讀陳弘耀《時間遊戲》漫畫集（上）：如何找到作者沒有說出的重點或略而不談的巧思？
我們想讓你知道的是
漫畫家陳弘耀曾經以《時間遊戲》為例，說明他的創作心法是「替故事找到最對味的角色，替角色找到最適合的位置」。這是什麼意思呢？陳弘耀以一個創作者的身分對此反覆說明， 但是做為一名讀者，我們是否可以在《時間遊戲》裡，找到他沒有說出的重點或略而不談的巧思呢？我認為不妨一試。
文：陳德馨（喜歡中西藝術史、漫畫史與偶而創作漫畫的人）
《時間遊戲》是陳弘耀於2011年出版的短篇漫畫集，裡面收錄了他六篇作品、一篇訪談紀錄及部分手稿，內容看似雜亂，但卻極為珍貴，對於想了解陳弘耀創作理念及實踐成果的人來說，這是一本不可多得的好書。
事實上，這六篇漫畫最初的發想幾乎都在十幾、二十年前，但完成時間是在2010年前後，大部分是在《Taiwan Comix》獨立漫畫雜誌陸續刊載，這種創作模式與陳弘耀的《一刀傳》一樣，都屬於醞釀多年、一朝勃發的成果。
2012年法國安古蘭漫畫節，《時間遊戲》成為他向歐洲漫畫市場投石問路的一張名片，也為他贏來法國漫畫界的大量關注。由於不到幾年後他便過世，因此，就某個角度而言，《時間遊戲》是他漫畫思考最為成熟的作品，也是最能證明他創作理念的一種展示。
陳弘耀曾經以《時間遊戲》為例，說明他的創作心法是「替故事找到最對味的角色，替角色找到最適合的位置」。這是什麼意思呢？陳弘耀以一個創作者的身分對此反覆說明， 但是做為一名讀者，我們是否可以在《時間遊戲》裡，找到他沒有說出的重點或略而不談的巧思呢？我認為不妨一試。
為了方便說明，我就接續書中〈後記〉裡陳弘耀夫妻的問答模式，依序向讀者進行我的理解與導讀，每一篇以一個小問題開始，然後便是自己的自問自答。
一、〈轉世〉裡的主持人，為什麼是外星人的造型？
僅有四頁的極短篇〈轉世〉，講述一名聰明且有智慧的老人，在臨終前發明投胎轉世並保有全部記憶的妙方，他希望藉此轉世為神童，但事與願違，竟轉成白堊紀大恐龍。他想保存人類記憶與知識的慾望 ，在恐龍世界宛如笑話。
按照時間發展順序，這個故事是先有老人發明妙方，其次是投胎轉世，最後才變成恐龍這三個步驟。但是陳弘耀並沒有依線性順序來畫，而是按內外包夾的概念來設計，將這個故事切分成蛋殼內外兩個世界。蛋殼外的世界，就是第一頁與最末頁，是白堊紀恐龍的世界。
首先呈現恐龍爸媽滿心期待破殼初生幼兒的一幕，最末則是小龍出來成為一隻壯碩暴龍的一幕。處理這些恐龍，陳弘耀的筆法精緻而寫實，與蛋殼內世界的畫法不同。蛋殼內的世界則是中間的第二頁及第三頁，他是用白描筆法勾勒，造型相對不立體（圖1）。
這麼做是為了區隔內外兩個世界，特別是蛋殼內世界是導致投胎轉世發生錯誤的關鍵，所以這兩頁才是表現的重點。有趣的是，陳弘耀要怎麼做呢？
老人期許的投胎轉世是要保留記憶與知識，在人類世界再次稱雄，陳弘耀在他手邊安置一隻眼鏡猴，以暗示他期望轉世投胎為哺乳類；但是從大螢幕出現的主持人，則是羅斯威爾飛碟事件的外星人（圖2），手邊拿著一隻恐龍，假若他代表的是來自宇宙上帝的話，那麼他諭示的投胎轉世方向則是爬蟲類。
老人投胎轉世的期待之所以發生轉折，顯然就是蛋殼胚胎裡兩個方向的對抗所致。換句話說，陳弘耀用隱喻的方式，說明了在蛋殼胚胎裡發生的複雜演變，一個自信過度之智慧老人，遭受來自宇宙太空干擾下之命運反諷的過程。
二、〈對話〉中的殺手衛星，為什麼改成這麼可怕的造型？
〈對話〉這篇講述一段太空中發生的恐怖對話。一顆流浪到地球上空裝滿核彈的殺手衛星，接收到某廢棄工頭衛星發出的「發射」訊號，正準備對地球發動毀滅性攻擊，卻因收不到回覆指令而停止，而這發生在外太空裡的簡短對話，當然沒有人知道，地球卻幸運的免除一場致命的毀滅。
從早年的設計圖來看，陳弘耀確實深究了各種太空衛星的設計。他為〈對話〉設計的殺手衛星，保留了圓筒狀的太空艙，宛如是一隻握槍的手（圖3）。
2010年重繪的新版本，則將殺手衛星改成蜘蛛狀，每一側翼尖銳鋒利，宛如刀刃，新的造型在視覺上更具殺手的味道（圖4）。其實它是根據早年衛星設計圖底部的小部件擴大發展而成。問題是，為什麼陳弘耀要改繪成這麼尖銳恐怖的新造型呢？
我不會說新版本的殺手衛星比較具有殺傷力，因為這是漫畫，不是真的太空武器。只能說經過十餘年的轉變，或許陳弘耀意識到，以電影星際戰爭為主的太空武器設計趣味，已經更為脫離事實依據，轉向華麗誇張的想像。
這部漫畫作品的目的，既然是為了突顯太空中這段不為人知的指令有多可怕，地球有多麼瀕臨毀滅邊緣，那麼與其選用舊版本，還不如新版本來得誇張可怕，更可以讓讀者意識到這顆殺手衛星真的是一個冷酷無情的殺手，它確實能帶給地球毀滅性的災難。
三、〈竹蜻蜓〉裡的男主角，為什麼態度如此輕浮？
〈竹蜻蜓〉是一個穿越時代的靈異故事，戰時一對台籍青梅竹馬，各自成為神風特攻隊員與慰安婦，在男方上戰場赴死前夕，兩人在會館相遇，春宵一度即成永訣，給他們以無限憾恨。其後，魂魄藉遺物重新附身在當代女記者與靈異作家身上，兩人因此得以再續前緣。
像這種穿越時代的愛情故事，畫過的人不少，陳弘耀本人就是一個行家，《一刀傳》是其中一例。但沉重的台灣二戰歷史卻讓他在創作時大吃苦頭，反覆調整男主角的性格後，才完成今天看見的作品。問題是，男主角輕浮愛開玩笑的性格，雖然減輕故事的沉重感，但是那份讓人傷感又遺憾的愛情，又該如何表現呢？
這個故事發想本是來自花蓮松園別館，一個慰安婦服務士兵最後一晚的場所，其愛情原就不會那麼天真純情，多少隱含著酒館情色的意味。陳弘耀在此便是想透過男主角，那位靈異作家輕浮的性格，傳遞出充滿情色誘惑的追求過程。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。