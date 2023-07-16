我今天就想告訴大家：藍帶畢業沒什麼了不起，花錢就可以，誰都能辦到
我們想讓你知道的是
自從開了粉專， 很多人會問：「喔藍帶好不好？」或「哇你是藍帶主廚！」，或「我女兒想去藍帶想問你一些問題」，好像藍帶畢業很了不起似的。我今天就想告訴大家， 藍帶畢業沒什麼了不起。花錢就可以，誰都能辦到。
關於藍帶
今天寫這篇，我覺得很多人會恨我。可是想了很久，我還是決定寫ㄧ寫。
因為自從開了粉專，很多人會問：「喔藍帶好不好？」或「哇你是藍帶主廚！」，或「我女兒想去藍帶想問你一些問題」，好像藍帶畢業很了不起似的。
我今天就想告訴大家，藍帶畢業沒什麼了不起。
花錢就可以，誰都能辦到。
藍帶烘培分三個等級（現在好像四個）。如果你上full time，不到一年就可結業拿到證書，也很好入學，高中文憑就可以了。
你ㄧ定會想，喔在巴黎上課很厲害吧？其實也沒有。
我ㄧ開始進入巴黎藍帶時，覺得很荒謬，因為沒有打蛋器，全部手打。你可以想像有多浪費時間，而且因為沒有機器。能做的品項很有限，學的蛋糕，陽春到在台灣ㄧ定賣不掉。
初級班上完，中級我是在加拿大上的。很驚訝的是，加拿大的藍帶就專精多了，機器與配方、訓練專業程度、難度遠遠勝法國。
上完中級後，為了讓文憑上寫「法國畢業」，我回到法國上高級班。
高級班比較難，而且只用法文教學，可是學的還是7788，而且很多時後都在做拉糖這種沒有商業價值的事。拉糖雕塑很好玩啊，可是不能賣啊。
畢業後，我覺得完全沒有學到真正的商業知識，後來又自己報名了巴黎另一間沒什麼名氣的學院，花了ㄧ年。這個學院教的就是非常商業化，能大量生產控管的東西，比藍帶強好幾倍吧！
我想講的是，藍帶在每個國家是不一樣的，從食譜到教學方式都不同，巴黎沒有比較好。然後不要為了怕法文教學跑去倫敦上（聽說教的更差），日本與加拿大都比較好。如果是為了去巴黎體驗巴黎生活，約會法國帥哥（大推）順便學習，為了頭銜的話可以去。
就像巴黎藍帶很多日本飯店派來進修的甜點師，每個技藝都強過藍帶的講師，老師還得請他們示範，真的很好笑。可是為了藍帶證書他們還是來了。
可是如果是為了實用，真的想走餐飲這條路，那去上美國那種專業的四年餐飲學院，我覺得管用的多，或是高餐都好的多。
所以每次有人說我是什麼藍帶主廚，我都他ㄇ的很心虛。然後同班畢業的，只有我到現在還在做烘培吧。
以上是個人小小看法（藍帶畢業不要打我）。還有這是18年前的經驗，現在可能不ㄧ樣了。給想學餐飲的人小小薦議。
喔還有藍帶比較貴啦！
本文經馬卡人妻血淚廚房歷險記授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
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