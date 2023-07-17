【專訪】台灣首位「香檳大師」萊特：跟「香檳騎士」有何不同？私下最愛哪三個品牌？
我們想讓你知道的是
香檳大師是偏向「知識」的證照，100分裡面，總分75分才算PASS，85分以上才能當講師，90分以上足可獲得Highest Honors榮譽，而萊特當時獲得92分的成績。考上香檳大師最重要的改變，應該是會對喝下去的每一口香檳有更多的想法——不再像以前一樣可以無牽掛的享受香檳，但卻也多了一份使命感。
文：陳瑩真
我們的專欄作家萊特老師出書了，還是跟香檳有關的書，這種人帥浪漫又專業的表現，簡直不給人留活路，但是，在仔細閱讀《香檳大師萊特與你聊香檳》後，發現實在太有趣了！除了深入香檳的文化、風土、歷史、釀造，萊特還分享了許多品酒會上遇到的奇聞趣事，萊特把香檳寫得富有知識性，卻又趣味易讀，不囉嗦，快跟著我們一起來導讀吧！
你是台灣第一位「香檳大師（Champagne Master Wine Scholar Guild）」，老實說，你當年主攻這個，是不是因為聽起來比較帥？
萊特：好學的愛酒人士可能知道，布根地的A.O.C有100多個，波爾多也有40-50個，但香檳區的A.O.C只有三個，所以我當時只是覺得，應該比較簡單……好啦！開玩笑的，香檳可是很複雜的一門學問！
其實一開始會聚焦在香檳，主要是我最早接到的品酒活動大多是時尚精品類型居多，而香檳與精品的連結又很緊密，也因此讓我正視自己需要加強什麼。此外，我本身就喜歡酸度較高的酒，尤其是香檳，在當時，已有不少的葡萄酒達人，我想找一個自己真正喜愛的酒款鑽研，成為這個領域的專家。
講到香檳，大家第一印象都是美食百搭，你書中有特別提到這一點，要不要跟我們劇透一下？
萊特：我在第一篇就提到這一點！香檳與美食百搭其實是很鄉愿的想法，這句話表面上聽起來很正面，但仔細想想，當你買一件衣服，說是百搭款，是不是就代表這件衣服比較簡單、沒有太多設計，只是適合襯托其他衣服。所以我們如果說香檳是美食百搭，不就表示香檳沒有個性嗎？
當然，以一般的正餐來說，因為有一定程度的鹹味與油脂，香檳的氣泡與高酸度可以平衡油脂對味蕾帶來的負擔，氣泡可以去除口齒間的魚味，讓我們迎接下一道美食，這是香檳搭餐的特色，但如果是牛排、肋排等重口味料理搭配，香檳可能只能淪為解膩的工具，這樣就浪費了其微妙精巧的氣味。
此外，香檳的氣泡還會放大食物的原味，因此，如果你用香檳搭配臭豆腐、藍紋起司……可能會得到太誇張的效果，反而失去美感。
香檳大師跟香檳騎士有什麼不同？大師平常都在做些什麼跟香檳有關的事情？
萊特：香檳騎士是由法國香檳襟章會（Ordre des Coteaux de Champagne，簡稱OCC）授予「香檳榮譽騎士勳章」，OCC的歷史可追溯至太陽王路易十四在位的1656年。路易十四與一些愛喝香檳的年輕貴族，因對香檳的共同喜愛而組織了一個名為Ordre des Côteaux的美食美酒會，香檳騎士主要是頒給對「銷售」有貢獻的人。
而香檳大師（Champagne Master Wine Scholar Guild）是偏向「知識」的證照，100分裡面，地圖題10分、選擇題50分、申論題40分，總分75分才算PASS，85分以上才能當講師，90分以上足可獲得Highest Honors榮譽，我當時獲得92分的成績。
考上香檳大師最重要的改變，應該是會對喝下去的每一口香檳有更多的想法，思考其得來不易、思考風土帶來的影響、釀造手法、口感變化等等，不再像以前一樣可以無牽掛的享受香檳，但卻也多了一份使命感，想要把香檳的美好分享給更多人知道。
既然你這麼喜歡喝香檳，請說出心目中前三名你的最愛吧！
萊特：大廠的話，我喜歡Ayala白中白的純淨、KRUG的醇厚、Pal Roger的平衡感。而小農香檳的前三名：Vincent Cuillier、Egly ouriet、Jacques Selosse，當我想要感受風土地塊帶來的變化，就會選擇這幾家品牌。
你可以喝多少香檳？有什麼有趣的酒醉經驗嗎？
萊特：以不拚酒、不灌酒的正常狀況來說，一個晚餐期間大概4-5小時，慢慢喝應該可以喝掉兩瓶，不過還是要看當下的氣氛跟自己身體狀況，如果是在講課的狀態，當然會比較節制，如果是好友聚餐，或是有時一支會帶到好酒，不趕快喝會錯過，當然就會喝稍微多一些了！
至於喝醉的經驗，其實不多，倒不是自己酒量多好，是因為現在喝了酒就想睡覺，而且坊間不是流傳「葡萄酒老師都很會閃酒」嗎？我覺得差不多到要喝醉的那個點，自己就會控制，趕快閃人回家睡覺，理性飲酒很重要的。
品酒會或是跟身邊的人聊到香檳時，最常遇到的問題、最令你哭笑不得的問題？
萊特：這在書裏面都有，請大家務必拜讀！不過可以分享一個，就是有一場品酒會，與會嘉賓問我：「法國女人是不是會在喝完香檳之後誘惑男人？」我的回答是：「法國女人會用香檳的微醺與肉體的誘惑，當成是一種擺脫傳統的束縛及社會的歧見，來對抗大男人的沙豬主義。」
當然，這個回答很正式，畢竟香檳總是帶給人歡愉的感覺，有時候遇到的問題，或許帶有一點暗示的意味，這就考驗講師的定力與經驗啦！
看完專訪，是不是更了解台灣第一位香檳大師萊特了呢？他的最新著作《香檳大師萊特與你聊香檳》帶來34堂最有趣的香檳課，從如何品飲一杯香檳，到了解香檳的產地、釀造與有趣的歷史文化；儲備酒、窖藏酒、保留酒有什麼不一樣嗎？人工熟成的香檳是怎麼回事？
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。