敘利亞人道走廊才遭俄羅斯否決延期，總統阿薩德：「風之門」會在週四重啟

綜合《衛報》和《紐約時報》報導，敘利亞駐聯合國大使巴塞・薩巴（Bassam Sabbagh）表示，敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）同意讓人道救援的貨物，經由該國與土耳其邊界的西北部城市巴布哈瓦（Bab al-Hawa），進入反叛軍佔領區。薩巴補充，自本週四（7月13日）起將開放6個月。

薩巴昨（13）日告訴《衛報》，他已經就此議案，寫信給聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）和聯合國安全理事會（安理會）。對此，古特瑞斯的發言人斯特凡・杜加里克（Stephane Dujarric）回覆，聯合國正在研讀薩巴的來信。

俄羅斯否決延期協議

作為敘利亞總統阿薩德的親密盟友，俄羅斯認為，與敘利亞有關的所有援助，都應該由該國首都大馬士革來提供，任何的跨境援助皆屬於對敘利亞主權的侵犯行為。近幾年，俄羅斯向安理會施壓，表示應該減少跨境的援助行為。

7月11日，安理會針對巴布哈瓦人道走廊的展延時間進行表決。《半島電視台》指出，安理會在敘利亞問題上一直處於分歧狀態，大多數的成員，包含身為常任理事國的法國、英國和美國，傾向支持跨境行動，呼籲應該將任務從6個月延長至一年。

聯合國的新聞稿指出，巴西和瑞士提出一份延期9個月的草案，包含擴張跨線運作、增加資金、強化初步的復原行動和人道除雷行動。這份提議最終得到13票支持，但卻受到5個常任理事國之中的俄羅斯投下反對票，以及中國棄權，否決此提案。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）告訴安理會，安理會的援助將被用於「恐怖份子」，跨境機制只是一場「秀」。他補充，如果俄羅斯提出的草案未通過，屆時只好關閉過境點。

俄羅斯在否決後，提出6個月的展延計畫，獲得中國的支持。不過，在投票環節中，有3個國家表示反對，其餘10個國家表示棄權，使得這項提案陷入僵局，造成援助行動中斷。古特瑞斯在一份聯合國的聲明中，表達他對表決結果的失望。

與3天前會議結果不同，敘利亞當局於13日宣布，未來的6個月將開放經過巴布哈瓦的跨境走廊。本月的安理會輪值主席、英國大使吳百納（Barbara Woodward）在會後的聲明中談到：「阿薩德所同意重啟的人道走廊，是在沒有聯合國監督的前提之下展開。未來，這個關鍵的生命線將交由一位該為敘利亞人民的痛苦所負責的人手上。」

巴布哈瓦「風之門」關口開放與否為何重要？

從2011年開始，為了推翻由俄羅斯、伊朗支持的阿薩德政權，敘利亞人民發起抗爭，與阿薩德相對的「反對勢力」，由西方國家、土耳其和部分阿拉伯沿海國家所支持。

敘利亞稱反對勢力是「由外國勢力協助的恐怖主義。」內戰持續12年，至今仍未結束。據聯合國統計，敘利亞內戰已經造成超過35萬人死亡，超過10萬人被扣押或者失蹤，1460萬人等待人道援助。

2014年，伊斯蘭國（The Islamic State，IS）崛起，內戰升溫，《BBC》將該年度稱作開戰以來「最血腥的一年」。同年，安理會通過決議，要求敘利亞所有政權必須同意國際間各方給予的人道救援，停止剝奪平民生存所需的食物與藥品。除了譴責，聯合國也強烈呼籲敘利亞當局迅速同意聯合國機構和其他合作夥伴的援助，包括跨越衝突線的人道走廊，以確保物資直達人民手中。

起初，聯合國一共搭建四條救援路線：一是為在土耳其境內，俗稱「和平門」的巴布・薩拉姆（Bab al-Salam），二是位在敘利亞巴布哈瓦的「風之門」，另外兩個分別位在伊拉克境內亞魯比亞 （Al Yarubiyah）和約旦境內的拉姆薩（Al-Ramtha）。敘利亞反叛軍以西北部地區作為據點，現今仍有410萬人受困於此，使得僅存的「風之門」通關口變得至關重要。

人道救援政治化

今（2022）年2月，土耳其和敘利亞發生強震，敘利亞政府在土耳其開放了另外兩個過境點，並計劃在8月中旬結束。

《半島電視台》指出，災後救援緩慢凸顯了跨境機制的脆弱，讓聯合國在敘利亞的人道救援任務再度受到大家的檢視。人們大力批評聯合國的救災速度緩慢，譴責聯合國應該多多利用土耳其當地的替代路線，而非苦等阿薩德的批准。

聯合國強調，巴布哈瓦仍然是主要的「生命線」，自強震以來已有3000多輛載送援助物資的卡車經過風之門過境點。相對地，行經另外兩個過境點的車輛僅622台，再次凸顯風之門的急迫性與重要性。

對此，被大家稱為「白頭盔」的敘利亞民防（Syria Civil Defence）領導人薩利赫（Raed al-Saleh）認為，安理會的角色使得人道救援物資的運送，產生了不必要的風險。他也提到，安理會的責任應該是維護全球的和平與安全，而非阻礙獲控制能夠援助生命的物資分配。

非政府組織Violet Organisation的執行長狄拉尼（Hisham Dirani）也認同此說法，他認為聯合國和其他國際援助者，應該給予敘利亞人更多空間來決定他們所面的問題是什麼、該怎麼解決。

不過，聯合國和其他主要救援團體不這麼認為，一位資深的中東事務研究員莉絲特（Charles Lister）向《半島電視台》說：「聯合國的行動，似乎不會受到公眾壓力影響。」她也說到，因為地震的緣故，聯合國機構對於各國政府的援助，不僅持續進行，也更加公開。