與道具，例如：以甘蔗板製作的展牆、綠色餐桌與互動道具等展品。藉此更讓參與的孩子學習「珍惜資源、愛護物品」，打造兼具教育意義的永續展場。

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Photo Credit：黑松教育基金會'

在社會公益面上，透過辦理在地永續論壇，邀請專家學者談論氣候變遷與永續發展的議題，以及安排桃園在地小學的老生分享環境教育推廣的經驗。藉由交流與分享，加深觀眾對於環境議題的認識，也啟發更多人對永續發展的思考和行動。

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Photo Credit：黑松教育基金會

此外，從促進地方經濟發展的角度來看，這次活動特別選擇桃園在地的供應商，包括永續展攤Mangodan芒菓丹、燈光音響工程廠商和食品安全合格的團膳業者。不僅促進了桃園在地的發展，更減少了活動籌備運輸的碳里程，實現了環境和經濟上的永續發展。

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Photo Credit：黑松教育基金會

期許永續經驗傳承，與企業共創永續價值

這次的合作為TNL Mediagene和黑松教育基金會帶來了具有重要意義的成果，彰顯了兩者對於永續策展和環境教育的共同承諾。這樣的合作為未來的活動策劃提供了寶貴的經驗和啟示，呼籲更多組織和個人加入永續行動，共同建立一個更可持續的未來。透過這樣的合作，我們相信可以為社會的永續發展做出積極的貢獻，並將永續的價值觀傳遞給更廣大的群眾。

延伸閱讀：

亞洲媒體首獲國際ISO永續認證！TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團《2222－未來選擇地》推動永續發展有成

 

關於《2222－未來選擇地》

《2222－未來選擇地》永續概念展於2023.01.06~04.05在台北華山文創園區舉辦，是 TNL Mediagene 倡導永續發展的重點專案之一。關鍵評論網透過線上持續進行ESG議題的專題報導，也透過實體策展走入人群。

關於黑松教育基金會

黑松教育基金會成立於2013年，以提升兒童及青少年之生活教育為宗旨，期望透過培養「愛自己、愛別人、愛地球」的三愛理念，傳遞飲食健康、關心公益與綠色環保等正確的生活態度。

責任編輯：Joanna
核稿編輯：Street


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