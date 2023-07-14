台灣露營車市場潛力大但限制多，違法接水電炊煮最重可罰百萬

（中央社）在國外經營租賃露營車的業者估計，露營車租賃商機潛力上看億元，美中不足的是整體環境並不友善，卡在法規硬體建置不到位，「露友」們也反映在台灣開露營車常會遇到許多狀況。

在日本北海道經營露營車租賃的業者李奇嶽受訪表示，台灣假日的露營場地都要提前3到6個月先預訂，一位難求，由此看來，台灣租賃露營車應該是很有市場商機，評估至少1年可上看新台幣1億元。

不過，露營車在台灣光是要「合法上路」就很困難，李奇嶽分析，如果露友自行利用貨車等改裝為露營車，先不提要花費數十萬元，改車是否合規、貨車後車廂不得載人都是問題，而且也有沒規範可供參考。

至於自走式露營車，李奇嶽表示，這塊就卡在場地的不友善，因為自走式露營車要接水接電，但目前台灣很少有露營場規劃可停放的車位，加上市面上沒有適合露營車的相關保險，因此這種露營車在台灣仍未吹起風潮。

他分析，幅員廣大或地廣人稀的北美、紐西蘭、中國等都屬於重度露營車使用國，包含租賃、保險、車輛檢驗等相關法規都很完善，台灣的露營車市場相對不大，監理法規也沒跟上。

至於一般車輛加掛露營拖車上路，李奇嶽說，這個比較沒有法規問題，但卻很考驗車友的駕駛技術，否則很容易出車禍。於是有些露營場地出現了固定式拖車，也是一種露營方式，只是不用準備營帳。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

常常露營的遊客楊小姐認為，不論是傳統搭帳篷或者租賃露營車、住宿固定式露營車等，花費不會比住宿飯店便宜多少，會選擇露營的原因，主要跟飯店做比較，可親近大自然，小朋友有場地可以跑又能認識新朋友。

家中有古董原裝露營車的王先生表示，在台灣原裝露營車一台新車就要價新台幣300多萬元，改裝車最便宜也要花上10幾萬元，算起來出遊的花費成本不會比住宿飯店還要便宜，而且台灣對於露營車並不友善，合法可停放的露營車場地也少。

李先生夫妻正值空巢期間，他說，會改裝車子最主要就是出門方便省事，他和太太遊山玩水，說走就走，也幸好兩人不挑床、睡相也不差，擠一擠就能睡下，所以休假時經常開到風景區，找個路邊觀景台停好車，就地車宿，看星星、看日出一切隨意。

李先生是把平常工作代步的廂型車改裝成簡易露營車，基本要求是能窩得下他和妻子躺平蓋毛毯，還塞得露營用電池、一大桶水、煮咖啡器具、燈具及零雜小物等，不用野炊，因為便利商店購買食物很方便，全部改裝花費在10萬元左右，碰到要驗車時還能回復原狀。

熱愛戶外生活的黃先生經常在假日、寒暑假帶孩子出門露營野炊，他採用訂作與DIY配件的方式，將9人座休旅車弄得像露營車，預算也押在10萬元以內，搭配營帳、折疊椅等用品，吃住都用一車搞定。

黃先生說，沒辦法，全家2大3小的旅遊住宿費太貴，開車露營是唯一省錢的方式，他都會把水、電池準備好，也會先查詢適合的停車場，因為有一次他載著全家人到台北市訪友，沒想到停車場限高，他的車子停不進去被迫繞遠路，還好那晚找到河濱公園過夜，場地空曠。

風景區國家公園露營車別亂停，違法接水電炊煮最重可罰百萬

（中央社）不少民眾喜歡開露營車出遊，但國家風景區露營車位全台只有150個，森林遊樂園及國家公園對露營也是限制多，要享受野炊樂趣及露營車宿的便利，出發前要先做好功課。

這類露友往往選擇租賃或購買露營車、加掛露營拖車的方式，不過除了在合法露營區之外，若停放在國家風景區、國家公園等從事露營行為，必須需要符合主管機關的規範，否則主管機關都可以依法開罰。

交通部觀光局指出，以觀光局管轄的國家風景區為例，目前只有東北角國家風景區、縱谷國家風景區及茂林國家風景區有開放露營車停放使用，而且只限定露營區可以停放，總計全台風景區的露營車位數只有150個。

觀光局表示，依照各國家風景區公布的禁止事項，大多禁止在停車場、步道、自行車道、涼亭、廊道、草皮、景觀平台、遊客中心戶外及沙灘等場域從事炊煮、露營或生火等相關行為，包含違規接水接電等，違反規定者都可以依照《觀光發展條例》第64條第2項規定開罰新台幣5000元以上100萬元以下罰鍰。

觀光局指出，風景區確實有發生車子亂停、違規野營、生火炊煮等情況，目前執法時仍以勸導為主，尚未有開罰案件，呼籲旅客駕駛露營車出遊，應該要先查詢露營地點的相關規範，以免違規遭罰。

Photo Credit: 中央社 玉山國家公園員警針對民眾違規停放露營車也祭出新台幣1500元罰單。

至於國家公園只有指定區域可以露營，例如墾丁國家公園的鵝鑾鼻露營區、太魯閣的合流營區、綠水野營地等，提供一般遊客使用；玉山等其他國家公園可以紮營的地點，多是配合登山路線，而且要先申請入園入山，在這種情況下，無法也不適合開著露營車前往。

依據《國家公園法》以及個別國家公園的公告，為了維護生態環境及保護野生動物，嚴禁生火、不餵食野生動物、不丟棄垃圾及廚餘、禁止將車輛開進規定以外之地區等，都是最基本的規定，未遵守規定者，將依國家公園法及相關法規開罰。

如果在國家森林遊樂區內過夜，例如太平山等，必須到園區內的山莊住宿。農委會林務局指出，國家森林遊樂區停車場僅供停車使用，加上山區天氣變化大，考量遊客安全，沒有提供車宿。

林務局說，國有及公有林地面積有185萬公頃，山岳林立、生態多樣，歡迎民眾走向山林，但是在生態保護區域，包含國家公園法的生態保護區、森林法的自然保護區、文資法的自然保留區、野生動物保育法的野生動物保護區，都有承載量等規範與罰則。