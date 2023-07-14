期間限定Johnnie Walker黑牌AIR-INKTM錯視裝置藝術，R&B女神Julia吳卓源、創作歌手高爾宣、藝術家BlackZao共同揭幕

黑牌微醺調飲 潮黑碰撞 顛覆想像

台北信義商圈即將掀起潮黑風暴，全球唯一的『Johnnie Walker AIR-INK™ 全球限定台北瓶錯視裝置藝術』坐落於信義威秀徒步區。裝置藝術靈感源自台灣知名塗鴉藝術家BlackZao創作的AIR-INK™ 全球限定台北瓶，融入龍騰、松竹梅等東方元素，加上台北101和台北捷運等地標建築，展現台北城市之美。2023/7/14 (五) 至2023/7/30 (日)假信義威秀影城徒步區設置大型錯視裝置藝術。看似隨意排列的圖像物件，透過精密計算，將平面創作拆解成多層次結構，並用3D概念重組，透過懸吊等方式及視覺錯位來展現。邀請消費者跟隨Johnnie Walker Keep Walking持續向前的步伐邁進，以嶄新視角體驗顛覆想像的錯視裝置。更有World Class世界頂尖調酒大賽台灣冠軍與決賽調酒師每週六進駐，帶來各式Johnnie Walker黑牌潮飲。活動首日揭幕，由R&B女神吳卓源與創作歌手高爾宣連袂出席獻出首次的牆面塗鴉體驗，與塗鴉藝術家BlackZao一起為靈感源自台北街景的塗鴉創作，加上畫龍點睛的Johnnie Walker經典小金人，演繹經典與當代藝術潮流的美好交融。

Johnnie Walker Keep Walking City Collection全系列總共有11個城市，由11位來自各城市的藝術家獲邀參與這次的全球城市活動，呼應著永續發展目標，瓶身印刷使用AIR-INK™技術，將空污微塵轉化為墨水塗料，將各自城市街景與在地文化特色，展現於 Johnnie Walker 經典黑牌瓶身之上。Johnnie Walker全球品牌總監Julie Bramham期許透過積極、正向及創新的品牌精神，與合作的藝術家共同演繹出不同城市的獨特氣氛，鼓勵所有人能夠Keep Walking。台北限定瓶的創作交由曾經獲得全美獨立音樂獎最佳專輯包裝設計殊榮的BlackZao操刀。延續先前公佈的Johnnie Walker黑牌AIR-INK™全球限定台北瓶設計，『Johnnie Walker AIR-INK™ 全球限定台北瓶錯視裝置藝術』將平面作品以立體視覺錯位的方式重新演繹，從正面的Johnnie Walker黑牌AIR-INK™全球限定台北瓶瓶身向左側移動，彷彿可見原先平面的各式意象元素躍動於多層次的水平線，隨著腳步的前進和不同角度的變化，Johnnie Walker小金人儼然現身。正如Johnnie Walker的品牌精神Keep Walking一樣，只要持續前進定能發現驚喜。

有著古典樂背景但唱當代R&B的Julia吳卓源，與譜寫嘻哈饒舌的創作歌手高爾宣，共同體驗了『Johnnie Walker AIR-INK™ 全球限定台北瓶錯視裝置藝術』。兩人也和塗鴉藝術家，同時也是Johnnie Walker黑牌AIR-INK™ 全球限定台北瓶的創作者BlackZao一起彩繪牆面。Julia吳卓源表示：「牆面彩繪是一個看似簡單卻有深度技術的藝術創作，今天也是我第一次體驗牆面彩繪，彩繪過程中要同時注意手腕的施力、色彩的飽和度及圖像的均勻度，真的很困難。我也非常喜歡BlackZao將台北街頭最具標誌性的市景，以圖像方式創作在Johnnie Walker AIR-INK™ 台北瓶的設計，非常符合這次的主題-潮黑碰撞 顛覆想像」。音樂創作人高爾宣在活動後也非常驚艷Johnnie Walker AIR-INK™ 全球限定台北瓶裝置藝術的視覺衝擊，受訪時表示：「Johnnie Walker AIR-INK™ 錯視裝置藝術真的非常酷，透過計算將原本平面的圖像轉換成3D的視覺，不僅是兩個面向的呈現而已，其實整個觀看過程對我來說都像是一整個藝術作品的呈現。這樣的設計就像是Johnnie Walker的品牌精神，融合經典和當代藝術的碰撞轉化成為全新的風格，並且能夠跨越時空與地域，成為獨特的存在。」

與『Johnnie Walker AIR-INK™ 全球限定台北瓶錯視裝置藝術』一同展開的還有特別設置的『AIR-INK™ 潮黑吧』，凡於活動期間加入「帝亞吉歐威士忌會所」Line官方帳號並完成指定動作，即可兌換Johnnie Walker黑牌特調一杯；特定日期還有來自unDer lab的劉冠麟及來自榕信義Ron Xinyi的林思暐等World Class 冠軍級調酒師進駐，帶來獨家微醺黑牌潮飲。此外，完成上傳『AIR-INK™ 潮黑吧』照片或影片於個人社群並設為公開，並標註指定hashtag和帳號，還可以兌換潮黑限量客製化貼紙一組。

Photo Credit : 帝亞吉歐

更多活動詳細細節可參考Johnnie Walker 官網：https://www.johnniewalker.com/zh-tw/，或洽客服專線：0800-260-123。

*Johnnie Walker黑牌AIR-INK™台北瓶販售商品規格，皆為無外盒裸瓶。

*禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障；未滿18歲禁止飲酒

*DIAGEO提倡理性飲酒，貼心提醒請依照法規標示警語。