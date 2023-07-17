蔡政府「房市三箭」態度轉保守、成效事倍功半，真能扭轉住宅政策困境？
我們想讓你知道的是
2016年民進黨執政後，「房市三箭」在政治拉鋸過程中態度漸趨保守，主打住宅補貼減緩青年憤怒，其它政策亦儘量避免碰觸擁房者既有利益。但在房產稅制與租屋黑市既有條件下，這些政策正面臨了「事倍功半」困境。
文： 洛書（OURs都市改革組織研究員、《無住之島》作者）
前一篇文章中，我分析了「有土斯有財」觀念的構成不只是文化因素，也與台灣的「房地產政策」歷史經驗，以及目前居住仍嚴重不正義的制度結構高度相關，並因此成為台灣社會的「跨世代共識」。
而要改變這一切，首先我們要先掌握台灣目前的居住困境，才能提出具體的解決思路。
台灣當前居住問題指認
目前都會地區的居住問題，簡而言之就是「買不起、租不好、等不到」。
從「購屋」來看，台灣的房價過高並非是「供給不足」造成的價格上漲。事實上，過去幾年因房市轉熱，台灣的住宅供給量大幅上升，但價格亦同步上升。
因此近年來的房價高漲，主因來自於游資過多投入房地產市場，而購屋市場規範管理不足（稅制、金融、炒作）等則是催化劑。
而在房價所得比過高、購屋負擔極為沉重的「買不起」狀況下，租屋就成為退而求其次的居住選項。
但台灣有著極其嚴重的租屋黑市，造成租屋無法成為穩定有保障的居住選擇，有一句網路流傳的說法是「租屋族什麼時候會想要咬牙買房？」，而答案是「當被房東趕走兩三次之後」。
與此同時，政府的對應措施是社會住宅等住宅補貼方案，但政府可投入的組織、財政量能相對有限，加上社會住宅過晚興辦，造成存量與需求差距甚大。且隨著購屋與租屋市場的惡化，社會住宅的需求也相應提升。
以2020年「明倫社會住宅」的招租數據為例，該社宅當時因租金訂價過高產生爭議，但結果是台北市民的中籤率僅5.7%，於北市就學就業（未具北市戶籍）的群體中籤率甚至僅有1.4%。
在上述結構中，許多無屋者受到購屋市場與租屋市場的雙面擠壓：他們可能為了穩定居住而選擇「遠、舊、小」的購屋物件，並咬牙背負極為高昂的房貸。
或是繼續忍受品質、穩定度不佳的租屋，努力找到一個願意穩定租住且讓其領取租金補貼、設籍等「合法權利」的善心房東。
這就是台灣的居住困境圖像。
為何居住困境長期難以改善？
最早在1989年「無殼蝸牛運動」中，高房價就已經是一個公開被討論，乃至於人民願意上街抗議的議題；而2010年來歷次民怨調查，「高房價」亦均名列前茅。
那為什麼一個社會多數認為嚴重的問題，在三十餘年來均無法轉為有效的政策制度變革呢？
簡化來看，台灣家戶房產持有結構中，「多屋、一屋、無屋」比例約為1: 6: 3。在此結構下：
1.多屋者：為高房價受益者，資產可有效累積。佔比最少，但最具政經影響力。
2.一屋者：佔比最多，其也是高房價受害者，但呈現「抱怨漲、恐懼跌」矛盾心態。他們厭惡高房價，因為房價過高會讓其換屋、為子女購置第二房變得越來越困難；但另一方面，他們又憂慮房價下跌造成其紙面資產減損。
3.無屋者：顯然受害，其中又以青年最為憤怒，購屋夢碎。
在此結構下，任何住宅政策改革，如觸及（或被操弄為）「房價」修正，很容易形成「多屋裹脅一屋」（70%）的反對格局。而這就是自1989年無殼蝸牛運動以來，住宅政策改革難解的困局。
「青年」與「銀髮」世代居住課題迫在眉睫
在前述問題結構下，雖說一屋、無屋者皆受害。但更為直接且相對脆弱者為無屋群體。其中又以青年世代受害最深。
「青年世代」界定，參考張宜君、林宗弘（2021）的研究，指以1978以後出生的世代。因為此世代進入就業市場時除面臨普遍薪資成長幅度較低外，當其考慮成家立業時，也是台灣新一波房地產飆漲階段。
對這些青年世代而言，最大的困擾便是居住的不安全感（insecurity）。在高房價下，這個世代難以透過如上一代般努力工作儲蓄與跨越「購屋階梯」。
因此青年世代基於就業、獨立生活之考量，租屋需求增加，但既有的租屋黑市狀況，又反過來逼迫（告誡）其必須設法購屋方能有穩定居住可能。
簡而言之，他們沒有參與房產獲利遊戲的條件，卻要承受住宅成為囤積炒作商品的惡果。
另一方面，1950至60年代出生的戰後嬰兒潮世代，雖然持有房產對此世代多數人並非關鍵問題，但重點在於其持有的房產在硬體的適配性與軟體的支持性等要件上，是否能否符合其老化居住需求。
以2022年第三季數據 ，全台老人宅（僅老人居住）達70萬戶，相較10年前增將近33萬戶；且其中孤老宅（僅一老人獨居）約53萬戶，佔比76%。顯見此高齡居住增長形勢與孤獨化課題已迫在眉睫。
而將解方全數壓在都更、危老、以房養老，就主客觀條件來說根本不符現實，它只能在部分有房地增值財務條件下地區適用，且緩不濟急。
策略：中立一房、爭取青年
面對台灣房產持有結構，以及「青年」與「銀髮」世代迫在眉睫的居住問題，下階段住宅政策在策略上須採「中立一房、爭取青年」的新思路。
「中立一房」指不要再奢想有「不損害既得利益者」的變革，而是要設法中立團結多數，將反對方最小化。
具體而言，任何的居住議題改革要將一屋者（自住者）與多屋者（囤房、炒作者）的利害做區隔，要設法做到無害一房者，並爭取其中「輕銀髮」世代的支持，將改革打擊影響面降至最低。
「爭取青年」則是，「中立一房」的原則下，應優先選取最能讓青年世代有感受益的政策方案，以調動其政治支持成為助力。
如何定位下一階段的住宅政策？
因此，下階段住宅政策的論述，除不再將購置房產為主要依歸外，也要跳出福利補貼的殘補式窠臼，而是以「社會投資」（Social Investment）的角度重新界定，跳脫過往「左」（補貼）、「右」（市場）思路邏輯。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。