文：馬卡人妻血淚廚房歷險記

關於藍帶

今天寫這篇，我覺得很多人會恨我。可是想了很久，我還是決定寫ㄧ寫。

因為自從開了粉專，很多人會問：「喔藍帶好不好？」或「哇你是藍帶主廚！」，或「我女兒想去藍帶想問你一些問題」，好像藍帶畢業很了不起似的。

我今天就想告訴大家，藍帶畢業沒什麼了不起。

花錢就可以，誰都能辦到。

藍帶烘培分三個等級（現在好像四個）。如果你上full time，不到一年就可結業拿到證書，也很好入學，高中文憑就可以了。

你ㄧ定會想，喔在巴黎上課很厲害吧？其實也沒有。

我ㄧ開始進入巴黎藍帶時，覺得很荒謬，因為沒有打蛋器，全部手打。你可以想像有多浪費時間，而且因為沒有機器。能做的品項很有限，學的蛋糕，陽春到在台灣ㄧ定賣不掉。

初級班上完，中級我是在加拿大上的。很驚訝的是，加拿大的藍帶就專精多了，機器與配方、訓練專業程度、難度遠遠勝法國。

上完中級後，為了讓文憑上寫「法國畢業」，我回到法國上高級班。

高級班比較難，而且只用法文教學，可是學的還是7788，而且很多時後都在做拉糖這種沒有商業價值的事。拉糖雕塑很好玩啊，可是不能賣啊。

畢業後，我覺得完全沒有學到真正的商業知識，後來又自己報名了巴黎另一間沒什麼名氣的學院，花了ㄧ年。這個學院教的就是非常商業化，能大量生產控管的東西，比藍帶強好幾倍吧！

我想講的是，藍帶在每個國家是不一樣的，從食譜到教學方式都不同，巴黎沒有比較好。然後不要為了怕法文教學跑去倫敦上（聽說教的更差），日本與加拿大都比較好。如果是為了去巴黎體驗巴黎生活，約會法國帥哥（大推）順便學習，為了頭銜的話可以去。

就像巴黎藍帶很多日本飯店派來進修的甜點師，每個技藝都強過藍帶的講師，老師還得請他們示範，真的很好笑。可是為了藍帶證書他們還是來了。

可是如果是為了實用，真的想走餐飲這條路，那去上美國那種專業的四年餐飲學院，我覺得管用的多，或是高餐都好的多。

所以每次有人說我是什麼藍帶主廚，我都他ㄇ的很心虛。然後同班畢業的，只有我到現在還在做烘培吧。

以上是個人小小看法（藍帶畢業不要打我）。還有這是18年前的經驗，現在可能不ㄧ樣了。給想學餐飲的人小小薦議。

喔還有藍帶比較貴啦！

Photo Credit: 馬卡人妻血淚廚房歷險記

本文經馬卡人妻血淚廚房歷險記授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航