2023/07/14,
美加

《美聯社》民調：近一半人認為民主制度運作不好、6成認為政策無法反映民意

《美聯社》民調：近一半人認為民主制度運作不好、6成認為政策無法反映民意
2021 年 1 月 14 日，川普彈劾案第二天，圍欄圍繞著國會大廈，防止暴動｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

受訪者被詢問對健康保險、性別、環境與氣候變遷、槍枝、墮胎、經濟、政府開支與移民議題上的看法，多數受訪者認為，政府的政策與法律，並無法反映出民眾的真實意見。而在對民主制度的滿意度方面，只有10％的民眾認為政府做得「非常好／很好」，49％的民眾選擇「不好／不太好」。與民主黨人相比，共和黨人對民主制度更加不信任。

《美聯社》與芝加哥大學全國民意研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）近日公布了1項民意調查。調查結果顯示多數的美國民眾對民主制度缺乏信心，且認為政府沒有好好地為民發聲。而不論在經濟、移民、槍枝，還是墮胎議題上，受訪者多認為自己的立場與政治人物的政見間有所脫節。

這項民調是由民意研究中心，於今（2023）年6月22日至26日，以電話訪問與網路問卷的方式來進行，一共有1220名年滿18歲的美國民眾參與，受訪者來自美國50個州，以及華盛頓特區。

共和黨人對美國的民主特別失望

在「您會如何評價最近美國民主制度運作的情況？」這題中，只有10％的民眾回答「非常好／很好」（Extremely/Very well），40%的人回答「還不錯」（Somewhat well），49％的民眾選擇「不好／不太好」（Not at all/not too well）。有將近一半受訪者認為民主機制運作得不好，《美聯社》指出，這樣的比例分佈，與過去幾年的民調結果類似，民眾對民主的信心一直不高。

而如果將兩黨支持者單獨做比較的話，民主黨人與共和黨人選擇「非常好／很好」的比例分別為14％與7％，選擇「不好／不太好」的比例則是36％與61％。與民主黨人相比，共和黨人對民主制度更加地不信任、不看好。

多數受訪者認為美國目前的民主是失敗的

在「您認為下述對象在維護美國民主價值方面，做得好或不好？」這題中，詢問了受訪者對於總統拜登（Joe Biden）、最高法院（Supreme Court）、民主黨、共和黨，以及國會的滿意程度。

整體而言，有33％的民眾認為拜登做得「很好／還不錯」（Very/somewhat good job），認為他做得「很不好／有點不好」（Very/somewhat bad job）的，則有46%。有61%的民主黨人認為拜登做得「很好／還不錯」，相較之下，有高達80％的共和黨人認為他做得「很不好／有點不好」。

在政黨滿意程度中，有51％的民主黨人認為民主黨的表現「很好／還不錯」，不過有20％的民主黨人選擇了「很不好／有點不好」這個選項；至於共和黨的部分，共有有41％的共和黨人表示共和黨做得「很好／還不錯」，但有29％的共和黨受訪者認為該黨做得「很不好／有點不好」。

在對最高法院的滿意程度中，分別有18％與48％的民主黨人及共和黨人，認為最高法院做得「很好／還不錯」。而選擇「很不好／有點不好」的民主黨人與共和黨人，則分別有58％與31％。

兩黨支持者對於國會在維護民主價值的表現上，普遍抱持負面印象，分別有16％與20％的民主黨與共和黨人，認為美國國會表現很好／還不錯」。選擇「很不好／有點不好」的民主黨與共和黨人，則分別是53％與56％。

多數人認為法律與政策沒有反映出民意

受訪者被詢問對現行法律與政策在健康保險、性別議題、環境與氣候變遷、槍枝、墮胎、經濟、政府開支與移民議題上的看法，而多數民眾對上述每一項議題的政策與法律都表示不滿意。

不滿意程度最低的是健康保險與環境與氣候變遷，皆有55％的民眾選擇「很不好／有點不好」。而民眾最不滿意的是政府開支與移民政策，皆有65％的受訪者選擇「很不好／有點不好」。在墮胎法律與政策方面，則有64％的民眾選擇「很不好／有點不好」。

整體而言，多數受訪者認為，政府針對這些議題制定的政策與法律，並無法反映出民眾的真實意見。

《美聯社》指出，美國原先就是1個在政治上兩極化明顯的國家，在經歷了COVID-19疫情3年後，現在又面臨了通貨膨脹，以及對經濟衰對的恐懼。而與民主制度的運作相比，受訪者更關注議題的結果與法案的產出。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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