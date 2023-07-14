台灣露營車市場潛力大但限制多，違法接水電炊煮最重可罰百萬
我們想讓你知道的是
台灣的假日露營地，大多需要提前3至6個月預定，照理說對於露營車業者會是一個龐大的潛力商機，但相較於幅原廣大的北美、中國等地，台灣的露營車相關法規都有所不足且限制多，民眾若是將露營車開進國家公園進行接水接電、炊煮行為，都可能受罰。
（中央社）在國外經營租賃露營車的業者估計，露營車租賃商機潛力上看億元，美中不足的是整體環境並不友善，卡在法規硬體建置不到位，「露友」們也反映在台灣開露營車常會遇到許多狀況。
在日本北海道經營露營車租賃的業者李奇嶽受訪表示，台灣假日的露營場地都要提前3到6個月先預訂，一位難求，由此看來，台灣租賃露營車應該是很有市場商機，評估至少1年可上看新台幣1億元。
不過，露營車在台灣光是要「合法上路」就很困難，李奇嶽分析，如果露友自行利用貨車等改裝為露營車，先不提要花費數十萬元，改車是否合規、貨車後車廂不得載人都是問題，而且也有沒規範可供參考。
至於自走式露營車，李奇嶽表示，這塊就卡在場地的不友善，因為自走式露營車要接水接電，但目前台灣很少有露營場規劃可停放的車位，加上市面上沒有適合露營車的相關保險，因此這種露營車在台灣仍未吹起風潮。
他分析，幅員廣大或地廣人稀的北美、紐西蘭、中國等都屬於重度露營車使用國，包含租賃、保險、車輛檢驗等相關法規都很完善，台灣的露營車市場相對不大，監理法規也沒跟上。
至於一般車輛加掛露營拖車上路，李奇嶽說，這個比較沒有法規問題，但卻很考驗車友的駕駛技術，否則很容易出車禍。於是有些露營場地出現了固定式拖車，也是一種露營方式，只是不用準備營帳。
常常露營的遊客楊小姐認為，不論是傳統搭帳篷或者租賃露營車、住宿固定式露營車等，花費不會比住宿飯店便宜多少，會選擇露營的原因，主要跟飯店做比較，可親近大自然，小朋友有場地可以跑又能認識新朋友。
家中有古董原裝露營車的王先生表示，在台灣原裝露營車一台新車就要價新台幣300多萬元，改裝車最便宜也要花上10幾萬元，算起來出遊的花費成本不會比住宿飯店還要便宜，而且台灣對於露營車並不友善，合法可停放的露營車場地也少。
李先生夫妻正值空巢期間，他說，會改裝車子最主要就是出門方便省事，他和太太遊山玩水，說走就走，也幸好兩人不挑床、睡相也不差，擠一擠就能睡下，所以休假時經常開到風景區，找個路邊觀景台停好車，就地車宿，看星星、看日出一切隨意。
李先生是把平常工作代步的廂型車改裝成簡易露營車，基本要求是能窩得下他和妻子躺平蓋毛毯，還塞得露營用電池、一大桶水、煮咖啡器具、燈具及零雜小物等，不用野炊，因為便利商店購買食物很方便，全部改裝花費在10萬元左右，碰到要驗車時還能回復原狀。
熱愛戶外生活的黃先生經常在假日、寒暑假帶孩子出門露營野炊，他採用訂作與DIY配件的方式，將9人座休旅車弄得像露營車，預算也押在10萬元以內，搭配營帳、折疊椅等用品，吃住都用一車搞定。
黃先生說，沒辦法，全家2大3小的旅遊住宿費太貴，開車露營是唯一省錢的方式，他都會把水、電池準備好，也會先查詢適合的停車場，因為有一次他載著全家人到台北市訪友，沒想到停車場限高，他的車子停不進去被迫繞遠路，還好那晚找到河濱公園過夜，場地空曠。
風景區國家公園露營車別亂停，違法接水電炊煮最重可罰百萬
（中央社）不少民眾喜歡開露營車出遊，但國家風景區露營車位全台只有150個，森林遊樂園及國家公園對露營也是限制多，要享受野炊樂趣及露營車宿的便利，出發前要先做好功課。
這類露友往往選擇租賃或購買露營車、加掛露營拖車的方式，不過除了在合法露營區之外，若停放在國家風景區、國家公園等從事露營行為，必須需要符合主管機關的規範，否則主管機關都可以依法開罰。
交通部觀光局指出，以觀光局管轄的國家風景區為例，目前只有東北角國家風景區、縱谷國家風景區及茂林國家風景區有開放露營車停放使用，而且只限定露營區可以停放，總計全台風景區的露營車位數只有150個。
觀光局表示，依照各國家風景區公布的禁止事項，大多禁止在停車場、步道、自行車道、涼亭、廊道、草皮、景觀平台、遊客中心戶外及沙灘等場域從事炊煮、露營或生火等相關行為，包含違規接水接電等，違反規定者都可以依照《觀光發展條例》第64條第2項規定開罰新台幣5000元以上100萬元以下罰鍰。
觀光局指出，風景區確實有發生車子亂停、違規野營、生火炊煮等情況，目前執法時仍以勸導為主，尚未有開罰案件，呼籲旅客駕駛露營車出遊，應該要先查詢露營地點的相關規範，以免違規遭罰。
至於國家公園只有指定區域可以露營，例如墾丁國家公園的鵝鑾鼻露營區、太魯閣的合流營區、綠水野營地等，提供一般遊客使用；玉山等其他國家公園可以紮營的地點，多是配合登山路線，而且要先申請入園入山，在這種情況下，無法也不適合開著露營車前往。
依據《國家公園法》以及個別國家公園的公告，為了維護生態環境及保護野生動物，嚴禁生火、不餵食野生動物、不丟棄垃圾及廚餘、禁止將車輛開進規定以外之地區等，都是最基本的規定，未遵守規定者，將依國家公園法及相關法規開罰。
如果在國家森林遊樂區內過夜，例如太平山等，必須到園區內的山莊住宿。農委會林務局指出，國家森林遊樂區停車場僅供停車使用，加上山區天氣變化大，考量遊客安全，沒有提供車宿。
林務局說，國有及公有林地面積有185萬公頃，山岳林立、生態多樣，歡迎民眾走向山林，但是在生態保護區域，包含國家公園法的生態保護區、森林法的自然保護區、文資法的自然保留區、野生動物保育法的野生動物保護區，都有承載量等規範與罰則。
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc