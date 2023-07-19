談親密伴侶間的#MeToo：如果雙人舞蹈的節奏不同，你必須「跌倒」給他看

文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）

近來#MeToo事件頻傳，不少人認為這個情況不會發生在親密伴侶之間，例如一位先生在Dcard的「感情」版中，曾貼文描述他老婆因不喜歡他在行房時的一些性僻好，事後覺得被侵犯而想提離婚。這篇發文下面大概九成的留言，都覺得是反串文吧，認為親密如夫妻，老婆有這種想法是有其他目的；還有人認為是這位老婆有「小王」，想藉此離婚。

我的觀察上，不少留言的人應該是男性，認為現在女權太上綱。當然也有人搬出刑法第221及224條，說明只要老婆那方沒有同意，就可能造成違反性自主及猥褻對方的罪。不過整體來說，留言者大部分都認為在親密伴侶間，尤其是夫妻，講#MeToo太沈重。

就我的實務經驗來看，多年前我在執行家暴加害人處遇工作時，有一位男性加害者先生在處遇時程的中途告訴我，他被提起「違反保護令罪」，原因是他和老婆已經重新和好但仍處於保護令時期。結果有一天，他們行房時，他打了她屁股，先生認為是情趣，但他的老婆因為覺得屁股疼痛所以就打電話報警，然後先生就以違反保護令罪移送，因為他再度對配偶施與暴力。

從此案例來看，親密伴侶關係仍然可以成立妨害性自主或猥褻的罪，換言之，雖然親密關係已取得可以碰觸對方身體及講一些私密話的門票，但是如果沒有取得對方同意而造成對方不舒適，是有可能侵犯伴侶的，所以不可不慎。不要因為對方是親密關係伴侶，就假設對方可以容忍或接受自己行為。自認是情趣的行為，有可能對方是不同意或感到不舒適。

能否事先避免#Metoo事件？

許多人會問我們，怎麼知道在戀愛中的情趣行為對方是否接受？我認為沒法事先知道，必須要有技巧地表達詢問對方意願才不會壞了當時氣氛，比如在平常的時間能有技巧性的溝通得知對方態度。

因為在關乎身體的性行為中，通常男性相對強勢有力量，和對方（通常是女性）力量不對等，但兩個人在精神或身體上被認定是平等的，有點像是「不分貴賤，人人都一票而票票等值」。如果不在平常時候技巧性的溝通清楚，在當下很有可能因為體形力量實質的不對等，而使強勢的一方，就用自己以為的想法施與在弱勢方身上，造成對方可能的不適，對方可能就會感到被侵犯。

由於實質權勢不對等，更要注意是否是以自己認為的方式來對待比較弱勢的人。此情況幾乎隨處可見，比如說老師對學生、老闆對員工等等。有權勢的人都以他們認為的方式施予弱勢者，大部分有權勢的人都會說：「我這樣做是為你好」，但是身為學生或員工的人都不這麼認為，卻不敢表示自己的意見，只感覺被迫配合。

回到#Metoo的討論上，網路上流傳「巨石強森法則」，意指把眼前的人不分男女都當作巨石強森，「不會對巨石強森做的事情，就不要對別人做」，或者有人分享Google員工訓練要問這三題，以加深性別平權意識：

你會允許別人對你心愛的人做這樣的事嗎？ 如果你的另一半、對方的另一半、你的父母和對方的父母在場，你還會做這樣的事嗎？ 你會希望你做的事和說的話登上報紙頭版、電視新聞、FB、IG等社交媒體嗎？

如果有任何一題不確定，就不要對他人施與你所想的行為。

身體節奏不同可能導致伴侶間的性騷擾

從心理學的觀點來看，伴侶間出現#Metoo事件，通常是雙方在愛戀間的身體節奏不同。比如我曾經被詢問：

男朋友很喜歡抱我，有的時候會要我坐在他腿上，他常常趁抱我或親我的時候偷摸我的胸部......偶爾我還能讓他一下，可是時間久了他這樣的舉動卻讓我感到厭煩，真不知該怎麼做才好。

這位詢問者表達她的不適，但礙於親密情感關係卻不敢言明。我以下述方式來回應他：

在親密的身體行為中要享受親密感，雙方需要各自調整到一個共同的節奏。就好像雙人舞蹈，要有相互地默契、共同的韻律、搭配的舞步，才能有既個別又相合一的感覺。你的男友若只顧自己的節奏舞步來探索你的身體，表達他的喜愛，你必須「跌倒」給他看，但「跌倒」之後最好能同時保全他的自尊以化解情緒。 這種「跌倒」的作法可以是口語的或動作上的。比如，你可以在他要求坐他腿上時，牽他手坐在旁邊，並告訴他「今天我想要你牽手坐旁邊」；或是在某些動作上掙脫或把他的手移到別處，告訴他「我喜歡你親我摸我，但不是現在，而是在......」。 當然你除了「跌倒」之外，你也可以適時「主動舞出你的舞步」邀請他搭配，相信久而久之你們可以舞出你們自己既個別又合一的雙人舞蹈。「跌倒給對方看」，是以不傷感情又技巧性的方式來表達，也是在親密關係伴侶中較弱勢的一方可以考慮的方法，以防止親密關係演變成#Metoo狀況。

總之，在現代這個社會中，每個人都有自己的身體自主權，免於受他人不適當對待的基本權。在與人互動時，時時刻刻提醒自己，自己所想的只適用於自己身上，一旦與人互動而牽涉他人，就要考慮每個人有不同的想法，未必接受你的意見。若能如此，就不需擔心#Metoo上門。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航