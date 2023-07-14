性平三法修法在即：民眾黨籲加重罰則、時力促延長兒少性侵追訴期
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時代力量王婉諭表示，刑法對於性侵未返14歲兒少的追訴時效是20年，但性侵受害者平均要花23.9年，才能夠揭露童年性侵的經歷，故應延長兒少性侵追訴時效；而民眾黨團的修正草案，則要求性騷擾防治法提高罰鍰至新台幣60萬元，並完善性平教育法通報機制，事發後24小時內未通報者，需裁罰。
民進黨團提案 立院17日起召開臨時會審議性平三法
（中央社）民進黨立法院黨團今（14）日向立法院提案，要求從17日起召開第2次臨時會，審議性平三法（《性別平等教育法》、《性別工作平等法》和《性騷擾防治法》）、外役監條例部分條文修正草案，以及駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定。
民進黨團在提案中指出，為周延性平法制，建立有效打擊加害人、友善保護被害人，以及建立可信賴的調查機制與申訴制度，同時為均衡社會安全及受刑人於釋放前逐步適應社會之需求，並為台美經貿關係向前邁進關鍵一步，依據憲法第69條及立法院組織法第6條第1項提請召開臨時會。
依據民進黨團提案，臨時會將自17日起至31日，7月17下午，以及18、19日2天全天為第1次會議，17日下午舉行談話會，18及19日則邀請行政院長陳建仁列席報告並備質詢。
陳建仁將於18日報告性騷擾防治相關事宜，19日則就駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定（即台美21世紀貿易倡議首批協定），進行報告。
隨後，立法院將於20、21、24日3天召開委員會，審議性平三法，即性別平等教育法修正草案、性別工作平等法部分條文修正草案、性騷擾防治法修正草案，以及外役監條例部分條文修正草案、台美21世紀貿易倡議首批協定；26、27、28、31日則是第2次會議，視上述5項法案審查進度，送院會進行二、三讀。
性平三法修法 民眾黨團促延長追訴期、加重性騷罰則
（中央社）立法院第2次臨時會即將召開，將審議性平三法等議案。台灣民眾黨立法院黨團呼籲，應修法提高性騷罰則、延長追訴與申訴期限，並成立專責性騷擾防治中心，提供法律協助和心理支持，建立互相尊重環境。
民眾黨團副總召賴香伶、黨團副主任兼發言人楊寶楨今日舉行「性平三法修法，朝野合作防治性騷」記者會。
賴香伶表示，她身為民眾黨團性平修法專案小組召集人，期盼MeToo運動不只是新聞焦點，也能為性別平等權帶來實質改變，保護每一位可能的受害者。
賴香伶表示，民眾黨團也提出性平三法的修正草案，包含性別工作平等法簡化申訴流程，力求打造友善且安全的工作環境；性騷擾防治法提高行政罰鍰至新台幣60萬元，並要求地方政府應提供受害者必要協助；性別平等教育法則完善通報機制，裁罰事件發生後24小時內未通報案件。
賴香伶表示，為填補法規漏洞，民眾黨主張提高性騷罰則、延長追訴及申訴期限，要求各機構將「性騷擾防治政策」充分告知員工，並明定為勞動檢查項目，以利督促執行。
賴香伶表示，法規制度應保護吹哨者，同時提升性別平等機制的透明度，提供性騷擾受害者更多元、公正的申訴及維權途徑。
楊寶楨表示，民眾黨團對性騷擾零容忍，遇到案件馬上啟動性平程序，各立委辦公室皆已明確公告性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，鼓勵同仁瞭解遵守，並勇敢提出申訴；民眾黨團承諾，對每一個申訴嚴肅對待，且進行保密處理，對違規行為者予以適當懲處。
性平三法修法在即 時力籲納入刑法修正案
（中央社）時代力量今日表示，除了性平三法之外，臨時會應納入延長兒少性侵追訴時效的刑法修正案，不遺棄任何一位被害者，接住所有受傷的人。
時代力量立法院黨團今日在立法院舉行「時力性平3+1，接住所有受傷的人」記者會。
時代力量立委邱顯智表示，行政院版中有關權勢性騷部分，僅是在「執行職務時」的要件之外，將員工下班後遭遇職場同仁或業務關係者「持續性」性騷擾的態樣納入性別工作平等法，恐有掛一漏萬之虞。時力主張以「因執行職務」取代，直接擴大性工法的適用範圍至下班時間，並涵蓋職場同仁或業務關係者「非持續性」之性騷擾行為，較為全面。
時代力量立委陳椒華說，企業進行申訴調查時，調查人員很可能都是公司內部的自己人，礙於公司內部的氛圍或基於大局為重的想法，恐難以針對被害人的申訴做完整調查與公正認定。時力主張，應納入外部專家參與企業內部的申訴處理，並要求負責申訴處理的成員中必須要有一定比例的女性及性平專家，如此才能夠避免包庇或輕縱等情形發生。
陳椒華表示，為了督促雇主落實職場性平措施，針對違反性工法遭到裁罰的雇主，時力黨團主張政府應公告相關的裁罰資訊，來有效嚇阻不肖雇主並敦促雇主落實職場性平措施。
時代力量立委王婉諭說，目前刑法對於性侵不滿14歲兒少的追訴時效是20年；不過，根據澳洲皇家兒童性侵調查的結果發現，這些倖存者平均要花上23.9年，才能夠第1次揭露童年性侵的經歷。時力主張，應延長兒少性侵追訴時效，將追訴期從被害人成年後，或是有意願及能力可以參與偵查及審判程序時，才開始起算，以充分保障被害人的權利。
綠黨提性平修法民間版本 專家促防性騷案雇主兼法官
（中央社）政院昨（13）日通過性平三法修法草案，台灣綠黨與律師、學者、婦團今日呼籲，政院修法不應「打假球」，例如草案仍規定性騷案須由公司先調查，若不滿意政府才能介入，恐致「雇主兼法官」的吃案情況持續。
綠黨今日前往立法院請願，提出民間版本性平三法修法草案。綠黨秘書長王彥涵表示，立院下週將舉行臨時會，但綠黨被告知臨時會不處理請願案，民間修法版本要到9月正式開議才會被審理，她希望政府若重視性平，不應以程序阻礙實質正義。
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
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政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
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實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
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孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
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