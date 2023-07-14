北約峰會公報15次提及中國威脅，但分析指北約還沒準備好「東進亞洲」

北大西洋公約組織（NATO）領導人峰會12日結束，儘管峰會焦點仍是烏克蘭和瑞典的入會申請案，但在烏克蘭的鎂光燈後，其實還有另一個不可忽視的重點：北約正持續逐步向亞太地區挺進，以對抗中國日益增強的實力。

繼去年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年的北約公報內容15次提及中國，稱中國的野心和脅迫性政策「挑戰我們的利益、安全與價值」；公報指出，盟國持續面臨來自中國的網路、太空、混合與其他不對稱威脅，以及惡意使用新興和破壞性科技的威脅。公報同時強調，將加強與亞太夥伴的對話與合作。中國則駁斥北約公報「充斥著冷戰思維和意識形態偏見」，並表示中國堅決反對北約「東進亞太」。

北約為何此時對亞太充滿興趣？北約準備好東進亞太了嗎？

今年於立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會，日本、韓國、澳洲、紐西蘭等印太4國的領袖再度與會，這是繼去年在馬德里舉行的峰會後，4位領導人連續第2年出席。為什麼他們會成為歐洲、北美色彩濃厚的峰會常客？網路媒體《對話》（The Conversation）指出，首先，這些國家是支持烏克蘭、制裁俄羅斯的國際聯盟中最重要的成員之一，而烏克蘭入會是今年峰會最重要的議題，他們出席的理由可想而知。

Photo Credit: GettyImages 澳洲總理艾班尼斯（右）出席北約峰會，身旁坐著歐盟執委會主席馮德萊恩（左）。

不過《對話》另指出，更重要的是，印太地區在北約《2022年戰略概念》中佔有重要地位。去年，這份文件首次將中國的野心和政策稱為對北約安全、利益和價值觀的重大挑戰，特別提到中國和俄羅斯之間不斷增長的合作，北約認為這種合作對既定的國際秩序構成了威脅，該文件稱印太地區「對北約很重要，該地區的發展情勢可能直接影響歐洲-大西洋的安全」。

這使得北約有必要加強在印太區域的現有夥伴關係，也可視為是對澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）和四方安全對話（Quad）等合作關係的補充。

不過北約試圖向印太擴張的努力還在初期階段，已經遭到一些反對。澳洲前總理吉亭（Paul Keating）在峰會之前痛批北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）加強北約與亞洲的關係是「超級大傻瓜」（supreme fool），他認為和歐洲和美國的軍國主義有關係，將損害亞洲自己的利益。

法國也反對北約在東京設立聯絡處。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在峰會後的記者會上表示，「印太地區」並非北大西洋，北約不應有企圖在地理上擴張，並給人留下在其他地區建立合法性及地理存在的印象。

或許因為這些反對，北約峰會公報未提及在日本設立聯絡處的計劃，不過北約秘書長斯 史托騰柏格 在峰會後表示，北約東京聯絡處的計劃「仍在檯面上」，公報也提及，北約與其他國際和區域組織的聯繫有助於國際安全，北約將探討在日內瓦設立聯絡處的可能性，「以進一步加強我們與聯合國和其他相關國際組織的接觸」。

Photo Credit: GettyImages 日本首相岸田文雄（左）與北約秘書長史托騰伯格（右）

東進亞洲，北約準備好了嗎？

雖然不少分析指出，中國在北約成員國境內的影響越來越難以忽視，但北約現階段要「東進亞洲」仍有困難。《時代》（TIME）雜誌分析有主要2點原因：

第一，北約成立於1949年，當時是保護西歐免受蘇聯擴張主義的威脅，而當蘇聯於1991年12月解體後，北約就「失去了存在的理由」，直到俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，重新喚醒北約當初成立的目的「歐洲成員國的集體防禦」，如果北約將注意分散到亞洲，將削弱北約原來的使命感，重振歐洲國防投資的努力也會被削弱。《時代》直言，「北約越深陷亞洲安全問題，就越難維持成員國之間的團結」，更別提成員國之間對中國威脅的程度、以及如何因應，已經存在重大分歧。

第二，從執行面來看，北約將很難維持在亞洲的經常性運作。《時代》指出，除了美國、英國和法國外，其他成員果就算有意願，也沒有足夠的能力擴張到亞洲（北約 31個成員國中 ， 只有11個 達到 軍事支出升至北約要求的國家GDP的2%），頂多可以做的是在爭議性水域上進行自由航行任務，但這樣的做法除了激怒中國之外，沒有太多作用。鑑於歐洲持續存在的軍事不足以及當前的安全環境，北約東擴仍然是必須思考的問題。

Enhancing deterrence against a near-peer rival in Russia is now NATO’s top priority.



But that could be undermined if NATO distracts itself in Asia, write Daniel DePetris and Rajan Menon:https://t.co/SjN1yjpjj0 — TIME (@TIME) July 14, 2023

亞洲國家對加入北約反應如何？

日、韓、紐、澳對於北約一方面抱持期待，另方面仍小心翼翼的保持距離。

日本首相岸田文雄今年5月時表示，日本不打算以成員國或半成員國的身份加入北約；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出發前往北約峰會前被媒體問到對烏克蘭加入北約的看法，艾班尼斯表示「這是北約的事情」。

儘管如此，這4國在這次峰會都分別與北約簽署「訂製夥伴關係計畫」（ITPP），將於海事安全、人工智慧、網路、混合型威脅、太空、氣候變遷等領域的深化合作關係，並 力求在2023-2026年期間取得實質進展。日本和北約也將開始討論制定自主武器系統的規範。

During a press point with South Korean President Yoon, NATO SG Stoltenberg confirms that NATO has finalised its Individually Tailored Partnership Programme (ITPP) with South Korea



It was uncertain whether this partnership negotiation would be concluded in time for the summit pic.twitter.com/q8CdFbIQ92 — Finbarr Bermingham (@fbermingham) July 11, 2023

不過紐西蘭外交部長 馬胡塔（Nanaia Mahuta）強調，紐西蘭和北約都不認為簽署 ITPP是一種新的「結盟方式」。

對於北約關注印太關係和台海安全，台灣外交部歐洲司司長姚金祥表示，北約秘書長這幾個月來，已多次透過公開發言或投書關切台海情勢，展現北約對於台海安全的關注，深具意義。姚金祥說，台灣作為印太地區負責任的民主成員，願意致力與歐美等理念相近夥伴攜手合作，維護以規則為基礎的國際安全秩序，共同對抗威權體制的脅迫與挑戰。