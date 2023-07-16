2023/07/16,
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NBA新制「季中錦標賽」11/3登場，競賽規則、對戰隊伍一次看

NBA新制「季中錦標賽」11/3登場，競賽規則、對戰隊伍一次看
Photo Credit: NBA官方網站

我們想讓你知道的是

經過抽籤決定分組，討論三年的「季中挑戰賽」制度即將於NBA正式上路，NBA宣布11月3日至28日的每週二和週五將成為「錦標賽之夜」，各分組內的球隊交手決定戰績排名，並在12月上旬於拉斯維加斯進行淘汰賽與冠軍賽，這樣的新制度會帶給NBA什麼新的風貌，值得期待。

文：運動視界編輯

從COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情造成聯盟影響之前的2019年就曾經提過的「季中錦標賽」賽制，將確定在接下來的2023-24球季舉行。

而在日前，聯盟已經完成分組抽籤、也公布賽制與時間，這個近年再次更新聯盟認知的遊戲規則，即將與所有球迷見面。

季中錦標賽誕生的考量

的確因為疫情影響，NBA曾經歷過長時間停賽再復賽的2019-20球季、與相關行程受到影響的2020-21球季。

從泡泡圈復賽而設立、後來持續沿用的「附加賽」賽制成為近年最為關鍵的新制度，同時因為一代傳奇球星Kobe Bryant的驟逝，讓全明星賽增加了前三節領先方加24分做為比賽終點的目標得分制新玩法。

NBA的確在近年有許多新規則，而為了持續推陳出新、吸引球迷關注，又或者是漫長的例行賽難免會造成某些時候討論度降低、甚至球星也有休息的情況。

NBA近年讓季中錦標賽的模式浮出台面上，希望這種短期賽制可以在例行賽期間，增添一點類似季後賽規格的討論。

季中錦標賽的想法當初出現時，馬上得到討論、並有許多聲音提出這個賽制的優劣。

小牛老闆Mark Cuban是比較知名的反對者，而退役球員J.J. Redick在節目上則是提起，當初附加賽制度出現時也有聲音不看好造成什麼影響，但從近幾年的成效來看，附加賽制度的確造成了季末激烈的排名卡位戰。

而從季末到附加賽一戰定生死的那一個禮拜的緊張氣氛，也成了前所未有的情況，J.J. Redick認為不妨以正面態度期待季中錦標賽的出現。

無論各方意見如何，經過近日的抽籤與規則公布後，確定今年球季，球迷就可以迎接這個季中錦標賽制度上路。

季中錦標賽規則

季中錦標賽分組抽籤規則為東西區分開、分區每三個排名為一個區塊，每個區塊彼此抽籤分至三組，因此東西區依舊分成各三組、每組五隊。

11月3日到28日期間每週二到週五就設定為「錦標賽之夜」，該日就是以季中錦標賽分組的各組內球隊交手，每支球隊將各有四場賽事，就是面對同組的另外四個對手，兩主兩客。

六個分組中戰績最好的球隊以及兩張外卡共八隊將進行淘汰賽，最終東西區冠軍賽與冠軍賽將分別在12月7日、12月9日於拉斯維加斯舉行，闖進八強淘汰賽的球隊每人將得到5萬美金的獎金，四強每人10萬，亞軍每人20萬，冠軍則是每人50萬獎金。

季中錦標賽抽籤結果如下：

西區 東區
A B C A B C

灰熊

太陽

湖人

爵士

拓荒者

金塊

快艇

鵜鶘

小牛

火箭

國王

勇士

灰狼

雷霆

馬刺

七六人

騎士

老鷹

溜馬

活塞

公鹿

尼克

熱火

巫師

黃蜂

塞爾提克

籃網

暴龍

公牛

魔術

除了淘汰賽外，其實季中錦標賽並沒有造成多餘的賽事發生，只是這些球隊彼此原本在例行賽賽程裡的交手，被安排成為季中錦標賽的賽程。

這樣的安排至少可以確定，這些場次的賽程未必被視為例行賽勝負底定後的消化賽程，而會被提為這項錦標賽內的重要賽程，某種程度上減少了例行賽某些消化賽程無法吸引關注的問題。

但終究這是聯盟特別新增、希望改變舊有認知的賽事模式，是否真有其成效則要再看本季的發展。

本文經運動視界編輯授權刊登，原文刊登於此
原標題：新規定正式上路 NBA季中挑戰賽將登場

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀


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