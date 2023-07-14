2023/07/14,
社會

女子遭警攔查竟問「若隱若現、沒穿內衣？」「引誘別人犯罪」，北市交通大隊：從嚴懲處

女子遭警攔查竟問「若隱若現、沒穿內衣？」「引誘別人犯罪」，北市交通大隊：從嚴懲處
員警巡邏攔下女子 | Photo Credit: TVBS News

我們想讓你知道的是

女子當時在走回家的路上被警察攔下要求她拿出證件，女子反問為何，員警說「妳穿這樣太暴露、若隱若現」、「你是不是沒穿內衣？」、「會引誘別人犯罪」，隨後便叫女子趕快回家。對此北市警方也展開調查，發現盤查女子的員警是北市交通警察大隊直屬第3隊張姓警員。

記者 李昱菫 報導

台北市文山區一名妙齡女子，昨（12）日走在萬隆街一帶時，突然有一名北市交通警察大隊員警騎車經過，將人叫住攔查要求她出示證件，女子反問為何，員警卻回應「妳這樣穿太暴露、若隱若現」、「是不是沒穿內衣」、「會引誘別人犯罪」，女子覺得莫名其妙，氣哭走回家後將此事PO上IG。北市警方介入調查，確認盤查女子的是交通大隊員警，言詞確實有所不當，將從嚴懲處，絕不寬待。

女子PO文表示，當時在走回家的路上被警察攔下來，對方不斷叫她拿出證件，女子反問為何，員警卻說「妳穿這樣太暴露、若隱若現」、「你是不是沒穿內衣？」女子說明自己沒穿內衣，但有貼胸貼，當下問員警「怎麼了嗎？」該名警察又回應「會引誘別人犯罪」，隨後便叫女子趕快回家。

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Photo Credit: TVBS News
員警問女子是不是沒穿內衣

女子說當時超氣，哭著走回家，大罵「誰再跟我說台灣女權高漲」。萬萬沒想到這種事情會發生在她身上，相當後悔當時沒有錄影。貼文一出立即引起關注，北市警方也展開調查，發現盤查女子的員警是北市交通警察大隊直屬第3隊張姓警員。

台北市交通大隊表示，已經主動調查並聯繫該名女子，不過女子不願接受訪查說明，警方予以尊重，另外對於張姓員警見女子獨自行走在文山區一帶，前往關心，但盤查方式及言詞確實有所不當，已經影響警譽，從嚴懲處擬記申誡二次，絕不寬待。

交通大隊強調，向來重視員警風紀，秉持絕不掩飾、不護短、不庇縱，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，並將編撰案例教育及持續向所屬員警宣導法紀觀念，避免類案再次發生。

大法官釋字第535號解釋，明定警察盤查時應要出示證件、表明身分，且除非是已經或是即將有危害行為，否則不能任意對人發動臨檢盤查，盤查時也應該要以查明身分為限。

尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

本文經TVBS News授權刊登，原文刊載於此
原標題：警攔查竟問「若隱若現、沒穿內衣？」女氣哭　北市交大：從嚴懲處

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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