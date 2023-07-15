2023/07/15,
音樂

日本地下偶像團體「學歷的暴力」，擺明就是要用頂尖學歷來碾壓你各位啦！

日本地下偶像團體「學歷的暴力」，擺明就是要用頂尖學歷來碾壓你各位啦！
Photo Credit: えもり えも Twittet

我們想讓你知道的是

這個偶像團體是由日本頂尖大學畢業生組成，團體名稱很直接了當的取作「學歷的暴力」，擺明就是要用頂尖學歷來碾壓你各位啦！當成員們在表演同名原創曲時，會有一段「吃我的學歷吧～！」的光波攻擊，而台下的粉絲大多會配合放倒。不過，有時候也會有同樣高學歷的粉絲帶著自己的學位證明來當盾牌：

文：日刊電電

日本的地下偶像百花齊放、各有噱頭，而今天受到矚目的這個偶像團體，竟是由日本頂尖大學畢業生組成，團體名稱很直接了當的取作「學歷的暴力」，擺明就是要用頂尖學歷來碾壓你各位啦！

身為「學歷的暴力」畢業成員的えもり えも（@emofairystar1）在推特上介紹了自己曾經所屬的團體和粉絲間的特別互動，就是當成員們在表演同名原創曲時，會有一段「吃我的學歷吧～！」的光波攻擊，而台下的粉絲大多會配合放倒。

不過，有時候也會有同樣高學歷的粉絲帶著自己的學位證明來當盾牌，有人拉高照片亮度推測粉絲可能是產業醫科大學：

成員亮出她們的母校名牌：

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Photo Credit: えもり えも Twitter

看到這裡，可能會有人發現「舊帝大畢業」，怎麼大家拿的都是不同的地名大學？

這是因為二戰前的「帝國大學」，其實是由九所國立大學組成的。包含了現今國內的七所：東京大學、京都大學、東北大學、九州大學、北海道大學、大阪大學、名古屋大學，以及兩所海外大學京城帝國大學（首爾，已廢校）、臺北帝國大學（臺灣大學）。因此才會統稱說是「舊帝大」喔！

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Photo Credit: えもり えも Twitter

えもり えも進一步介紹，「學歷的暴力」除了會放射學歷光波外，在個人演出也會突然進行研究發表或自我宣傳（？），是相當自由的社會人偶像。

不管是高學歷還是低學歷的你，快來跟「學歷的暴力」一起同樂吧！

「學歷的暴力」demo，「吃我的學歷吧～！」（在大概3:02處）：

本文經日刊電電授權轉載，原文刊載於此
原標題：全員都是帝大畢業！地下偶像團體「學歷的暴力」表演時還會發射「學歷光波」攻擊！

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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