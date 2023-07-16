讀陳弘耀《時間遊戲》漫畫集（下）：為了向歐洲市場投石問路，不惜捨棄日漫風格的效果線
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相較於同一時代的台灣漫畫家，陳弘耀對於漫畫的創作理念，顯得非常獨特。因為這種創作理念固然好，但是真的實踐下去，將會是一項耗時費力的事。除了每一篇作品都必須構想出一個有趣的主角，設定他的人格特質、鋪排他活動的舞台之外，還得為整個故事選定一個適合的畫風，決定一個適當的圖格敘事節奏才能成事。
文：陳德馨（喜歡中西藝術史、漫畫史與偶而創作漫畫的人）
《時間遊戲》是陳弘耀於2011年出版的短篇漫畫集，裡面收錄了他六篇作品、一篇訪談紀錄及部分手稿，內容看似雜亂，但卻極為珍貴，對於想了解陳弘耀創作理念及實踐成果的人來說，這是一本不可多得的好書。
延續上篇談論收錄於《時間遊戲》中的〈轉世〉、〈對話〉與〈竹蜻蜓〉三篇短篇後，接下來要談論的便是〈冬眠〉、〈飛人〉與〈機械．人〉三篇作品。
四、〈冬眠〉裡的實驗室，為什麼要畫得那麼嚴整規矩？
〈冬眠〉講述一位醉心冷凍人體實驗的年輕科學家伊凡，為了達到目的不擇手段，連續殺害闖入實驗室的不知情者：無名氏與老同學彼得，最後以自己為實驗，進入冷凍櫃裡冰封，等待日後重生。不料身體雖已冷凍，意識卻仍然清楚，他注定被活埋在不見天日的冷凍櫃裡，整整五十年。
陳弘耀說這個故事是由簡單發展到複雜，先有主角伊凡，才發展出同學彼得等一干角色。換句話說，冬天、死亡、實驗室、乃至彼得，幾乎都是為了配合伊凡才出現的元素。那麼陳弘耀是如何表達那種理性冷酷，壓得人透不過氣來的氛圍呢？
伊凡被設定為一名科學狂，因此在造型上特別強調他的精神狀態，最容易辨識的便是他精神奕奕的雙眼，其眼珠幾乎全部外露，確實顯現出一股迫人的狂熱。再加上他穿著整齊、包覆嚴實，其規整有序的性格，便非常清楚。
但正如同陳弘耀自道，實驗室裡呈現的是他的精神狀態。因此實驗室裡的設備、器材、管線與冷凍櫃，都是以幾何造型出現，而且都是以規整的直線與橫線表示，這些條條框框的造型，橫切豎直的布滿在每一圖格中，畫面絕少開朗疏闊，伊凡的精神狀態或許就是如此，井然有序，理性冷酷，確實給人以強大的壓迫感（圖1）。
這種壓迫感，透過對照組的彼得就更為明顯。彼得被設計成一副披頭散髮衣衫不整的邋遢模樣，他的造型與這個實驗室可謂格格不入，他不但造型不規整，連他書寫在板上的計算式，都是人性化的潦草筆跡，與規整的實驗室不合。
換句話說，彼得在伊凡的實驗室裡是個異數，他終究是不合適的，就像是描繪他被實驗室裡的冷凍櫃絆倒一般，在這裡他並沒有足夠轉圜的空間，注定要被排除出去。
實際上，就伊凡的精神狀態而言，冷酷理性的他也容不下人性化的彼得。而陳弘耀為了呈現整個故事科學理性、邏輯實證的沉重氛圍，還刻意以細碎的筆觸畫出陰影，突顯人物的厚實感，而這件作品也是《時間遊戲》裡最為沉重的作品。或許是要沖淡這種沉重的氣氛，2012年陳弘耀還戲謔的重製最末一頁，嘲笑伊凡人算不如天算的愚蠢，竟把自己活埋地下五十年。
五、〈飛人〉裡的台灣風光，為什麼要畫得那麼精緻寫實呢？
〈飛人〉講述一位玩世不恭的年輕人阿吉，撿到時光暫停器，一按之下，自己竟然像超人般在天空飛翔，最後墜落入海中。原來是因為慣性原理，使他在全球暫止之際，被摔向天際。陳弘耀設定這個故事的旋律是「反英雄」的，縱使這位阿吉能夠飛越整個台灣上空，也依然滑稽可笑。看過陳弘耀最初發想的草圖，飛行時經過的地方並沒有特定，但最後完成圖卻標定為台灣的地理景觀。
這些地理景觀，有台北市、碧潭、大霸尖山、八仙森林、日月潭、鳳凰谷、阿里山、玉山、扇平公園、知本、墾丁、屏東外海，由北到南依序出現，目的是顯示他飛行的方向。有趣的是，陳弘耀將這些景點畫得彩色寫實，極為費工（圖2），為什麼呢? 除了要秀他的繪畫技巧外，應該還有別的考慮。
這件作品的主旋律是「反英雄」，那麼如何反諷英雄呢？除了將阿吉嘴臉畫得失神與變形外，更須將故事舞台放在英雄漫畫的風格系統中。
阿吉既然能飛行整個台灣，那麼最適合的系統就是美國DC漫畫中的超人系列。當時DC漫畫已經是精緻寫實的華麗版本，意味這就是描繪超人漫畫的標準款，只有此類畫風才能被讀者清楚辨識。
陳弘耀既然要在DC漫畫舞台上反英雄，那麼他這麼費工繪出精緻細膩的台灣風景就可以理解了。他是要在DC漫畫的風格中畫出反英雄阿吉。當我們越過玉山看到天上阿吉狗吃屎的飛行姿勢時，就會知道陳弘耀其實是要告訴我們：天上飛的不是鳥，也不是飛機，就是那個玩世不恭的飛人阿吉。
六、〈機械．人〉新版本中為什麼少了「效果線」？
新舊兩版〈機械．人〉特別收錄於《時間遊戲》的後記中。一個人走在沙地上，踽踽獨行，忽然有太空船來襲，他丟下行囊，舉槍反擊。雙方交戰後，他一臂遭擊斷，但太空船也墜落。他走到擊落處，尋回機械斷臂，讀者才明白他也是一名機械人（圖3）。這是一部默劇般的小品，舊作畫於1983年，新作畫於2011年，相隔近三十年。
兩作差異非常大，除了陳弘耀經常解釋的不同時期的心情變化外，是不是還有其他沒有說明的原因呢？實際上，我們只需稍作對比就可以發現，最大的差異，除男女之別外，應該就是「效果線」的消失。
所謂效果線就是為了增加視覺效果，而製作的一些符號。在這裡主要是指他為了增加速度感，而繪製的「排線」而言。這種效果線，在舊作中頻繁出現，讓整部作品產生強烈的動感。但是在新作中，效果線則幾乎完全消失，原來的速度感不再出現，雖然故事仍是一場生死拚搏，但卻產生舊作缺乏的平淡與詩意。
陳弘耀已多次聲明，對於舊作效果線的體會，大大增強他掌握漫畫敘事的節奏，也提振他敢於創作《大西遊》與《一刀傳》的勇氣。那麼，他為什麼要在新作中將此技法改動呢？
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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2.美股：
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