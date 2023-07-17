【專訪】台灣首位「香檳大師」萊特：跟「香檳騎士」有何不同？私下最愛哪三個品牌？

文：陳瑩真

我們的專欄作家萊特老師出書了，還是跟香檳有關的書，這種人帥浪漫又專業的表現，簡直不給人留活路，但是，在仔細閱讀《香檳大師萊特與你聊香檳》後，發現實在太有趣了！除了深入香檳的文化、風土、歷史、釀造，萊特還分享了許多品酒會上遇到的奇聞趣事，萊特把香檳寫得富有知識性，卻又趣味易讀，不囉嗦，快跟著我們一起來導讀吧！

你是台灣第一位「香檳大師（Champagne Master Wine Scholar Guild）」，老實說，你當年主攻這個，是不是因為聽起來比較帥？

萊特：好學的愛酒人士可能知道，布根地的A.O.C有100多個，波爾多也有40-50個，但香檳區的A.O.C只有三個，所以我當時只是覺得，應該比較簡單……好啦！開玩笑的，香檳可是很複雜的一門學問！

其實一開始會聚焦在香檳，主要是我最早接到的品酒活動大多是時尚精品類型居多，而香檳與精品的連結又很緊密，也因此讓我正視自己需要加強什麼。此外，我本身就喜歡酸度較高的酒，尤其是香檳，在當時，已有不少的葡萄酒達人，我想找一個自己真正喜愛的酒款鑽研，成為這個領域的專家。

講到香檳，大家第一印象都是美食百搭，你書中有特別提到這一點，要不要跟我們劇透一下？

萊特：我在第一篇就提到這一點！香檳與美食百搭其實是很鄉愿的想法，這句話表面上聽起來很正面，但仔細想想，當你買一件衣服，說是百搭款，是不是就代表這件衣服比較簡單、沒有太多設計，只是適合襯托其他衣服。所以我們如果說香檳是美食百搭，不就表示香檳沒有個性嗎？

當然，以一般的正餐來說，因為有一定程度的鹹味與油脂，香檳的氣泡與高酸度可以平衡油脂對味蕾帶來的負擔，氣泡可以去除口齒間的魚味，讓我們迎接下一道美食，這是香檳搭餐的特色，但如果是牛排、肋排等重口味料理搭配，香檳可能只能淪為解膩的工具，這樣就浪費了其微妙精巧的氣味。

此外，香檳的氣泡還會放大食物的原味，因此，如果你用香檳搭配臭豆腐、藍紋起司……可能會得到太誇張的效果，反而失去美感。

香檳大師跟香檳騎士有什麼不同？大師平常都在做些什麼跟香檳有關的事情？

萊特：香檳騎士是由法國香檳襟章會（Ordre des Coteaux de Champagne，簡稱OCC）授予「香檳榮譽騎士勳章」，OCC的歷史可追溯至太陽王路易十四在位的1656年。路易十四與一些愛喝香檳的年輕貴族，因對香檳的共同喜愛而組織了一個名為Ordre des Côteaux的美食美酒會，香檳騎士主要是頒給對「銷售」有貢獻的人。

而香檳大師（Champagne Master Wine Scholar Guild）是偏向「知識」的證照，100分裡面，地圖題10分、選擇題50分、申論題40分，總分75分才算PASS，85分以上才能當講師，90分以上足可獲得Highest Honors榮譽，我當時獲得92分的成績。

考上香檳大師最重要的改變，應該是會對喝下去的每一口香檳有更多的想法，思考其得來不易、思考風土帶來的影響、釀造手法、口感變化等等，不再像以前一樣可以無牽掛的享受香檳，但卻也多了一份使命感，想要把香檳的美好分享給更多人知道。

作者提供

既然你這麼喜歡喝香檳，請說出心目中前三名你的最愛吧！

萊特：大廠的話，我喜歡Ayala白中白的純淨、KRUG的醇厚、Pal Roger的平衡感。而小農香檳的前三名：Vincent Cuillier、Egly ouriet、Jacques Selosse，當我想要感受風土地塊帶來的變化，就會選擇這幾家品牌。

你可以喝多少香檳？有什麼有趣的酒醉經驗嗎？

萊特：以不拚酒、不灌酒的正常狀況來說，一個晚餐期間大概4-5小時，慢慢喝應該可以喝掉兩瓶，不過還是要看當下的氣氛跟自己身體狀況，如果是在講課的狀態，當然會比較節制，如果是好友聚餐，或是有時一支會帶到好酒，不趕快喝會錯過，當然就會喝稍微多一些了！

至於喝醉的經驗，其實不多，倒不是自己酒量多好，是因為現在喝了酒就想睡覺，而且坊間不是流傳「葡萄酒老師都很會閃酒」嗎？我覺得差不多到要喝醉的那個點，自己就會控制，趕快閃人回家睡覺，理性飲酒很重要的。

品酒會或是跟身邊的人聊到香檳時，最常遇到的問題、最令你哭笑不得的問題？

萊特：這在書裏面都有，請大家務必拜讀！不過可以分享一個，就是有一場品酒會，與會嘉賓問我：「法國女人是不是會在喝完香檳之後誘惑男人？」我的回答是：「法國女人會用香檳的微醺與肉體的誘惑，當成是一種擺脫傳統的束縛及社會的歧見，來對抗大男人的沙豬主義。」

當然，這個回答很正式，畢竟香檳總是帶給人歡愉的感覺，有時候遇到的問題，或許帶有一點暗示的意味，這就考驗講師的定力與經驗啦！

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看完專訪，是不是更了解台灣第一位香檳大師萊特了呢？他的最新著作《香檳大師萊特與你聊香檳》帶來34堂最有趣的香檳課，從如何品飲一杯香檳，到了解香檳的產地、釀造與有趣的歷史文化；儲備酒、窖藏酒、保留酒有什麼不一樣嗎？人工熟成的香檳是怎麼回事？