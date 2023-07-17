出現40年最嚴重「美債殖利率倒掛」是否代表經濟將大衰退？這次和過去有什麼不一樣？
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2023年7月初，美國10年期減2年期公債利差再度創下1981年以來新低，同時美債倒掛比例重回高位、期貨市場也預估倒掛持續時間將從2024年4月延後至2026年6月，透露市場認為倒掛時間將有可能長達4年以上！為何這次會有這麼嚴重的倒掛？是否會如過去出現嚴重的經濟衰退？
近期美債殖利率在升息預期推動下逼近3月銀行危機高點，推動美債殖利率曲線倒掛比例重回高位，到底為什麼本次會有這麼嚴重的倒掛現象？美國經濟能夠軟著陸，讓這次不一樣嗎？
2023年7月初，美國10年期減2年期公債利差再度創下1981年以來新低，同時美債倒掛比例重回高位、期貨市場也預估倒掛持續時間將從2024年4月延後至2026年6月，透露市場認為倒掛時間將有可能長達4年以上！為何這次會有這麼嚴重的倒掛？是否會如過去出現嚴重的經濟衰退？ M平方本篇文章將以兩大重點：殖利率倒掛的原因、倒掛對美國經濟的影響，一次帶您瞭解。
殖利率倒掛的原因：這次不一樣？
1986年，杜克大學經濟學家Campbell Harvey提出美債殖利率曲線可以用來預測實際經濟增長，我們便直接分享Harvey觀察本次倒掛，其提出有三大不同，將有可能讓經濟軟著陸，或是溫和的衰退，摘要重點如下：
1. 就業市場需求過剩（Labor excess demand）： 本次在疫情過後出現就業市場需求過剩為歷史少見。民眾在這樣的環境下，可以很快地找到工作，幫助經濟能夠更好地消化放緩或負增長。另外去年底的科技業裁員，例如Meta、Twitter等，基本上遭到裁員的工程師普遍擁有良好的技術能力，所以失業時間也都很短暫，這與2008年全球金融危機時被雷曼兄弟解僱的員工，有一段時間都無處可去，兩者有很大不同。
2. 消費者財務狀況、金融業體質較佳： 目前美國消費者財務狀況較過往更加健康。即便近期房價有所下跌，但不太可能蔓延，因為消費者資產負債表狀況比過去好太多。另外，2008年金融危機始於金融、銀行部門，並且迅速蔓延，使得經濟衰退快速擴散，但這次金融、銀行業較為健康（參考本文），不太可能加劇經濟衰退。
3. 通膨預期、殖利率曲線會影響市場行為： 債券殖利率曲線如果經過通膨預期調整，短期通膨預期高、長期通膨預期穩定，將讓經濟增速會因此受到壓抑，但不一定會發生衰退，尤其近年媒體傳播殖利率曲線倒掛的情況下，使企業不太會大幅進行資本支出、消費者也會較為謹慎，這些行為會讓經濟衰退的可能性降低。
透過Harvey分享的三個重點，可看出其認為本次殖利率倒掛使經濟出現巨幅衰退的機率仍低，事實上過去一季以來，美國花旗盈餘修正指數不斷上修、經濟驚奇指數也在近期創下俄烏衝突以來新高。我們則認為本次長短利差的嚴重倒掛，主要來自長端利率受到通膨預期的壓抑，而非僅反映經濟衰退的預期，同時核心通膨尚未快速放緩，使得央行短期難快速轉向降息所致。
殖利率倒掛影響：兩大關鍵產業
了解本次利率倒掛的原因與歷史不同後，我們仍應正視目前的利率對經濟的影響，針對後續緊縮及利率倒掛對市場影響，M平方提出關鍵的兩大觀察行業：銀行及房地產，兩者在Q1財報季公佈優於預期的家數佔比分別僅65.28％及60.00％，為表現最差的板塊之一。
在銀行的放貸業務中，住宅及商業房地產貸款加總佔比超過總貸款的4成，顯示兩者行業的環環相扣，目前房地產出現基本面問題的區塊落在商業房地產及新屋住宅市場（詳見本文），前者根據CBRE統計其收益率（Cap Rate）在去年下半年約落在6％，而美國投資等級債殖利率在利率大幅上升的環境下，至今BBB等級企業債殖利率也已接近6％，影響銀行將資金放貸至商業房地產的意願，也讓本輪信貸週期好轉的速度較為緩慢。
所幸在上述文章中，我們也提到，商業房地產主要問題出在佔比僅12％的辦公室商辦，其餘未有泡沫問題，而住宅市場中，觀察到近期新屋買氣回升的速度明顯提升，也有助於消耗目前庫存堆積較為嚴重的新屋市場，使得信貸週期得以延續。
儘管利率倒掛壓抑銀行放貸意願，但在景氣維持軟著陸未有顯著違約的狀況下，預期信貸週期也將逐步好轉。紐約聯儲於今年 6月也新建模型「聯準會金融脈衝成長指數」（Financial Conditions Impulse on Growth, FCI-G）以量化金融環境對經濟成長的衝擊，可以看到兩項重點：
- 金融環境對經濟成長影響最差的時間落在去年Q4，並逐漸好轉，符合M平方認為貨幣政策滯後1 ~2 季度的看法，隨聯準會升息力道邊際放緩，整體經濟受壓抑的程度緩步改善。
- 由於後QE時代金融市場資金仍充裕，本次升息循環對經濟的影響低於2008年金融海嘯，截至最新 5月計算，金融環境的緊縮對未來1年及3年分別將造成 0.53％ 以及 0.60％ 的經濟成長下滑，假設參考聯準會6月SEP預測未納入此影響，2023～2025經濟成長分別為1.0％、1.1％、1.8％，即使再扣掉FCI-G模型的衝擊下修也仍維持軟著陸（GDP增長不衰退）。
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原標題：【總經Spotlight】40年最嚴重美債殖利率倒掛！這次和過去有何異同？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。