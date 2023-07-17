英國《金融時報》：中國資料和反間諜法趨嚴，跨國企業加速「資料脫鉤」
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中國歐盟商會今年春天的調查顯示，約500家受訪的歐洲企業中近10%表示，正在把他們的中國IT系統和世界其他地區脫鉤。同時有3/4已把他們的IT系統和資料儲存進行某種程度的在地化。中國美國商會4月表示，金融機構若要完全遵守中國的資料法規，法遵成本將「無法估算」。
（中央社）隨著華府和北京關係惡化，在中國的跨國企業加速推動資料脫鉤的行動，以因應北京日益嚴格的資料和反間諜法。
英國《金融時報》（Financial Times）報導，北京當局增訂反間諜法和資料法規，促使跨國企業加速將中國的系統和世界其他地區的系統分離。
根據旗下員工透露，美國顧問業者麥肯錫公司（McKinsey）、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）和奧緯公司（Oliver Wyman）都正將他們在中國的資訊科技（IT）系統分離出來。
上海年利達律師事務所（Linklaters）資料法令遵循律師羅伯茲（Alex Roberts）說：「跨國公司憂心……它被稱為反間諜法，情報活動自然會讓人有點擔心。」
7月1日中國新版反間諜法生效。美國顧問業者像貝恩公司（Bain & Company）和美思明智集團（Mintz Group）遭一連串突擊和限制，加上美光科技（Micron Technology）在中國遭到封殺等，都對在中國營運的公司帶來更多的壓力。
羅伯茲表示，4月公布的新版反間諜法引入刑事罰的可能性，以及因共享被視為敏感的資訊而受到中國國家安全機構的監管。
他說，新版反間諜法和當局突擊搜查「迫使企業急於了解他們目前的法遵狀況」。
過去，西方企業擔心攜帶電子裝置進入中國，憂心中國取得他們的資料。如今，他們同樣擔心讓敏感資訊流出中國將違反北京的規定。
美國一家顧問公司的經理人表示，他的公司多月前已開始重整資訊系統，幾乎為所有的數位工具打造一個更昂貴的中國版。
「我們現在基本上有了兩個身份」，他還說，資料議題「觸及了在中國經商困難的核心問題」。他表示，該公司還沒搞清楚該如何處理手機。
全球前四大會計師事務所的KPMG和EY的員工表示，他們的集團在中國2021年開始推出多項資料和網路安全法規時，即著手將在中國的IT系統進行重整。在EY，第2套高昂的IT系統，甚至導致中國分支和總部在費用方面的爭執。
中國英國商會（British Chambers of Commerce in China）政府事務經理莎莉・徐（Sally Xu）說：「目前還未完全清楚他們是否必須這麼做，但企業發現，盡可能將資料在地化，將比跨境發送資料更容易，風險也更小，他們想規避風險。」
中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）今年春天的調查顯示，約500家受訪的歐洲企業中近10％表示，正在把他們的中國IT系統和世界其他地區脫鉤。同時有四分之三已把他們的IT系統和資料儲存進行某種程度的在地化。
中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）4月表示，金融機構若要完全遵守中國的資料法規，法遵成本將「無法估算」。
根據2名曾聽取相關營運簡報的人士表示，銀行業者像是目前可在中國經營自有證券部門的摩根大通（JPMorgan），正在針對中國打造一個單獨的基礎設施。
歐華律師事務所（DLA Piper）亞洲資料隱私團隊負責人畢格 （Carolyn Bigg）指出，資料在地化行動甚至擴大至零售商的全球忠誠度計畫，一些公司正在採取行動剔除中國客戶。
麥肯錫、波士頓顧問公司、奧緯、KPMG和EY皆未回應置評請求。摩根大通則婉拒評論。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
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智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
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