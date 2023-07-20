了解「外役監」設立的初衷：真正需要討論的問題不是存廢，而是如何改善

文：陳怡靜

什麼是監獄？

在人類歷史中，很早就見到監獄（Prison）型態的監禁設施痕跡。最早的監獄歷史可以追溯到西元前640年古希臘羅馬時代的馬莫丁監獄，是地牢式的監獄。最早監獄設立的目的在將社會上我們不喜歡見到的人，都以圍牆將他們隔離起來，眼不見為淨，包括街友、賣淫者和乞丐等。古代的監獄環境極其惡劣，很多被監禁的人都會因為各種傳染疾病死在監獄當中。

18世紀獄政改革家約翰霍華德（John Howard）提倡監獄環境改善，和使受刑人未來順利復歸社會。從18世紀至今全世界的刑事司法體系觀念經歷許多改變，過去採取應報、嚇阻和隔離的觀念來對待受刑人，但是進入19及20世紀後加入了矯治和修復的概念，期待獄政系統可以納入許多不同專業背景的人士，來協助這些過去沒有好好社會化或被教育的犯罪人再教育和再社會化。而我國監獄行刑法第一條亦揭櫫：

「為達監獄行刑矯治處遇之目的，促使受刑人改悔向上，培養其適應社會生活之能力。」

什麼是外役監獄？這樣受刑人不會逃走嗎？

在上述的概念下，1891年瑞士創立了第一所的外役監獄。採取開放式的矯治機構是無防止受刑人逃亡的設備，且無戒護人員的刑事矯治機構。它沒有高牆、鐵窗和巨鎖，也沒有持槍的警衛。旨在使監獄受刑人雖然在監獄中受刑，但仍然可以體驗生活在現實社會中的感覺。

這是一種中間性處遇，一種過渡階段，雖然監禁是為自己的犯行贖罪，被剝奪自由產生痛苦，但進步的刑事司法思維認為，監禁時間過久以後容易給受刑人帶來除了自由剝奪以外的痛苦和改變，這些痛苦和改變並無助於其未來的改悔向上，為了讓終有一天要復歸社會的受刑人受到監禁產生的傷害和痛苦減到最小，所以刑罰學者都在絞盡腦汁努力思考如何讓刑罰人道化。

外役監獄在我國設立法源為監獄行刑法第149條：「為使受刑人從事生產事業、服務業、公共事業或其他特定作業，並實施階段性處遇，使其逐步適應社會生活，得設外役監；其管理及處遇之實施另以法律定之。」美國又被稱為「低度安全管理監獄」（Minimum-Security Federal Prison Camps or Prison Camp），是戒護安全級別中低度或最低度的監獄。英國稱「開放監獄」（Open Prison），學界稱「開放式矯治機構（Open Correctional Institution）。

所有國家創立這樣的矯正設施的理念均為：並非所有的犯罪人都需要被送到監獄監禁，根據許多研究均指出，傳統的監禁既無助於受刑人的矯正、也不能充分的保護社會。儘管仍然需要監獄的存在，但是監督、控制和安全不再是矯正受刑人的三個主要決定因素。而且在某些特定情況下，開放式機構脫逃的案件發生的比一般監獄還要少（註1）。

大部分脫逃案件都是在其「返家探視」的時候逾假未歸的，但外役監獄的工作型態是在監禁的平日時，也都是外出到一般工廠或者農場去從事沒有戒護的監外作業型態，依據文獻指出，脫逃率一樣極低的（註2）。

需要討論的問題不是存廢，而是如何改善

很多時候人會因噎廢食，可是社會各種制度所牽連層面和影響都茲事體大，不可在沒有任何科學研究分析底下貿然推行或者廢止的。回到監獄本來監禁的初衷，就是要應報、隔離和嚇阻犯罪的產生，可是現在已經是2023年了，犯罪消失了嗎？沒有，甚至演化出更多元更不同的型態和樣貌。然各國仍舊堅持採取其實也存在許多問題的監禁作為主要的刑罰制度之一。

當然，歐洲國家近年來努力的朝向減少使用監禁轉向以社區處遇或者罰金來取代監禁。但監獄至今仍舊沒有被廢除，也沒有任何一個政治人物膽敢大聲疾呼廢止監獄的存在，那為何思想進步的外役監應該被廢止呢？

從風險社會的角度來看，活在現代社會，因為科技的進步和人類生活的演進，生活中我們不免得承受比以前更多的風險，而當民眾無法從國家獲取保護和力量的時候，就只能求自力救濟，應用許多科技或者想辦法自保。當然也並不是說國家就可以因此什麼都不管，將風險一昧讓民眾自行承擔。

關於外役監這個制度應該考慮的是，我們該採取怎樣的預測量表去遴選怎樣的人進入外役監執行、如何評估外役監受刑人的脫逃風險高低，以及如何善用社區的資源來協助受刑人更維持自律和有責任感。

犯罪學和刑罰學發展兩百年來，國內外很多相關學者為了增進民眾福祉從事許多科學研究，希望社會能夠朝向更好的方向改進。但是從去年到今年，外役監一再被政治人物拿出來作為鞭打或者批鬥的標的。因為有脫逃，因為有權貴，因為遴選的過程標準不夠透明或公開等。

這些都可以改進，但在未給制度任何機會或者不做任何省思，把任何會激起民眾情緒的制度淪為選舉時的口號，是否應該回到刑罰制度思潮的初衷以及秉持有一分證據說一分話的精神，帶給社會更好往前邁進的力量？

註釋

根據筆者目前瀏覽文獻及期刊得出，各國有針對外役監脫逃紀錄和分析的數據，都顯示出外役監脫逃率遠低於一般監獄，都幾乎落在1％以下。 即便是在犯罪率極高的美國，外役監脫逃率也遠低於一般監獄受刑人。另外，根據法務部矯正署統計，截至2022年8月23日止，近十年外役監脫逃者僅有4名是在工作期間脫逃的。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九