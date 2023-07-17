《華爾街日報》：美日制定聯防台灣計畫，日本顧慮反戰民意不願承諾出兵
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慶應大學教授森聰指出，倘若最壞情況發生，東京當局為何應該支持台灣防務的疑問，日本國內缺乏有意義的公開討論，這可能會導致政治混亂。專家警告說，第二次世界大戰結束後為了防止日本重蹈軍國主義的覆轍，文官對於日本軍隊施以嚴格控制，但這可能會減緩決策速度，而幾天時間過去就可能決定台灣的命運。
《華爾街日報》：美日制定聯防台灣計畫，日本謹慎未承諾出兵
（中央社）美國與日本國防官員合作一項計畫已經1年多，演練應對「台灣有事」、台海爆發戰爭的軍事應變，但日本基於國內反戰民意，遲遲不願承諾出兵。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，知情人士透露，華府提醒東京當局應審慎思考日本自衛隊在「台灣有事」時的角色，例如在台海搜尋中共潛艦等，但未獲得日本政府任何具體承諾。
這項美日合作計畫，是美國應對中國威脅武力犯台的最重要對策之一。日本與那國島距離宜蘭僅約110公里，日本約有5萬4000名美軍駐守，多數駐紮在沖繩。
美國總統拜登（Joe Biden）先前曾說，如果中國採取行動試圖占領台灣，美國會介入，首先動員的可能就是駐日美軍。依據1960年生效的「美日安保條約」，美國動用駐日基地必須得到日方同意，但日本受到國內壓力難以同意，又擔心不同意恐有損確保日本國安的同盟關係。
要讓日本直接介入戰爭則更加困難。日本領導人避免公開討論若台海戰爭開打，日本將扮演何種角色，部分原因是日本大眾普遍反對被捲入衝突。
東京慶應大學政治學教授森聰表示：「如果你問日本民眾，願不願意冒著生命危險捍衛台灣，我想大概90％都會說『不』。」
面對中國日漸成長的軍力，日本在長程巡弋飛彈與其他硬體設備上砸重金投資，但強調這些完全用於自衛。
日本首相岸田文雄最近訪問沖繩縣時說，「我們必須在軍事震懾力和應變力上投入更多資金，以避免遭受武力攻擊的威脅」。
日本在二戰投降後制定戰後和平憲法，放棄以戰爭作為解決爭端的手段。但2015年時任首相安倍晉三推動國會通過安全保障相關法案（簡稱安保法），解禁集體自衛權，同意在「日本受到武力攻擊或與日本有密切關係的他國遭到武力攻擊，國民的權利有徹底遭顛覆的明顯危險」的情況下，即使日本沒直接受攻擊，也可動武。
根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）今年稍早進行的兵推，若中國武力犯台，在日本和澳洲等盟邦支援下，美國有可能擋住共軍。
在這項兵推設定的大部分情境中，共軍會攻擊駐日美軍基地，摧毀數百架美國和日本戰機，宛如現代版珍珠港事變，然後日本就會加入美軍行列。
在先前攻擊行動中倖存的日本戰機和船艦會在台灣東部及北部對共軍發動攻擊，協助擋下共軍兩棲作戰行動，阻止中國占領台灣；而日本難以被偵測的潛艦將在擊沉中國軍艦上扮演關鍵角色。
部分美國和日本的安全分析人士表示，雖然中國襲擊駐日美軍基地可能會消除東京當局的猶豫不決，但不能保證衝突會以這種方式進行。
一旦捲入戰爭，日本最擔心的是局勢升級風險，例如中國鼓勵盟邦俄羅斯和北韓攻擊日本，甚至威脅使用核子武器。
美日兩國試圖制定應對台灣衝突的聯合行動計畫之際，美國正尋求日本更為明確的立場。知情人士指出，兩國商討的議題包括補給路線、飛彈發射地點和難民疏散計劃，且日本願意透過提供燃料和其他物資來支援美軍。
美國國防部發言人表示，美日對台灣海峽和平有著共同承諾，美國樂見日本有興趣「擴大自身作用、使命和能力。這會加強嚇阻力。」日本政府發言人被問到台灣衝突因應計畫時則說，日美維持聯合防禦計畫，但未透露更多細節。
日本自衛隊目前擁有50艘驅逐艦和22艘攻擊潛艦，以及300多架噴射戰機。日本政府去年底指出，會在未來5年內把軍費開支增加大約60％，達到國內生產毛額（GDP）的2％。
2021年一場募款演說，時任日本副首相麻生太郎表示，台灣的戰爭可能會危及日本生存，這證明日本協防台灣是合理的。
慶應大學教授森聰指出，倘若最壞情況發生，東京當局為何應該支持台灣防務的疑問，日本國內缺乏有意義的公開討論，這可能會導致政治混亂。
專家警告說，第二次世界大戰結束後為了防止日本重蹈軍國主義的覆轍，文官對於日本軍隊施以嚴格控制，但這可能會減緩決策速度，而幾天時間過去就可能決定台灣的命運。
曾任防衛大臣政務官的日本參議員松川瑠衣表示：「最有可能的是當我們可以並肩戰鬥時，我們就會這麼做。」但她還說，日本看起來不會置身前線。
日本非官方台海危機兵推，台美日缺對話機制受關注
（中央社）為期兩天由日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦的台海危機兵棋推演16日閉幕，這次台灣首度受邀參與，備受關注。做總結時，遠景基金會執行長賴怡忠指出，台美日3國無安保對話機制是一大問題。
JFSS首度舉行兵推是在2021年8月，這次是第3次，以「徹底檢視：新戰略3文件與台灣海峽危機－邁向2027年的課題」為主題舉行。這是首度在日本舉行的台美日3國兵推，也是日本去年12月制訂國家安全保障戰略等安保3文件（國防3文件）後JFSS首度舉行兵推，備受注目。
台灣方面有國防安全研究院董事長霍守業、國防院副執行長李廷盛、國防院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲、助理研究員林彥宏、楊長蓉等以觀察員身分與會。遠景基金會執行長賴怡忠扮演「台灣總統」一角，參與兵推。
這次兵推的內容由前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文大將、前海上自衛隊幕僚長武田智久大將等人規劃、想定，著重中共對台封鎖及大規模進攻情境，並模擬必要時的危機管理、戰場管理、乃至協同防衛。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
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1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
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3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢