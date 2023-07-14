2023/07/14,
交通

【圖表】TPASS通勤月票使用人次破千萬，北中南最常搭哪種大眾運輸？

【圖表】TPASS通勤月票使用人次破千萬，北中南最常搭哪種大眾運輸？

我們想讓你知道的是

公路總局最新統計顯示已經有超過千萬人次使用月票通勤旅遊，你也買了TPASS公共運輸通勤月票嗎？你會用來搭什麼大眾交通工具呢？我們整理各生活圈數據，來了解究竟大家都搭什麼大眾交通工具。

行政院公共運輸通勤月票（又稱「TPASS」）7月1日上路至今，購買、加值月票人數已超過51.7萬人次，截至7月12日為止，公共運輸載具使用也已破千萬人次使用，使用人次穩定增加，顯示月票使用狀況良好。

若檢視公共運輸工具使用情形可以發現，捷運（包含輕軌）仍是民眾最普遍使用的範圍，累積搭乘人次達528萬，其中又以北部生活圈使用量最大，搭乘人次達496萬，其次是南部生活圈。中部生活圈民眾則多使用TPASS搭乘公車或客運，累計達26.7萬人次。而橫跨不同縣市的台鐵也累積約87萬人次使用。

TPASS通勤月票使用情形-內文

公路總局指出，在加值購買月票人數及使用人次隨著原1280月票使用者陸續移轉至TPASS後，預期暑假期間後續使用將趨於穩定，未來應在9月份開學後會再有另一波購買月票及使用高峰。

《台視》報導，交通部指出除了北中南三大生活圈11個縣市，全國目前還有9個縣市正規劃月票方案，預計推出城際或都市內通勤月票方案，包含基隆市320元、宜蘭縣750元、台東縣299元，以及花蓮縣99元、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元等，澎湖縣、雲嘉嘉南生活圈月票則尚在規劃中，盼今年下半年可以陸續上路實施。

資料來源：中華民國交通部公路總局

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核稿編輯：楊士範


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