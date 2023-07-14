COVID-19疫情掀起露營風潮，固定式露營車變身民宿成為法規灰色地帶
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COVID-19期間，帶動國旅熱潮，遇上國內住房費用越漲越高，露營成為高CP值的替代方案！有別於傳統露營，露營拖車、固定式露營車，甚至住進打造的有如渡假飯店一般的豪華露營帳篷，人氣高漲，成為一種OUTDOOR時尚的象徵。露營方式越變越多，政府規管的難度也跟著提升。
在COVID-19疫情期間，不少民眾來到山區或海邊露營，親山戲水既解悶也防疫，如今疫情和緩，國旅住宿費用漲到一般消費者吃不消，露營顯得相對親民，而且不少營地、民宿提供露營車、露營拖車或是豪華帳篷等選項，吸引「露友」租賃、改裝或購買露營車出遊。但是，露營車停哪裡、露營地的選擇，有許多眉角要注意。
（中央社）近年常有露營車輛趴趴走，中華民國露營休閒車協會理事長郭冠雄估計，大約60％的民間營地有提供露營車或拖車出租，疫情催生露營風潮，國旅住房費用飆升也讓露營成為經濟選項。
目前是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情降階後的第1個暑假，除了傳統的搭帳篷露營，也有露營車輛（包括可附掛在車輛後面的露營拖車、固定式拖車等）、豪華帳篷，從簡約風到奢華風的多樣選項，「露友」常在臉書社團分享心得。
中華民國露營休閒車協會理事長郭冠雄告訴《中央社》記者，雖然民國93年左右就有業者從國外引進露營車，可是價格不親民，露營車旅遊成本比單純露營高好幾倍，成長速度極為緩慢，直到疫情期間才改觀。
郭冠雄指出，露營拖車跟露營車在台灣估計已超過2000輛，60％的營地也有相關設備租賃。分析會受到旅客歡迎的原因，他認為，疫情導致民眾不能出國，多餘的旅遊經費就花在購買露營車、改裝露營車或露營拖車上。
除此之外，郭冠雄表示，比起鄰近國家，國內旅宿業的住宿太貴，平均每晚房價已經突破新台幣4000元，讓有意願從事戶外休閒活動的旅客就會選擇到露營地住露營車；露營車業者李奇嶽分析，國內外住宿房價在疫情趨緩後飆漲，讓有些旅客選擇露營車，來節省住宿及交通費，成為高CP值的選項。
郭冠雄指出，進口的輕型露營拖車約新台幣75萬到95萬元不等，重型的露營拖車上看105萬到106萬不等；露營車要價300萬元，中古改裝車落則在10萬元到50萬元不等，是比較省錢，但也涉及法規，就怕改過頭使得驗車過不了關，因此改裝業者跟車友都要審慎考量。
有別於露友分享不同程度的中古改裝露營車，公路總局所認定的露營車，是為專供露營使用的完成車，其特種設備應至少具備包括床舖、側邊帳及合格汽車用滅火器。
目前規定露營車是從新車端要求應符合交通部規定安全檢驗標準，取得安全審驗合格證明書後辦理登檢領照，在嚴格把關下，據公路總局統計，2019年至今共有178輛於領牌時以露營車登記。
公路總局指出，至於使用中汽車變更是依道路交通安全規則第23條及附件15汽車設備規格變更規定辦理，目前並無露營車變更規範。
固定式露營車形同住民宿，消費權益睜大眼
露營深受親子喜愛，目前有免搭帳蓬的懶人露營，其中固定式露營車形同民宿住房，管理處於灰色地帶，由各主管機關視個案認定合法與否，消費者要注意訂房、保險等相關權益。
一位進軍露營車旅遊的旅館業者分析，經歷了COVID-19疫情，旅客偏好戶外旅遊，尤其國旅親子市場也青睞露營車的旅遊方式，如果能妥善規劃，未來也許可增加1到2成的國際旅客來體驗露營車遊台灣。
中華民國露營休閒車協會理事長郭冠雄告訴《中央社》記者，露營車、露營拖車、豪華帳篷等多樣選擇，已經逐漸成為台灣旅客露營的主流形式，估計全台約有60％的營地有提供。
一些露營場會提供固定式露營車，有的民宿、渡假飯店本身有客房，但也用固定式露營車接電又接水，額外增加住宿量，就像不同的「房型」，有不同的訂價套餐，迎合想省點錢或懶得搭帳蓬的露營客需求。
消基會曾對15家露營場業者做過調查，發現其中10家沒有揭露公共意外責任險的投保資訊。消費者文教基金會副董事長徐則鈺指出，近年未接獲相關消費糾紛，最近僅有消費者投訴預訂跨年露營，時間還沒到，就被業者片面取消，消基會已將這家業者列入不友善清單。
徐則鈺說，不論是使用帳篷或露營車露營，提供場地的業者都必須投保公共意外責任險，消基會也呼籲政府訂定定型化契約等規範，強制業者必須投保，消費者在選擇露營場時，也要注意這方面的資訊。
交通部觀光局過去曾經有函釋認為，固定式露營車屬於「未登記旅館」，不能營運；然而COVID-19疫情掀起露營風潮，因應休閒旅遊需求、防範消費糾紛、強化公共安全等，「露營場管理要點」大修，並在2022年7月公告施行新版，觀光局的函釋已經自動失效。
觀光局坦言，未掛牌的露營車或露營拖車當做床房，管理處於灰色地帶，因為「露營場管理要點」規定的營位設施，指的是3種類型：供露營活動的帳篷、停放領有牌照的露營車及供裝載露營用具使用附掛拖車區域、臨時性建築物等。
固定式露營車是否符合相關法規，觀光局表示，必須由主管機關確認是否取得臨時性建築物許可，依照個案處理，觀光局也將請地方政府針對未取得許可業者依規定加強稽查。
依據「露營場管理要點」，管理機關是縣市政府，如果縣市政訂有管理規定，依其規定辦理。露營場位於國家公園、國家風景區、森林遊樂區、退輔會所屬農場或 休閒農場、觀光遊樂業等，則由內政部、交通部觀光局、退輔會等各事業主管機關相關管理規定。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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