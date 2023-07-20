了解「外役監」設立的初衷：真正需要討論的問題不是存廢，而是如何改善
我們想讓你知道的是
監獄本來監禁的初衷，就是要應報、隔離和嚇阻犯罪的產生，可是現在已經是2023年了，犯罪消失了嗎？關於外役監這個制度應該考慮的是，我們該採取怎樣的預測量表去遴選怎樣的人進入外役監執行、如何評估外役監受刑人的脫逃風險高低，以及如何善用社區的資源來協助受刑人更維持自律和有責任感。
文：陳怡靜
什麼是監獄？
在人類歷史中，很早就見到監獄（Prison）型態的監禁設施痕跡。最早的監獄歷史可以追溯到西元前640年古希臘羅馬時代的馬莫丁監獄，是地牢式的監獄。最早監獄設立的目的在將社會上我們不喜歡見到的人，都以圍牆將他們隔離起來，眼不見為淨，包括街友、賣淫者和乞丐等。古代的監獄環境極其惡劣，很多被監禁的人都會因為各種傳染疾病死在監獄當中。
18世紀獄政改革家約翰霍華德（John Howard）提倡監獄環境改善，和使受刑人未來順利復歸社會。從18世紀至今全世界的刑事司法體系觀念經歷許多改變，過去採取應報、嚇阻和隔離的觀念來對待受刑人，但是進入19及20世紀後加入了矯治和修復的概念，期待獄政系統可以納入許多不同專業背景的人士，來協助這些過去沒有好好社會化或被教育的犯罪人再教育和再社會化。而我國監獄行刑法第一條亦揭櫫：
「為達監獄行刑矯治處遇之目的，促使受刑人改悔向上，培養其適應社會生活之能力。」
什麼是外役監獄？這樣受刑人不會逃走嗎？
在上述的概念下，1891年瑞士創立了第一所的外役監獄。採取開放式的矯治機構是無防止受刑人逃亡的設備，且無戒護人員的刑事矯治機構。它沒有高牆、鐵窗和巨鎖，也沒有持槍的警衛。旨在使監獄受刑人雖然在監獄中受刑，但仍然可以體驗生活在現實社會中的感覺。
這是一種中間性處遇，一種過渡階段，雖然監禁是為自己的犯行贖罪，被剝奪自由產生痛苦，但進步的刑事司法思維認為，監禁時間過久以後容易給受刑人帶來除了自由剝奪以外的痛苦和改變，這些痛苦和改變並無助於其未來的改悔向上，為了讓終有一天要復歸社會的受刑人受到監禁產生的傷害和痛苦減到最小，所以刑罰學者都在絞盡腦汁努力思考如何讓刑罰人道化。
外役監獄在我國設立法源為監獄行刑法第149條：「為使受刑人從事生產事業、服務業、公共事業或其他特定作業，並實施階段性處遇，使其逐步適應社會生活，得設外役監；其管理及處遇之實施另以法律定之。」美國又被稱為「低度安全管理監獄」（Minimum-Security Federal Prison Camps or Prison Camp），是戒護安全級別中低度或最低度的監獄。英國稱「開放監獄」（Open Prison），學界稱「開放式矯治機構（Open Correctional Institution）。
所有國家創立這樣的矯正設施的理念均為：並非所有的犯罪人都需要被送到監獄監禁，根據許多研究均指出，傳統的監禁既無助於受刑人的矯正、也不能充分的保護社會。儘管仍然需要監獄的存在，但是監督、控制和安全不再是矯正受刑人的三個主要決定因素。而且在某些特定情況下，開放式機構脫逃的案件發生的比一般監獄還要少（註1）。
大部分脫逃案件都是在其「返家探視」的時候逾假未歸的，但外役監獄的工作型態是在監禁的平日時，也都是外出到一般工廠或者農場去從事沒有戒護的監外作業型態，依據文獻指出，脫逃率一樣極低的（註2）。
需要討論的問題不是存廢，而是如何改善
很多時候人會因噎廢食，可是社會各種制度所牽連層面和影響都茲事體大，不可在沒有任何科學研究分析底下貿然推行或者廢止的。回到監獄本來監禁的初衷，就是要應報、隔離和嚇阻犯罪的產生，可是現在已經是2023年了，犯罪消失了嗎？沒有，甚至演化出更多元更不同的型態和樣貌。然各國仍舊堅持採取其實也存在許多問題的監禁作為主要的刑罰制度之一。
當然，歐洲國家近年來努力的朝向減少使用監禁轉向以社區處遇或者罰金來取代監禁。但監獄至今仍舊沒有被廢除，也沒有任何一個政治人物膽敢大聲疾呼廢止監獄的存在，那為何思想進步的外役監應該被廢止呢？
從風險社會的角度來看，活在現代社會，因為科技的進步和人類生活的演進，生活中我們不免得承受比以前更多的風險，而當民眾無法從國家獲取保護和力量的時候，就只能求自力救濟，應用許多科技或者想辦法自保。當然也並不是說國家就可以因此什麼都不管，將風險一昧讓民眾自行承擔。
關於外役監這個制度應該考慮的是，我們該採取怎樣的預測量表去遴選怎樣的人進入外役監執行、如何評估外役監受刑人的脫逃風險高低，以及如何善用社區的資源來協助受刑人更維持自律和有責任感。
犯罪學和刑罰學發展兩百年來，國內外很多相關學者為了增進民眾福祉從事許多科學研究，希望社會能夠朝向更好的方向改進。但是從去年到今年，外役監一再被政治人物拿出來作為鞭打或者批鬥的標的。因為有脫逃，因為有權貴，因為遴選的過程標準不夠透明或公開等。
這些都可以改進，但在未給制度任何機會或者不做任何省思，把任何會激起民眾情緒的制度淪為選舉時的口號，是否應該回到刑罰制度思潮的初衷以及秉持有一分證據說一分話的精神，帶給社會更好往前邁進的力量？
註釋
- 根據筆者目前瀏覽文獻及期刊得出，各國有針對外役監脫逃紀錄和分析的數據，都顯示出外役監脫逃率遠低於一般監獄，都幾乎落在1％以下。
- 即便是在犯罪率極高的美國，外役監脫逃率也遠低於一般監獄受刑人。另外，根據法務部矯正署統計，截至2022年8月23日止，近十年外役監脫逃者僅有4名是在工作期間脫逃的。
延伸閱讀
- 「夜店殺警案」受刑人申請到外役監服刑，基層員警不滿「學長白死」，法務部聲明：已提出修法
- 「夜店殺警案」易寶宏服外役監惹議，矯正署查出去年返家時「重大違規」將送回一般監獄
- 台南殺警案兇嫌經查為外役監逃犯，監察院早在2年前便因脫逃頻傳要求矯正署改善
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
我們想讓你知道的是
《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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