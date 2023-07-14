北約峰會公報15次提及中國威脅，但分析指北約還沒準備好「東進亞洲」
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分析指出，中國在北約成員國境內的影響越來越難以忽視，但北約現階段要「東進亞洲」仍有困難，主因是如果北約將注意分散到亞洲，將削弱團結歐洲的使命感，重振歐洲國防的努力也會被削弱，而從執行面來看，北約現階段也很難維持在亞洲的運作。
北大西洋公約組織（NATO）領導人峰會12日結束，儘管峰會焦點仍是烏克蘭和瑞典的入會申請案，但在烏克蘭的鎂光燈後，其實還有另一個不可忽視的重點：北約正持續逐步向亞太地區挺進，以對抗中國日益增強的實力。
繼去年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年的北約公報內容15次提及中國，稱中國的野心和脅迫性政策「挑戰我們的利益、安全與價值」；公報指出，盟國持續面臨來自中國的網路、太空、混合與其他不對稱威脅，以及惡意使用新興和破壞性科技的威脅。公報同時強調，將加強與亞太夥伴的對話與合作。中國則駁斥北約公報「充斥著冷戰思維和意識形態偏見」，並表示中國堅決反對北約「東進亞太」。
北約為何此時對亞太充滿興趣？北約準備好東進亞太了嗎？
今年於立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會，日本、韓國、澳洲、紐西蘭等印太4國的領袖再度與會，這是繼去年在馬德里舉行的峰會後，4位領導人連續第2年出席。為什麼他們會成為歐洲、北美色彩濃厚的峰會常客？網路媒體《對話》（The Conversation）指出，首先，這些國家是支持烏克蘭、制裁俄羅斯的國際聯盟中最重要的成員之一，而烏克蘭入會是今年峰會最重要的議題，他們出席的理由可想而知。
不過《對話》另指出，更重要的是，印太地區在北約《2022年戰略概念》中佔有重要地位。去年，這份文件首次將中國的野心和政策稱為對北約安全、利益和價值觀的重大挑戰，特別提到中國和俄羅斯之間不斷增長的合作，北約認為這種合作對既定的國際秩序構成了威脅，該文件稱印太地區「對北約很重要，該地區的發展情勢可能直接影響歐洲-大西洋的安全」。
這使得北約有必要加強在印太區域的現有夥伴關係，也可視為是對澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）和四方安全對話（Quad）等合作關係的補充。
不過北約試圖向印太擴張的努力還在初期階段，已經遭到一些反對。澳洲前總理吉亭（Paul Keating）在峰會之前痛批北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）加強北約與亞洲的關係是「超級大傻瓜」（supreme fool），他認為和歐洲和美國的軍國主義有關係，將損害亞洲自己的利益。
法國也反對北約在東京設立聯絡處。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在峰會後的記者會上表示，「印太地區」並非北大西洋，北約不應有企圖在地理上擴張，並給人留下在其他地區建立合法性及地理存在的印象。
或許因為這些反對，北約峰會公報未提及在日本設立聯絡處的計劃，不過北約秘書長斯史托騰柏格在峰會後表示，北約東京聯絡處的計劃「仍在檯面上」，公報也提及，北約與其他國際和區域組織的聯繫有助於國際安全，北約將探討在日內瓦設立聯絡處的可能性，「以進一步加強我們與聯合國和其他相關國際組織的接觸」。
東進亞洲，北約準備好了嗎？
雖然不少分析指出，中國在北約成員國境內的影響越來越難以忽視，但北約現階段要「東進亞洲」仍有困難。《時代》（TIME）雜誌分析有主要2點原因：
第一，北約成立於1949年，當時是保護西歐免受蘇聯擴張主義的威脅，而當蘇聯於1991年12月解體後，北約就「失去了存在的理由」，直到俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，重新喚醒北約當初成立的目的「歐洲成員國的集體防禦」，如果北約將注意分散到亞洲，將削弱北約原來的使命感，重振歐洲國防投資的努力也會被削弱。《時代》直言，「北約越深陷亞洲安全問題，就越難維持成員國之間的團結」，更別提成員國之間對中國威脅的程度、以及如何因應，已經存在重大分歧。
第二，從執行面來看，北約將很難維持在亞洲的經常性運作。《時代》指出，除了美國、英國和法國外，其他成員果就算有意願，也沒有足夠的能力擴張到亞洲（北約31個成員國中，只有11個達到軍事支出升至北約要求的國家GDP的2%），頂多可以做的是在爭議性水域上進行自由航行任務，但這樣的做法除了激怒中國之外，沒有太多作用。鑑於歐洲持續存在的軍事不足以及當前的安全環境，北約東擴仍然是必須思考的問題。
亞洲國家對加入北約反應如何？
日、韓、紐、澳對於北約一方面抱持期待，另方面仍小心翼翼的保持距離。
日本首相岸田文雄今年5月時表示，日本不打算以成員國或半成員國的身份加入北約；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出發前往北約峰會前被媒體問到對烏克蘭加入北約的看法，艾班尼斯表示「這是北約的事情」。
儘管如此，這4國在這次峰會都分別與北約簽署「訂製夥伴關係計畫」（ITPP），將於海事安全、人工智慧、網路、混合型威脅、太空、氣候變遷等領域的深化合作關係，並力求在2023-2026年期間取得實質進展。日本和北約也將開始討論制定自主武器系統的規範。
不過紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）強調，紐西蘭和北約都不認為簽署ITPP是一種新的「結盟方式」。
對於北約關注印太關係和台海安全，台灣外交部歐洲司司長姚金祥表示，北約秘書長這幾個月來，已多次透過公開發言或投書關切台海情勢，展現北約對於台海安全的關注，深具意義。姚金祥說，台灣作為印太地區負責任的民主成員，願意致力與歐美等理念相近夥伴攜手合作，維護以規則為基礎的國際安全秩序，共同對抗威權體制的脅迫與挑戰。
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