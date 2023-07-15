TNL+ 2023/07/15,
科技

SpaceX星鏈衛星包圍地球，如何對天文學家的太空觀測造成干擾？

SpaceX星鏈衛星包圍地球，如何對天文學家的太空觀測造成干擾？
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天文觀測所使用的輻射範圍介於110赫茲至188赫茲之間，研究結果發現，星鏈衛星會在非通訊期間，發射出125赫茲、135赫茲、143.05赫茲、150赫茲，以及175赫茲的「非預期電磁輻射」。而這些輻射頻率剛好介於天文觀察所使用的低頻輻射範圍中，因此對天文學家造成了一定程度的困擾。

文：賴明君

科學家在做天文觀測時，需要透過接收來自遙遠外太空的微弱電磁輻射，分析並解讀這些訊號，以進行研究。由於輻射訊號微弱的關係，因此任何干擾都可能對其造成負面影響，像是使訊號變得混亂難以解讀，甚至是遭到遮蔽等等。而如今科學家發現，環繞地球、提供民眾通訊服務的低軌衛星：星鏈（Starlink），竟會對天文學家的太空觀測造成干擾。

期刊《天文與天體物理學報》在今（2023）年5月刊出了一篇研究報告，天文學家們觀察SpaceX公司發射的68顆星鏈衛星，發現這些星鏈衛星會發射出不以通訊為目的之「非預期電磁輻射」（Unintended electromagnetic radiation）。而這些輻射訊號的頻率剛好與天文觀測所搜集的輻射頻率相符，因此會干擾天文數據的搜集與解讀，並且對無線電通信、航空與國防造成影響。

多位科學家共同合作完成了這項研究，他們使用荷蘭的低頻陣列望遠鏡（LOFAR），來觀察68顆星鏈衛星所發射出的輻射，目的在瞭解低軌衛星所發射的「非預期電磁輻射」，對天文觀測造成的影響。

天文觀測所使用的輻射範圍介於110赫茲至188赫茲之間，研究結果發現，星鏈衛星會在非通訊期間，發射出125赫茲、135赫茲、143.05赫茲、150赫茲，以及175赫茲的「非預期電磁輻射」。而這些輻射頻率剛好介於天文觀察所使用的低頻輻射範圍中，因此對天文學家造成了一定程度的困擾。

為了能夠更輕易地接收到這些輻射訊號，大多數的天文望遠鏡都建在人煙稀少、遠離都市、光害少、不常下雨且高度夠高的地方，像是智利阿塔卡馬沙漠（Atacama）的大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡（Millimeter/submillimeter Array），以及海拔高度4200公尺的夏威夷火山上的茂納凱亞山天文台（Mauna Kea Observatories）。

然而，隨著低軌衛星技術發展逐漸成熟，數千枚衛星在距離地表僅500至2000公里的高度，環繞著地球旋轉。使得天文望遠鏡在觀測時，總會被低軌衛星發出的輻射訊號給干擾。

低軌衛星與輻射干擾

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