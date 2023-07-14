American Tourister『90周年快閃店』全台最夯打卡點夢幻登場，人氣拍貼機必訪、紅點設計大獎『ROLLIO圈圈箱』顛覆想像！

「圓」的行李箱？!

American Tourister於1933年於美國創立，以帶給旅行的人們既「堅固耐用」與「物超所值」為宗旨，一路走來推出無數功能齊全、經久耐用且極具設計感的旅行箱，活潑俏皮的美式風格和繽紛多樣的色彩選擇，讓American Tourister不僅風靡美國，在歐洲、亞洲和日本等地都造成熱銷。這次更顛覆眾人想像，推出「圓」的行李箱，全新「ROLLIO圈圈箱」首創圓筒型旅箱設計，極輕耐用，大膽無邊翻玩創意，榮獲2023紅點設計大獎肯定。

American Tourister行銷林總監表示：「這次90周年快閃店以『FIND FUN EVERYWHERE』為主題，鼓勵年輕世代大膽展現自我風格，並在旅途中盡情享受多采多姿的新奇事物的精神。」主題快閃店以令人融化的夢幻色彩打造，現場還可以和閨密、情侶、家人一起體驗時下最夯「四格拍貼機」互動活動，留下可愛身影並跟著American Tourister一起「FIND FUN EVERYWHERE」！不僅如此，7/15-16周末兩天還有定時的「FIND FUN EVERYWHERE」舞蹈秀，這次編舞者邀請到天王天后御用知名編舞──「光頭老師」賈皓鈞，為American Tourister量身打造結合ROLLIO圈圈箱的Hip-hop舞蹈，讓現場所有觀眾大飽眼福！

繽紛爆擊！American Tourister 限定主題快閃店登陸新光三越A11 超萌四格拍貼機必拍

大受年輕世代喜愛、風靡IG的行李箱品牌American Tourister美國旅行者，今年迎來第90周年，為此品牌推出限定主題快閃店，於7/14-7/31在新光三越信義新天地A11後門前廣場展開，呼應核心主題營造「FIND FUN EVERYWHERE」的歡樂時髦氛圍，除了大膽玩色、打造超萌主題店，現場也設有火爆全網的「超萌四格拍貼機」，透過互動的方式和大家一起體驗旅行的精彩，尋找無所不在的美好感受！

周末限定「圈圈Hip-hop」 大咖御用編舞老師量身打造行李箱舞火力全開嗨翻全場

為了歡慶90周年，American Tourister還重磅請到超大咖的編舞老師—「光頭老師」賈皓鈞來為假日限定的「FIND FUN EVERYWHERE」舞團表演編舞。光頭老師過去曾是ØZI、9m88、孫盛希、日本天團乃木阪46、韓國EXID Hani等眾多潮流指標明星指定御用編舞老師，這次為American Tourister量身打造結合行李箱的華麗舞蹈，歡樂氣氛絕對嗨翻全場、不容錯過！

顛覆印象、創意無限！首創「圓」的行李箱

新品ROLLIO圈圈箱潮玩上市 榮獲2023紅點設計大獎加持

提到American Tourister，許多人印象最深刻的絕對是它的堅固耐用、超高CP值，同時翻玩各種色彩的美式潮流，其下經典款之一就是Curio系列，榮獲設計大賞的招牌復古黑膠唱片外型，深獲許多人喜愛，更是網紅、明星們人手一咖的必備款。本次即將上市的主打新品—ROLLIO圈圈箱，再次顛覆了大家對行李箱的既定印象，首創「圓筒型」的旅箱設計，再次昭告品牌勇於突破、大膽無邊的創意精神，玩出時尚新高度！在此之外，ROLLIO系列仍舊具備定番的「既輕且耐」，容量超乎想像，因此也獲得了2023紅點設計獎肯定，再次奠定American Tourister難以超越的旅行箱佼佼者地位！