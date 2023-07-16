讀陳弘耀《時間遊戲》漫畫集（上）：如何找到作者沒有說出的重點或略而不談的巧思？

文：陳德馨（喜歡中西藝術史、漫畫史與偶而創作漫畫的人）

《時間遊戲》是陳弘耀於2011年出版的短篇漫畫集，裡面收錄了他六篇作品、一篇訪談紀錄及部分手稿，內容看似雜亂，但卻極為珍貴，對於想了解陳弘耀創作理念及實踐成果的人來說，這是一本不可多得的好書。

事實上，這六篇漫畫最初的發想幾乎都在十幾、二十年前，但完成時間是在2010年前後，大部分是在《Taiwan Comix》獨立漫畫雜誌陸續刊載，這種創作模式與陳弘耀的《一刀傳》一樣，都屬於醞釀多年、一朝勃發的成果。

2012年法國安古蘭漫畫節，《時間遊戲》成為他向歐洲漫畫市場投石問路的一張名片，也為他贏來法國漫畫界的大量關注。由於不到幾年後他便過世，因此，就某個角度而言，《時間遊戲》是他漫畫思考最為成熟的作品，也是最能證明他創作理念的一種展示。

陳弘耀曾經以《時間遊戲》為例，說明他的創作心法是「替故事找到最對味的角色，替角色找到最適合的位置」。這是什麼意思呢？陳弘耀以一個創作者的身分對此反覆說明， 但是做為一名讀者，我們是否可以在《時間遊戲》裡，找到他沒有說出的重點或略而不談的巧思呢？我認為不妨一試。

為了方便說明，我就接續書中〈後記〉裡陳弘耀夫妻的問答模式，依序向讀者進行我的理解與導讀，每一篇以一個小問題開始，然後便是自己的自問自答。

一、〈轉世〉裡的主持人，為什麼是外星人的造型？

僅有四頁的極短篇〈轉世〉，講述一名聰明且有智慧的老人，在臨終前發明投胎轉世並保有全部記憶的妙方，他希望藉此轉世為神童，但事與願違，竟轉成白堊紀大恐龍。他想保存人類記憶與知識的慾望 ，在恐龍世界宛如笑話。

按照時間發展順序，這個故事是先有老人發明妙方，其次是投胎轉世，最後才變成恐龍這三個步驟。但是陳弘耀並沒有依線性順序來畫，而是按內外包夾的概念來設計，將這個故事切分成蛋殼內外兩個世界。蛋殼外的世界，就是第一頁與最末頁，是白堊紀恐龍的世界。

首先呈現恐龍爸媽滿心期待破殼初生幼兒的一幕，最末則是小龍出來成為一隻壯碩暴龍的一幕。處理這些恐龍，陳弘耀的筆法精緻而寫實，與蛋殼內世界的畫法不同。蛋殼內的世界則是中間的第二頁及第三頁，他是用白描筆法勾勒，造型相對不立體（圖1）。

這麼做是為了區隔內外兩個世界，特別是蛋殼內世界是導致投胎轉世發生錯誤的關鍵，所以這兩頁才是表現的重點。有趣的是，陳弘耀要怎麼做呢？

老人期許的投胎轉世是要保留記憶與知識，在人類世界再次稱雄，陳弘耀在他手邊安置一隻眼鏡猴，以暗示他期望轉世投胎為哺乳類；但是從大螢幕出現的主持人，則是羅斯威爾飛碟事件的外星人（圖2），手邊拿著一隻恐龍，假若他代表的是來自宇宙上帝的話，那麼他諭示的投胎轉世方向則是爬蟲類。

老人投胎轉世的期待之所以發生轉折，顯然就是蛋殼胚胎裡兩個方向的對抗所致。換句話說，陳弘耀用隱喻的方式，說明了在蛋殼胚胎裡發生的複雜演變，一個自信過度之智慧老人，遭受來自宇宙太空干擾下之命運反諷的過程。

Photo Credit: 〈轉世〉，《時間遊戲》，頁6。 圖1

Photo Credit: 市面販售的羅斯威爾外星人玩偶 圖2

二、〈對話〉中的殺手衛星，為什麼改成這麼可怕的造型？

〈對話〉這篇講述一段太空中發生的恐怖對話。一顆流浪到地球上空裝滿核彈的殺手衛星，接收到某廢棄工頭衛星發出的「發射」訊號，正準備對地球發動毀滅性攻擊，卻因收不到回覆指令而停止，而這發生在外太空裡的簡短對話，當然沒有人知道，地球卻幸運的免除一場致命的毀滅。

從早年的設計圖來看，陳弘耀確實深究了各種太空衛星的設計。他為〈對話〉設計的殺手衛星，保留了圓筒狀的太空艙，宛如是一隻握槍的手（圖3）。

2010年重繪的新版本，則將殺手衛星改成蜘蛛狀，每一側翼尖銳鋒利，宛如刀刃，新的造型在視覺上更具殺手的味道（圖4）。其實它是根據早年衛星設計圖底部的小部件擴大發展而成。問題是，為什麼陳弘耀要改繪成這麼尖銳恐怖的新造型呢？

我不會說新版本的殺手衛星比較具有殺傷力，因為這是漫畫，不是真的太空武器。只能說經過十餘年的轉變，或許陳弘耀意識到，以電影星際戰爭為主的太空武器設計趣味，已經更為脫離事實依據，轉向華麗誇張的想像。

這部漫畫作品的目的，既然是為了突顯太空中這段不為人知的指令有多可怕，地球有多麼瀕臨毀滅邊緣，那麼與其選用舊版本，還不如新版本來得誇張可怕，更可以讓讀者意識到這顆殺手衛星真的是一個冷酷無情的殺手，它確實能帶給地球毀滅性的災難。

Photo Credit: 〈對話〉之設定草稿，《時間遊戲》，頁85 圖3

Photo Credit: 〈對話〉，《時間遊戲》，頁14 圖4

三、〈竹蜻蜓〉裡的男主角，為什麼態度如此輕浮？

〈竹蜻蜓〉是一個穿越時代的靈異故事，戰時一對台籍青梅竹馬，各自成為神風特攻隊員與慰安婦，在男方上戰場赴死前夕，兩人在會館相遇，春宵一度即成永訣，給他們以無限憾恨。其後，魂魄藉遺物重新附身在當代女記者與靈異作家身上，兩人因此得以再續前緣。

像這種穿越時代的愛情故事，畫過的人不少，陳弘耀本人就是一個行家，《一刀傳》是其中一例。但沉重的台灣二戰歷史卻讓他在創作時大吃苦頭，反覆調整男主角的性格後，才完成今天看見的作品。問題是，男主角輕浮愛開玩笑的性格，雖然減輕故事的沉重感，但是那份讓人傷感又遺憾的愛情，又該如何表現呢？

這個故事發想本是來自花蓮松園別館，一個慰安婦服務士兵最後一晚的場所，其愛情原就不會那麼天真純情，多少隱含著酒館情色的意味。陳弘耀在此便是想透過男主角，那位靈異作家輕浮的性格，傳遞出充滿情色誘惑的追求過程。